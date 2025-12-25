फूलगोभी में कीड़ा है या नहीं... खरीदने से पहले ऐसे करें जांच, नहीं होंगे पैसे बर्बाद

सर्दियों का मौसम अपने साथ ताजी-ताजी अलग-अलग प्रकार की सब्जियां लेकर भी आता है. लेकिन फूलगोभी एक ऐसी सब्जी है जो हर घर की पसंद होती है. फूलगोभी से ना केवल सब्जी बल्कि पराठे और गोभी मंचूरियन जैसी तमाम डिशेज बनती हैं.

और पढ़ें

लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बाजार से अच्छी तरह देख-परख कर लाने के बावजूद फूलगोभी में कीड़े निकल आते हैं. कई बार तो ऊपर से साफ दिखने वाली गोभी के अंदर भी छोटे कीट और इल्ली (Caterpillar) मौजूद होते हैं जो सिर्फ पानी से धोने से बाहर नहीं निकलते. ऐसे में यहां हम आपको सही गोभी खरीदने और उसे अच्छी तरह साफ करने के तरीके बता रहे हैं.

दाग-धब्बों पर दें ध्यान

गोभी हमेशा सफेद रंग की खरीदें जो दूध जैसी सफेद हो. अगर गोभी पर छोटे-छोटे काले या गहरे भूरे धब्बे दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें फंगस या कीड़े लगने की शुरुआत हो चुकी है. ऐसी गोभी बिल्कुल न लें.

फूलों की बनावट की जांच करें

जिस गोभी के फूल आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं, उसमें कीड़े होने की संभावना बहुत कम होती है. अगर गोभी के फूल बिखरे हुए या उनके बीच काफी खाली जगह है तो कीड़े आसानी से अंदर घुस सकते हैं और अंडे दे सकते हैं.

Advertisement

पत्तों की ताजगी देखें

ताजी और बिना कीड़े वाली गोभी के पत्ते हमेशा चमकदार हरे और तने से जुड़े होते हैं. अगर पत्ते मुरझाए हुए, पीले या उनमें छेद दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि कीड़े पत्तों को खाकर अंदर तक पहुंच चुके हैं.

गोभी को पलटकर डंठल देखें

गोभी को उल्टा करके उसके डंठल की जांच करें. अगर डंठल में छेद दिख रहे हैं या वो अंदर से खोखला लग रहा है तो उसमें 100% उसमें इल्ली या कीड़े मौजूद हैं.

वजन और महक की पहचान भी जरूरी

अच्छी गोभी अपने आकार के हिसाब से हाथ में लेने पर भारी महसूस होती है. हल्की गोभी अक्सर अंदर से सूखी या कीड़ों द्वारा खाई गई होती है. ताजी गोभी में कोई खास गंध नहीं होती. अगर हल्की सी भी दुर्गंध आए तो उसे न खरीदें.

गोभी को साफ करने का सही तरीका

गोभी घर लाने के बाद उसे काटने से पहले 10-15 मिनट के लिए गुनगुने नमक वाले पानी या हल्दी के पानी में डुबोकर रखें. इससे अगर उसमें छोटे कीड़े अंदर छिपे भी होंगे तो वो भी बाहर निकल जाएंगे.

---- समाप्त ----