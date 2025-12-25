scorecardresearch
 
फूलगोभी में कीड़ा है या नहीं... खरीदने से पहले ऐसे करें जांच, नहीं होंगे पैसे बर्बाद

सर्दियों में हर घर में फूलगोभी खाई जाती है लेकिन कई बार बाहर से ताजी और साफ दिखने वाली फूलगोभी के अंदर कीड़े छिपे होते हैं. ऐसे में इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि आप बाजार से ऐसी गोभी लाएं जो पूरी तरह सुरक्षित हो. यहां हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिनकी मदद से आप खरीदने से पहले यह पता कर सकते हैं कि फूलगोभी में कीड़े हैं या नहीं.

ऐसे पहचानें फूलगोभी में कीड़े है या नहीं (Photo: ITG)

सर्दियों का मौसम अपने साथ ताजी-ताजी अलग-अलग प्रकार की सब्जियां लेकर भी आता है. लेकिन फूलगोभी एक ऐसी सब्जी है जो हर घर की पसंद होती है. फूलगोभी से ना केवल सब्जी बल्कि पराठे और गोभी मंचूरियन जैसी तमाम डिशेज बनती हैं.

लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बाजार से अच्छी तरह देख-परख कर लाने के बावजूद फूलगोभी में कीड़े निकल आते हैं. कई बार तो ऊपर से साफ दिखने वाली गोभी के अंदर भी छोटे कीट और इल्ली (Caterpillar) मौजूद होते हैं जो सिर्फ पानी से धोने से बाहर नहीं निकलते. ऐसे में यहां हम आपको सही गोभी खरीदने और उसे अच्छी तरह साफ करने के तरीके बता रहे हैं.

दाग-धब्बों पर दें ध्यान 
गोभी हमेशा सफेद रंग की खरीदें जो दूध जैसी सफेद हो. अगर गोभी पर छोटे-छोटे काले या गहरे भूरे धब्बे दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें फंगस या कीड़े लगने की शुरुआत हो चुकी है. ऐसी गोभी बिल्कुल न लें.

फूलों की बनावट की जांच करें
जिस गोभी के फूल आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं, उसमें कीड़े होने की संभावना बहुत कम होती है. अगर गोभी के फूल बिखरे हुए या उनके बीच काफी खाली जगह है तो कीड़े आसानी से अंदर घुस सकते हैं और अंडे दे सकते हैं.

पत्तों की ताजगी देखें
ताजी और बिना कीड़े वाली गोभी के पत्ते हमेशा चमकदार हरे और तने से जुड़े होते हैं. अगर पत्ते मुरझाए हुए, पीले या उनमें छेद दिख रहे हैं तो समझ जाइए कि कीड़े पत्तों को खाकर अंदर तक पहुंच चुके हैं.

गोभी को पलटकर डंठल देखें
गोभी को उल्टा करके उसके डंठल की जांच करें. अगर डंठल में छेद दिख रहे हैं या वो अंदर से खोखला लग रहा है तो उसमें 100% उसमें इल्ली या कीड़े मौजूद हैं.

वजन और महक की पहचान भी जरूरी
अच्छी गोभी अपने आकार के हिसाब से हाथ में लेने पर भारी महसूस होती है. हल्की गोभी अक्सर अंदर से सूखी या कीड़ों द्वारा खाई गई होती है. ताजी गोभी में कोई खास गंध नहीं होती. अगर हल्की सी भी दुर्गंध आए तो उसे न खरीदें.

गोभी को साफ करने का सही तरीका

गोभी घर लाने के बाद उसे काटने से पहले 10-15 मिनट के लिए गुनगुने नमक वाले पानी या हल्दी के पानी में डुबोकर रखें. इससे अगर उसमें छोटे कीड़े अंदर छिपे भी होंगे तो वो भी बाहर निकल जाएंगे.

