scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Coconut Water in Winters: क्या सर्दियों में नारियल पानी पीना चाहिए? 90% लोग करते हैं ये गलती

Coconut Water in Winters: नारियल पानी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. लेकिन सर्दियों के मौसम में इसे पीना चाहिए या नहीं, इसे लोग काफी कन्फ्यूज रहते हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कि क्या ठंड के मौसम में भी तासीर में ठंडा नारियल पानी पिया जा सकता है.

Advertisement
X
ठंड में नारियल पानी पीना सही है (Photo: ITG)
ठंड में नारियल पानी पीना सही है (Photo: ITG)

Coconut Water in Winters: सर्दियां सेहत के लिहाज से काफी चुनौतीपूर्ण होता है. यही वजह है कि सर्दियों में हमारे खानपान में बड़ा बदलाव आ जाता है. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या कड़ाके की ठंड में नारियल पानी पीना सेहत के लिए सही है या नहीं. यहां हम आपको इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं जिसके बाद आपको सर्दियों में नारियल पानी पीने स पहले कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा.

ठंड में भी बेमिसाल है नारियल पानी

आमतौर पर नारियल पानी को गर्मियों की ड्रिंक मानी जाती है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है. लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों और आयुर्वेद के अनुसार, अगर इसे सही समय और सही तरीके से पिया जाए तो यह सर्दियों में भी शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. 90 प्रतिशत लोग जानकारी के अभाव में इसे ठंड में छोड़ देते हैं जबकि इसके फायदे बेमिसाल हैं.

सम्बंधित ख़बरें

benefits of skip wheat roti
रकुल ने 10 साल से नहीं खाई रोटी... जानें गेहूं ना खाने से शरीर पर क्या असर होगा
Kadak Masala Chai (Photo: ITG)
मसाला चाय होगी कड़क और खुशबूदार, शेफ कुणाल कपूर ने बताए खास टिप्स
Anushka Sharma
लाखों की ड्रेस में अनुष्का शर्मा का जलवा.. विराट और फैमिली संग मनाया न्यू ईयर
Virat Kohli Anushka Sharma
विराट कोहली ने शेयर की नए साल की पहली तस्वीर, शॉर्ट ड्रेस में अनुष्का ने ढाया कहर
weight loss
सुबह खाली पेट खा लें ये 5 फूड्स, तेजी से घटेगा वजन, 30 दिनों में दिखेगा असर!

पानी की कमी करता है दूर

सर्दियों के मौसम में हम अक्सर पानी कम पीते हैं जिससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है. ऐसे में नारियल पानी शरीर को अंदर से सींचने और प्राकृतिक रूप से तरल पदार्थों की पूर्ति करने का सबसे अच्छा तरीका है.

शरीर को मिलते हैं ढेरों पोषक तत्व

नारियल पानी पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे खनिजों का भंडार है जो सर्दियों में होने वाली मांसपेशियों की जकड़न और थकान को दूर करने में मदद करते हैं. इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं जिससे आप सर्दी-जुकाम जैसे संक्रमणों से बचे रहते हैं.

Advertisement

सर्दियों में नारियल पानी पीने से पहले बरतें ये सावधानी

हालांकि, ठंड के दिनों में नारियल पानी पीते समय कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी हैं. चूंकि इसकी प्रकृति ठंडी होती है इसलिए इसे सुबह बहुत जल्दी या रात के समय पीने से बचना चाहिए. अगर आपको खांसी, दमा या साइनस की समस्या है तो इसे बिना डॉक्टर की सलाह के ना पिएं.

नारियल पानी पीने का सबसे सही समय दोपहर का होता है जब सूरज की धूप खिली हो. इस समय इसे पीने से शरीर का तापमान संतुलित रहता है और इसके सभी पोषक तत्व पूरी तरह से अवशोषित हो जाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    ईरान प्रोटेस्ट लाइव
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement