Health and Fitness: मोटा और थुलथुला पेट भी 45 दिन में पिचकेगा, बस रोज करें ये 4 काम

आजकल के दौर में मोटापा एक बड़ी समस्या बन चुका है जो कई बीमारियों का कारण बनता है. अगर आपको लगता है कि आपका वजन ज्यादा है और आपको इसे कम करना चाहिए तो यहां हम आपको कुछ आसान तरीके बता रहे हैं. ये तरीके संतुलित खानपान, अनुशासन और एक्सरसाइज पर आधारित हैं जिसके जरिए आप 45 दिनों में ना केवल वजन कम कर सकते हैं बल्कि अपने शरीर को सुडौल भी बना सकते हैं.

और पढ़ें

45 दिन में कम होगा वजन

वजन कम करने के लिए आपको अपनी रोज की लाइफस्टाइल भी कुछ आसान बदलाव करने होंगे जिसके बाद आपको खुद में फर्क साफ दिखने लगेगा.

भरपूर मात्रा में पानी पिएं

वजन घटाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपना वॉटर इनटेक बढ़ाएं. आपको दिन भर में कम से कम 2.5 लीटन से 3 लीटर पानी पीना हैं. खाना खाने से आधा घंटा पहले एक गिलास पानी पीने से आप कम खाना खाते हैं तो ये तरीका आपको वेट लॉस में काफी मदद कर सकता है. साथ ही सुबह उठते ही आपको एक गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए. ये पाचन तंत्र के लिए काफी अच्छा होता है.

नाश्ते में लें प्रोटीन रिच फूड्स

वजन घटाने के लिए आपको नाश्ते में प्रोटीन, विटामिन्स और फाइबर रिच चीजें खानी चाहिए. आप अंडे, ऑमलेट, सब्जियों का सूप, चीला, एवोकाडो टोस्ट, एक कटोरी फल और दलिया जैसी चीजें खा सकते हैं. ये आपको दिन भी एनर्जेटिक भी रखती हैं.

Advertisement

रात का भोजन हल्का करें

वजन घटाने के लिए हमेशा रात में हल्का खाना ही खाएं. साथ ही डिनर सोने से कम से कम 3 घंटे पहले कर लें. रात के समय सूप या उबली हुई सब्जियां लेना सबसे अच्छा रहता है.

रोजाना एक्सरसाइज करें

वजन घटाने के लिए डाइट के साथ ही रोजाना कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी भी करें. आप रनिंग, जॉगिंग, ब्रिस्क वॉक, सूर्य नमस्कार और कपालभाति जैसे प्राणायाम भी कर सकते हैं जो वजन घटाने में बहुत मददगार होते हैं. सूर्य नमस्कार के 12 चक्र आपके पूरे शरीर की मांसपेशियों को सक्रिय कर देते हैं. इसके अलावा रोजाना लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों का उपयोग करें.

---- समाप्त ----