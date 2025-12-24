scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Health and Fitness: मोटा और थुलथुला पेट भी 45 दिन में पिचकेगा, बस रोज करें ये 4 काम

Health and Fitness: अगर आप भी बढ़ते वजन से परेशान हो चुके हैं और इसे कम करने के तरीके ढूंढ़ रहे हैं तो यहां हम आपको वजन घटाने के आसान टिप्स बता रहे हैं जिनकी मदद से आप ना केवल मोटापे से छुटकारा पा सकते हैं बल्कि अपनी बॉडी को फिट भी रख सकते हैं.

Advertisement
X
वजन घटाने के लिए अपनाएं ये टिप्स (Photo: ITG)
वजन घटाने के लिए अपनाएं ये टिप्स (Photo: ITG)

आजकल के दौर में मोटापा एक बड़ी समस्या बन चुका है जो कई बीमारियों का कारण बनता है. अगर आपको लगता है कि आपका वजन ज्यादा है और आपको इसे कम करना चाहिए तो यहां हम आपको कुछ आसान तरीके बता रहे हैं. ये तरीके संतुलित खानपान, अनुशासन और एक्सरसाइज पर आधारित हैं जिसके जरिए आप 45 दिनों में ना केवल वजन कम कर सकते हैं बल्कि अपने शरीर को सुडौल भी बना सकते हैं.

45 दिन में कम होगा वजन

वजन कम करने के लिए आपको अपनी रोज की लाइफस्टाइल भी कुछ आसान बदलाव करने होंगे जिसके बाद आपको खुद में फर्क साफ दिखने लगेगा.

सम्बंधित ख़बरें

Gud ki Chai (Photo: ITG)
गुड़ की चाय में 99% लोग करते हैं ये गलती, फटते ही बिगड़ जाता है स्वाद
dhurandhar doodh-soda
PAK की ये फेमस ड्रिंक 'धुरंधर' से हुई वायरल, ल्यारी नहीं तो कहां से आई?
keep lizards away
दुम दबाकर घर से भाग निकलेंगी छिपकलियां, बालकनी में लगाएं ये 6 पौधे
पोहा, उपमा और ऑमलेट सुबह नाश्ते में क्या खाएं (Photo- getty & Pixabay image)
पोहा, उपमा या ऑमलेट: सुबह के नाश्ते में क्या है सबसे हेल्दी?
Acharya Balkrishna Health Tips
सर्दी में गर्मी का एहसास देगा ये ड्राईफ्रूट, जानें आचार्य बालकृष्ण का नुस्खा

भरपूर मात्रा में पानी पिएं

वजन घटाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपना वॉटर इनटेक बढ़ाएं. आपको दिन भर में कम से कम 2.5 लीटन से 3 लीटर पानी पीना हैं. खाना खाने से आधा घंटा पहले एक गिलास पानी पीने से आप कम खाना खाते हैं तो ये तरीका आपको वेट लॉस में काफी मदद कर सकता है. साथ ही सुबह उठते ही आपको एक गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए. ये पाचन तंत्र के लिए काफी अच्छा होता है.

नाश्ते में लें प्रोटीन रिच फूड्स

वजन घटाने के लिए आपको नाश्ते में प्रोटीन, विटामिन्स और फाइबर रिच चीजें खानी चाहिए. आप अंडे, ऑमलेट, सब्जियों का सूप, चीला, एवोकाडो टोस्ट, एक कटोरी फल और दलिया जैसी चीजें खा सकते हैं. ये आपको दिन भी एनर्जेटिक भी रखती हैं.

Advertisement

रात का भोजन हल्का करें
वजन घटाने के लिए हमेशा रात में हल्का खाना ही खाएं. साथ ही डिनर सोने से कम से कम 3 घंटे पहले कर लें. रात के समय सूप या उबली हुई सब्जियां लेना सबसे अच्छा रहता है.

रोजाना एक्सरसाइज करें

वजन घटाने के लिए डाइट के साथ ही रोजाना कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी भी करें. आप रनिंग, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉक, सूर्य नमस्कार और कपालभाति जैसे प्राणायाम भी कर सकते हैं जो वजन घटाने में बहुत मददगार होते हैं. सूर्य नमस्कार के 12 चक्र आपके पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय कर देते हैं. इसके अलावा रोजाना लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का उपयोग करें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement