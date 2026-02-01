scorecardresearch
 
Jakhiya Aloo Recipe: नाश्ते में पूरी के साथ बनाएं पहाड़ी स्टाइल 'जखिया आलू', खाते ही खुश हो जाएंगे सब

उत्तराखंड की पारंपरिक डिश 'जखिया आलू' अपनी सादगी और बेहतरीन स्वाद के लिए जानी जाती है. उबले आलू, सरसों के तेल और पहाड़ी जखिया के तड़के से बनी यह सूखी सब्जी पूरी और परांठे के साथ लाजवाब लगती है. कम समय और कम मसालों में बनने वाली यह रेसिपी टिफिन के लिए परफेक्ट है.

उत्तराखंड में आलू के गुटके बहुत खाए जाते हैं. (PHOTO:ITG)
Jakhiya Aloo Recipe: भारतीय सब्जी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जी आलू है, जिसे लगभग हर सब्जी के साथ मिलाकर बनाया जाता है. आलू की अलग-अलग तरीके से सब्जी बनाई जाती है, किसी को सूखी आलू की सब्जी अच्छी लगती है तो कोई करी वाली आलू की सब्जी खाता है. हर प्रदेश में आलू की अलग डिश बनाई जाती है, उत्तराखंड के टेस्टी जखिया आलू को आप अगली बार अपने नाश्ते में पूरी के साथ बना सकते हैं.

कुमाऊनी चखिया आलू का टेस्ट बहुत लाजवाब होता है और इसे बनाना भी उतना ही आसान है. आप इसे आसनी से अपने घर पर बना सकते हैं और इसे खाकर बच्चों से लेकर बड़े सभी अपने  स्कूल, कॉलेज और ऑफिस ले जाने की जिद्द करेंगे. 

पहाड़ों की शान चखिया आलू उत्तराखंड की पारंपरिक और बेहद पॉपुलर डिश है. खास बात यह है कि चखिया आलू बनाने के लिए ज्यादा मसालों या लंबी तैयारी की जरूरत नहीं होती है. 

कैसे बनाते हैं जखिय आलू 

चखिया आलू आमतौर पर उबले आलुओं से बनाए जाते हैं, जिन्हें हल्का-सा कुरकुरा होने तक भूनकर पहाड़ी मसालों के साथ तैयार किया जाता है. पहाड़ों में इसे अक्सर चखिया नमक या जाख्या जो जीरे जैसा मसाला होता है. उसके साथ बनाया जाता है, जो इसे अलग पहचान देता है.

इंग्रेडिएंट्स

  • 3–4 मीडियम साइज के उबले आलू 
  • सरसों का तेल
  • जखिया
  • हल्दी पाउडर
  • लाल मिर्च पाउडर 
  • स्वादानुसार नमक
  • धनिया पाउडर 
  • हरा धनिया पत्ती
  • नींबू का रस 

चखिया आलू बनाने का तरीका 

3–4 मीडियम साइज के आलू सबसे पहले उबाल लें. बस आलू ज्यादा गलें नहीं, बस इतने सॉफ्ट हों कि आसानी से काटे जा सकें. अब इन्हें छीलकर हल्के मोटे टुकड़ों में काट लें. एक कढ़ाही में सरसों का तेल गर्म करें, तेल गरम होने पर उसमें जखिया डालें. अगर जखिया न मिले तो जीरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जखिया चटकने लगे तो इसमें कटे हुए आलू डाल दें. 

आलुओं को हल्की गैस पर हल्का-सा कुरकुरा होने तक भूनें. बीच-बीच में चलाते रहें ताकि आलू चिपके नहीं. अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक डालें. आखिर में गैस बंद करने से पहले इसमें थोड़ा-सा धनिया पाउडर डालें और ऊपर से हरा धनिया डालकर गार्निश करें. 

आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं, जो इसका टेस्ट भी दोगुना कर देता है. जब सब्जी बन जाए तो चखिया आलू को गरमा-गरम परोसें. यह दाल-चावल, मंडुए की रोटी या सादी रोटी के साथ बेहद टेस्टी लगते हैं. 

---- समाप्त ----
