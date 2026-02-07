scorecardresearch
 
सिर्फ Happy Rose Day नहीं, इस साल पार्टनर को शायराना अंदाज में करें विश, रोज डे पर भेजें ये रूमानी शायरी

वैलेंटाइन वीक की शुरुआत कल 7 फरवरी से होने वाली है, अगर आप भी अपने पार्टनर को इस दिन स्पेशल फील कराना चाहते हैं तो उनको सिर्फ गुलाब का फूलकर हैप्पी रोज डे ना बोलें. बल्कि इस साल एक प्यार भरी शायरी से उनको अपने दिल भी बात भी जाहिर करें. आइए इस आर्टिकल में आपको कुछ रोमांटिक शायरी बताते हैं, जो आपके पार्टनर का दिल खुश कर देंगी.

शायरी से प्यार का इजहार करें. (PHOTO:ITG)
Rose Day Special Shayari: फरवरी महीने का एक हफ्ता प्यार के नाम होता है, जिसे वैलेंटाइन वीक कहा जाता है. इनकी शुरुआत 7 फरवरी से होती है और पहले दिन रोज डे होता है. रोज डे पर लवर्स एक-दूसरे को गुलाब का फूल देकर अपनी फीलिंग्स बयां करते हैं. इस दिन पार्टनर्स एक-दूसरे को गुलाब देकर हैप्पी रोज डे विश करते हैं.

हालांकि जिन के पार्टनर उनसे दूर रहते हैं, वो मोबाइल फोन पर रोज इमोजी के साथ विश करते हैं और ऐसे में अगर आप इस साल आप उनको फीका-सा रोज डे विश नहीं करना चाहते हैं तो इस साल अपने प्यार को रोज डे विश के अंदाज में दिखाएं. ऐसे में आप आपने पार्टनर को शायराना अंदाज में वैलेंटाइन वीक की शुरुआत कर सकते हैं, उनको एक बेहद प्यार से भरी शायरी भेजकर. 

भले ही अब समय बदल गया है, लेकिन आज भी शायरी का क्रेज लोगों के दिल-दिमाग से कम नहीं हुआ है. आज के दौर में तो लोग पैसे खर्च करके खासकर शायरी सुनने जाते हैं, ऐसे में जब आप अपने पार्टनर को शायरी भेजकर अपने दिल का हाल सुनाएंगे, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा.

रोज डे स्पेशल के लिए रोमांटिक शायरी

इफ्तिखार रागिब

दिन में आने लगे हैं ख्वाब मुझे
उस ने भेजा है इक गुलाब मुझे.

अफजल इलाहाबादी 

मैं चाहता था कि उस को गुलाब पेश कंरू
वो खुद गुलाब था उस को गुलाब क्या देता.

जावेद अनवर

सुनो कि अब हम गुलाब देंगे गुलाब लेंगे
मोहब्बतों में कोई खसारा नहीं चलेगा.

शकील आजमी

मेरे होंटों पे खामोशी है बहुत
इन गुलाबों पे तितलियां रख दे.

मीर तकी मीर

नाजुकी उस के लब की क्या कहिए
पंखुड़ी इक गुलाब की सी है.
चश्म-ए-दिल खोल इस भी आलम पर
यां की औकात ख्वाब की सी है.

अफजाल फिरदौस

किसी ने मुझ से कह दिया था जिंदगी पे गौर कर
मैं शाख पर खिला हुआ गुलाब देखता रहा.

7-14 देखें पूरे वेलेंटाइन वीक की लिस्ट

7 फरवरी-रोज डे
8 फरवरी – प्रपोज डे
9 फरवरी – चॉकलेट डे
10 फरवरी – टेडी डे
11 फरवरी – प्रॉमिस डे
12 फरवरी – हग डे
13 फरवरी – किस डे
14 फरवरी – वैलेंटाइन डे

---- समाप्त ----
