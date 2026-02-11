scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हाई प्रोटीन चावल बनाने के लिए 50 Gm राइस में मिलाएं ये 1 चीज, मिलेगा 28 ग्राम प्रोटीन

चावल कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स माना जाता है. इसमें प्रोटीन काफी कम मात्रा में होता है लेकिन आप चावल में एक खास चीज मिलाकर उसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं.

Advertisement
X
हाई प्रोटीन राइस लंच में खाने से आपकी डेली जरूरत पूरी होती है. (Photo: ITG)
हाई प्रोटीन राइस लंच में खाने से आपकी डेली जरूरत पूरी होती है. (Photo: ITG)

High protein rice recipe: अगर आप उन लोगों में से हैं जो रोजाना जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या फिर फिटनेस फ्रीक हैं तो आपको एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट और मसल्स रिपेयर के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है. वेजिटेरियन लोगों में नॉन-वेजिटेरियन लोगों की तुलना में प्रोटीन के सोर्स कम हैं लेकिन वो भी अपने लंच में प्रोटीन की कमी पूरी कर सकते हैं वो भी बिना चिकन, अंडे या पनीर के. तो आइए घर में हाई प्रोटीन चावल बनाने की विधि जान लीजिए जो काफी आसान है.

50-50 फॉर्मूला आएगा काम

यदि आप लंच में चावल खाते हैं तो आप सिर्फ 50 ग्राम कच्चे चावल और उसमें 50 ग्राम सोया चंक ग्रेन्यूल्स मिलाकर उसे ‘हाई प्रोटीन राइस बाउल’ बना सकते हैं. 50 ग्राम कच्चे चावल में करीब 3.25 से 3.5 ग्राम प्रोटीन होता है और वहीं 50 ग्राम सोया चंक ग्रेन्यूल्स में 25 ग्राम प्रोटीन होता है.

ऐसे में दोनों को यदि आप मिला देते हैं तो चावल में कुल प्रोटीन करीब 28 ग्राम तक पहुंच जाता है. यानी, इतना प्रोटीन जितना महंगे प्रोटीन सप्लीमेंट्स में मिलता है. खास बात ये कि ये रेसिपी न सिर्फ हेल्दी है बल्कि स्वाद में भी बेहतरीन होगी. 

हालांकि कुछ लोगों को सोयाबीन से एलर्जी होती है इसलिए यदि आप भी उन लोगों में से हैं तो इसका सेवन न करें.

क्यों है बेस्ट है सोया-राइस कॉम्बिनेशन?

सोयाचंक को ‘शाकाहारी चिकन’ कहा जाता है क्योंकि इसमें करीब 52 प्रतिशत तक प्रोटीन पाया जाता है. उदाहरण के लिए 100 ग्राम सोया चंक में 50 से 52 ग्राम तक प्रोटीन होता है. चावल में कार्बोहाइड्रेट और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन दोनों मिलते हैं. जब इन दोनों को साथ पकाया जाता है तो ये ‘कंप्लीट प्रोटीन मील’ बन जाते हैं.

एक्सपर्ट्स के अनुसार, ये कॉम्बिनेशन मसल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बेहतर हो सकता है. लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि अपनी कैलोरी काउंट करके ही ये मील बनाएं क्योंकि 50 ग्राम कच्चे चावल (लगभग 180 कैलोरी) और सोया ग्रेन्यूल्स (लगभग 170 कैलोरी) में लगभग 350-380 कैलोरी होती है. 

सम्बंधित ख़बरें

High Protein Roti: 50g आटे में मिलाएं ये 1 चीज़, जानें
keema
हाई प्रोटीन सोया कीमा से मिलेगा 52 gm प्रोटीन, रणवीर बरार ने बताई रेसिपी
Protein vs Fiber
प्रोटीन या फाइबर, क्या ज्यादा फायदेमंद?
High Protein
'High Protein' सच या सिर्फ मार्केटिंग?
Delicious and Mouth-Watering Egg Dishes
उबला अंडा खा-खाकर हो गए हैं बोर? तो आज ही अपनाएं ये टेस्टी और लाजबाब डिशेज
Advertisement

हाई प्रोटीन चावल बनाने के लिए सामग्री

चावल और सोया ग्रेन्यूल्स वाले हाई प्रोटीन राइस बनाने के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत होगी. जैसे, 

  • 50 ग्राम कच्चे चावल
  • 1 टी स्पून तेल या घी
  • 50 ग्राम सोया चंक्स ग्रेन्यूल्स
  • नमक
  • प्याज
  • टमाटर
  • अदरक-लहसुन
  • हल्दी, साबुत मसाले

हाई प्रोटीन चावल बनाने की विधि

50 ग्राम चावल को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दें और वहीं 50 ग्राम सोया चंक ग्रेन्यूल्स को भी 10 मिनट गर्म पानी में भिगोकर निचोड़ लें. अब इसके बाद पैन में थोड़ा सा तेल गरम करें और उसमें प्याज, टमाटर, अदरक-लहसुन, हल्दी और थोड़ा साबुत मसाला डालें.

इसके बाद भीगे हुए चावल और सोया ग्रेन्यूल्स डालकर हल्का फ्राई करें और 2 कप पानी डालें. फिर पैन को 10–15 मिनट धीमी आंच पर ढककर पकाएं. बस आपका हाई प्रोटीन राइस तैयार है.

Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट में किसी भी बदलाव से पहले हमेशा अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या डायटीशियन से सलाह जरूर लें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement