Isha Ambani Skincare Secret: नीता अंबानी की लाडली चेहरे पर नहीं लगाती हैं कोई महंगा प्रोडक्ट, जानें ईशा की फ्लॉलेस स्किन का राज

Isha Ambani Skincare Secret: रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की लाडली बेटी ईशा अंबानी अपने ग्लैमरस फैशन सेंस और नेचुरली ग्लोइंग स्किन के लिए अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. भारत के सबसे अमीर परिवार की बेटी ईशा के बारे में लोग जानने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं, उन्हें देखकर अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि वो महंगे इंटरनेशनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स और लंबा-चौड़ा स्किनकेयर रूटीन फॉलो करती होंगी. लेकिन आपको जानकर हैरीनी होगी कि सच इससे बिल्कुल उल्टा है.
ईशा अंबानी भले ही एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन वो कोई स्किनकेयर और हेयरकेयर रूटीन फॉलो नहीं करती हैं. ईशा ने Vogue को दिए एक इंटरव्यू में इस बारे में खुद खुलासा किया था. इस दौरान उन्होंने अपने ब्यूटी सीक्रेट्स को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया था.
उन्होंने साफ कहा थी कि वो किसी भी तरह का फिक्स्ड स्किनकेयर रूटीन फॉलो नहीं करती हैं. ईशा ने बताया कि वो फेस वॉश, मॉइश्चराइजर और यहां तक कि सनस्क्रीन (SPF) भी नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं करतीं. उनका मानना है कि हर किसी की स्किन अलग होती है और जरूरी नहीं कि सबके लिए एक जैसा रूटीन काम करे.
ईशा ने बताया कि अक्सर वो स्ट्रेट और ब्लो-ड्राई हेयर में देखते हैं, जबकि रियल में उनके बाल नेचुरली घुंघराले, घने और थोड़े फ्रिजी हैं. जब वो किसी काम से घर से नहीं निकलती हैं तो बिना किसी स्टाइलिंग के उनके बाल ऐसे ही रहते हैं. इतना ही नहीं उन्होंने ये भी बताया कि अपने नेचुरल हेयर टेक्सचर को अपनाने में उन्हें टाइम लगा था.
चेहरे पर कुछ भी लगाने से पहले हमें कई बार सोचना चाहिए. क्योंकि हर स्किन पर हर प्रोडक्ट सूट नहीं होता है. अगर आप सोच रहे हैं कि ईशा अंबानी की तरह मिनिमल स्किनकेयर अपनाएं या आप स्किनकेयर प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं. तो डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. गुरवीन वराइच की सलाह जरूर जान लें. उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट में कुछ अहम स्किनकेयर रेड फ्लैग्स बताए हैं.
ईशा अंबानी का स्किनकेयर रूटीन यह दिखाता है कि ग्लोइंग स्किन के लिए हमेशा महंगे प्रोडक्ट्स या लंबी लिस्ट जरूरी नहीं होती. लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि बेसिक केयर को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाए.