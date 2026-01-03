Coconut Water in Winters: क्या सर्दियों में नारियल पानी पीना चाहिए? 90% लोग करते हैं ये गलती

Coconut Water in Winters: सर्दियां सेहत के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण होता है. यही वजह है कि सर्दियों में हमारे खानपान में बड़ा बदलाव आ जाता है. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या कड़ाके की ठंड में नारियल पानी पीना सेहत के लिए सही है या नहीं. यहां हम आपको इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं जिसके बाद आपको सर्दियों में नारियल पानी पीने स पहले कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा.

और पढ़ें

ठंड में भी बेमिसाल है नारियल पानी

आमतौर पर नारियल पानी को गर्मियों की ड्रिंक मानी जाती है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है. लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों और आयुर्वेद के अनुसार, अगर इसे सही समय और सही तरीके से पिया जाए तो यह सर्दियों में भी शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. 90 प्रतिशत लोग जानकारी के अभाव में इसे ठंड में छोड़ देते हैं जबकि इसके फायदे बेमिसाल हैं.

पानी की कमी करता है दूर

सर्दियों के मौसम में हम अक्सर पानी कम पीते हैं जिससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है. ऐसे में नारियल पानी शरीर को अंदर से सींचने और प्राकृतिक रूप से तरल पदार्थों की पूर्ति करने का सबसे अच्छा तरीका है.

शरीर को मिलते हैं ढेरों पोषक तत्व

नारियल पानी पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे खनिजों का भंडार है जो सर्दियों में होने वाली मांसपेशियों की जकड़न और थकान को दूर करने में मदद करते हैं. इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं जिससे आप सर्दी-जुकाम जैसे संक्रमणों से बचे रहते हैं.

Advertisement

सर्दियों में नारियल पानी पीने से पहले बरतें ये सावधानी

हालांकि, ठंड के दिनों में नारियल पानी पीते समय कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं. चूंकि इसकी प्रकृति ठंडी होती है इसलिए इसे सुबह बहुत जल्दी या रात के समय पीने से बचना चाहिए. अगर आपको खांसी, दमा या साइनस की समस्या है तो इसे बिना डॉक्टर की सलाह के ना पिएं.

नारियल पानी पीने का सबसे सही समय दोपहर का होता है जब सूरज की धूप खिली हो. इस समय इसे पीने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है और इसके सभी पोषक तत्व पूरी तरह से अवशोषित हो जाते हैं.

---- समाप्त ----