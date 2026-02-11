scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Homemade Beetroot Face Masks: चेहरे पर आएगा गुलाबी निखार! चुकंदर से घर पर बनाएं ये 4 फेस मास्क, पार्लर जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत

Homemade Beetroot Face Masks: अगर आप नेचुरल तरीके से स्किन पर ग्लो लाना चाहते हैं तो चुकंदर से बना फेस मास्क आपके बहुत काम आ सकता है. आज हम आपको चुकंदर से फेस मास्क बनाने का तरीका बताएंगे, जिन्हें आप घर पर आसानी से बना सकते हैं.

Advertisement
X
चुकंदर से घर पर बनाएं ये 4 फेस मास्क, चेहरे पर आएगा गुलाबी निखार (Photo- Getty Image)
चुकंदर से घर पर बनाएं ये 4 फेस मास्क, चेहरे पर आएगा गुलाबी निखार (Photo- Getty Image)

Homemade Beetroot Face Masks: खूबसूरत और ग्लोइंग स्किन के लिए आपको महंगे प्रोडक्ट्स या पार्लर में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती. आपके किचन में मौजूद कई चीजें ही ग्लोइंग स्किन पाने में मदद कर सकती हैं. चुकंदर उन्हीं में से एक है जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है और स्किन को नेचुरल तरीके से हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है. चुकंदर से बने फेस मास्क न सिर्फ लगाने में आसान होते हैं, बल्कि ये स्किन को ठंडक, सॉफ्टनेस और ग्लो भी देते हैं. अगर आप भी नेचुरल तरीके से अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहते हैं तो चुकंदर से बना फेस मास्क आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

1. चुकंदर और गाजर का फेस मास्क
चुकंदर और गाजर को मिलाकर बनाया गया फेस मास्क स्किन को ठंडा रखता है और उसे रिलैक्स महसूस कराता है. इसे बनाने के लिए चुकंदर और गाजर का रस बराबर मात्रा में लें. दोनों को अच्छी तरह मिलाकर छोटे आइस क्यूब्स में जमा लें. रोज सुबह एक आइस क्यूब चेहरे पर हल्के हाथों से रगड़ें. 10–15 मिनट बाद गुनगुने पानी से चेहरा धो लें और मॉइश्चराइजर लगा लें.

2. चुकंदर और दही का फेस मास्क
चुकंदर और दही से बना यह फेस मास्क स्किन को हाइड्रेट करता है और सॉफ्ट बनाता है. इसे बनाने के लिए एक मीडियम साइज चुकंदर लें. इसमें 2 चम्मच दही और कुछ बूंदें बादाम तेल की मिलाएं. इस मिश्रण को चेहरे और गर्दन पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें. 15–20 मिनट बाद पानी से धो लें.

सम्बंधित ख़बरें

skincare tips
बिना मेकअप चांद-सा चमकेगा चेहरा, आज ही बदलें ये आदतें
flower face mask
Rose Day पर गुलाब जैसा गुलाबी निखार, चेहरे पर लगाए घरेलू मास्क
Valentine's Day 2026
वैलेंटाइन डे पर दिखना है सुंदर? घर पर आजमाएं ये देसी नुस्खे
रूखे और काले होंठों से मिलेगा छुटकारा, चुकंदर से घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम
चुकंदर से घर पर बनाएं नेचुरल लिप बाम, गुलाब जैसे पिंक हो जाएंगे होंठ
Aditi Rao Hydari Skincare Secrets:
हैदराबाद की शहजादी जैसा चाहिए ग्लोइंग फेस, अपनाएं ये देसी तरीके
Advertisement

3. चुकंदर और मलाई का फेस मास्क
चुकंदर और मलाई का फेस मास्क स्किन टैन को दूर करने में मदद करता है. इसे बनाने के लिए 1 चम्मच ताजा चुकंदर का रस लें. इसमें 1 चम्मच खट्टी मलाई मिलाएं. अब इसे टैन वाली जगह पर लगाएं और 20 मिनट तक छोड़ दें. गुनगुने पानी से धो लें. इसे हफ्ते में 2 बार लगाएं.

4. चुकंदर और संतरे के छिलके का फेस मास्क
इंस्टेंट नेचुरल ग्लो के लिए यह मास्क बहुत फायदेमंद है. इस फेस मास्क को बनाने के लिए 2 चम्मच संतरे के छिलके का पाउडर लें. इसमें 1 चम्मच चुकंदर का रस मिलाएं. गाढ़ा पेस्ट बनाकर चेहरे और गर्दन पर लगाएं. सूखने पर ठंडे पानी से धो लें. इसे हर दूसरे दिन इस्तेमाल कर सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान
चुकंदर आमतौर पर स्किन के लिए सेफ होता है लेकिन फिर भी इस्तेमाल से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. अगर आपको कोई पुरानी स्किन प्रॉब्लम है तो चुकंदर को चेहरे या बालों पर लगाने से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें.

डिस्क्लेमर: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है. अपनी स्किन केयर में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना न भूलें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement