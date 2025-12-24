scorecardresearch
 
Gas pain in stomach: पेट में बन रही है भयंकर गैस? किचन की इन 3 चीजों से मिनटों में मिलेगा आराम

Gas and pain in stomach: पेट में गैस बनना आजकल एक बेहद कॉमन समस्या है लेकिन ये काफी दिक्कत देती है. अगर आप भी पेट फूलने और गैस बनने का कोई आसान घरेलू तरीका खोज रहे हैं तो यहां हम आपको गैस से राहत पाने के 3 तरीके बता रहे हैं.

पेट में बन रही गैस से कैसे पाएं निजात (Photo: ITG)
पेट में बन रही गैस से कैसे पाएं निजात (Photo: ITG)

Gas and pain in stomach:  आज के समय में ज्यादातर लोगों को पेट में गैस बनने की दिक्कत का सामना करना पड़ता है. वास्तव में खानपान की गलत आदतों और जीवनशैली की वजह से पेट में गैस बनना एक आम समस्या बन चुकी है. ये कॉमन है लेकिन तकलीफ देने वाली है क्योंकि जब पेट में गैस बनती है तो न केवल बेचैनी होती है बल्कि पेट, सीने में जलन और सिरदर्द जैसी परेशानियां भी होने लगती हैं.

कई बार गैर का दर्द बर्दाश्त से बाहर होता है. अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो आप अपने रसोई में मौजूद कुछ प्राकृतिक चीजों का सेवन गैस से राहत पाने के लिए कर सकते हैं. हालांकि यह दवाई का विकल्प नहीं है इसलिए ज्यादा दिक्कत होने पर डॉक्टर की सलाह लेना ही जरूरी है.

अजवाइन और काला नमक का सेवन
पेट की गैस से राहत दिलाने में अजवाइन काफी मददगार होती है. अगर पेट में भारीपन महसूस हो रहा हो तो आधा चम्मच अजवाइन को हल्के गर्म तवे पर भून लें और उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ काला नमक मिला लें. इस मिश्रण को गुनगुने पानी के साथ लेने से फांक ले. इससे आपको जल्दी ही आराम मिलेगा लगेगा और पाचन क्रिया भी बेहतर होगी. यह नुस्खा सालों से भारत में आजमाया जा रहा है.

अदरक और नींबू का सेवन
अदरक में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने वाले रसों को सक्रिय करते हैं. गैस की समस्या होने पर अदरक के एक छोटे टुकड़े को कूटकर उसका रस निकाल लें और उसमें थोड़ा सा नींबू का रस मिला लें. भोजन के बाद इसका सेवन करने से पेट में गैस नहीं बनती और भोजन भी आसानी से पच जाता है. आप चाहें तो अदरक के छोटे टुकड़े को सेंधा नमक के साथ चबाकर भी खा सकते हैं.

हींग का सेवन
हींग पाचन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. अगर गैस की वजह से आपके पेट में ऐंठन या मरोड़ उठ रही है तो एक चुटकी हींग को गुनगुने पानी में घोलकर पीने से बहुत जल्दी आराम मिलता है. छोटे बच्चों के मामले में हींग को पानी में घोलकर उनकी नाभि के आसपास लगाते हैं. दाल या सब्जियों में हींग का तड़का लगाने से भी पेट की समस्याओं से बचाव होता है.

---- समाप्त ----
