हाई प्रोटीन रोटी बनाने के लिए 50 ग्राम आटे में मिलाएं ये 1 चीज, मिलेगा 32 ग्राम प्रोटीन

आज के समय में अक्सर लोग अपनी डाइट को नजरअंदाज कर देते हैं जिसका सीधा असर उनकी हेल्थ और एनर्जी पर पड़ता है. भले ही लोग जिम में घंटों एक्सरसाइज कर रहे हों, कार्डियो कर रहे हों लेकिन यदि उनकी डाइट सही नहीं है तो ना ही उनके मसल्स गेन होंगे और ना ही उनका वेट लॉस होगा. हर फिटनेस रिजल्ट के लिए आपको अपनी डाइट में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी चाहिए क्योंकि भारतीय खाना अधिकतर कार्बोहाइड्रेय से भरपूर होता है.



लेकिन आज हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिससे आप अपनी साधारण गेहूं की रोटी को हाई प्रोटीन रोटी बना सकते हैं. इसके लिए आपको गेहूं में आपको सोयाचंक मिलाने होंगे जो फाइबर और प्रोटीन का अच्छा सोर्स हैं. तो आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी और फायदे.

क्यों खास है 50:50 का ये फॉर्मूला?



आमतौर पर गेहूं की रोटी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है और प्रोटीन कम. वहीं सोयाबीन को 'वेजिटेरियन मीट' कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटीन का पावरहाउस है. जब आप 50 ग्राम गेहूं के आटे में 50 ग्राम पिसे हुए सोया चंक्स मिलाते हैं, तो रोटी की न्यूट्रिशनल वैल्यू कई गुना बढ़ जाती है.



यह कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए वरदान है जो डाइट पर हैं क्योंकि यह लंबे समय तक पेट को भरा रखता है और बार-बार भूख लगने से रोकता है.

हाई प्रोटीन रोटी बनाने के लिए सामग्री



गेहूं और सोयाचंक की हाई-प्रोटीन रोटी को बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है, बस कुछ ही चीजों की जरूरत है.

गेहूं का आटा: 50 ग्राम

सोया चंक्स का पाउडर: 50 ग्राम (सोया चंक्स को मिक्सी में पीसकर छान लें)

गुनगुना पानी: आटा गूंथने के लिए

नमक: स्वादानुसार

अजवाइन: एक चुटकी (पाचन के लिए बेहतर)

हाई प्रोटीन रोटी ननाने की विधि



सबसे पहले आप एक परात में गेहूं का आटा और पिसा हुआ सोया पाउडर लें. इसमें नमक और अजवाइन मिलाएं. अच्छे से मिलाने के बाद अब उस मिक्सचर में धीरे-धीरे गुनगुना पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. ध्यान रहे कि सोयाचंक पानी अधिक सोखते हैं इसलिए आटे को 10-15 मिनट के लिए ढंक कर छोड़ दें ताकि यह सेट हो जाए.

आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाएं. हालांकि सोया की वजह से यह आटा थोड़ा सा सूखा महसूस हो सकता है इसलिए जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा सूखा आटा (पलथन) का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

अब तवे को मध्यम आंच पर गर्म करें और रोटी को दोनों तरफ से अच्छी तरह सेक लें. इसे आप सीधे आंच पर भी फुला सकते हैं. अब चाहें तो घी या बिना घी के इस रोटी को खा सकते हैं जो काफी टेस्टी भी लगेगी. इसे और टेस्टी बनाने के लिए आप आटे में बारीक कटा हुआ धनिया या मेथी भी मिला सकते हैं.

हाई प्रोटीन सेहत के लिए बड़े फायदे

100 ग्राम आटे की लगभग 4 रोटी बनेंगी जिसमें लगभग 350 कैलोरी और 32 ग्राम प्रोटीन रहेगा. हाई प्रोटीन होने के कारण ये रोटियां मसल्स गेन में मदद करेंगी.

प्रोटीन अधिक होने के कारण इन रोटियों को खाने के बाद पेट भरा हुआ रहता है जिससे आपको भूख कम लगती है और ओवरईटिंग से बचने के कारण आपका वजन कम होता है.

सोया चंक, सोयाबीन से बनते हैं और उसमें लो-ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है यानी कि सोया शुगर को धीरे-धीरे ब्लड में रिलीज करते हैं. ऐसा होने से ये रोटियां डायबिटीज के मरीजों के लिए भी काफी फायदेमंद है.

सोया में कैल्शियम और आयरन भी होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं.

Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट में किसी भी बदलाव से पहले हमेशा अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या डायटीशियन से सलाह जरूर लें.

