How to keep food warm in Winters: कड़कड़ाती ठंड में भी घंटों गर्म रहेगा खाना, आजमाएं ये 5 बेजोड़ देसी नुस्खे

How to keep food warm in Winters: ठंड के मौसम में अक्सर खाने के बार-बार गर्म करना काफी थकाने और परेशान करने वाला लगता है. कई लोग तो समय की कमी की वजह से ठंडा ही खाना खा लेते हैं. यहां हम आपको सर्दियों में खाने को लंबे समय तक गर्म रखने के कुछ टिप्स बता रहे हैं जो आपके काफी काम आ सकते हैं.

ठंड में खाना गर्म कैसे रखें (Photo: ITG)
ठंड में खाना गर्म कैसे रखें (Photo: ITG)

How to keep food warm in Winters: सर्दियों के मौसम में सबसे बड़ी चुनौती भोजन को परोसने तक गर्म बनाए रखना होती है. बार-बार खाना गर्म करने से न केवल गैस की बर्बादी होती है बल्कि भोजन के पोषक तत्व और उसका असली स्वाद भी खत्म हो जाता है. अगर आप भी इस सर्दी ठंडे खाने से परेशान हैं तो ये 5 पारंपरिक और देसी नुस्खे आपके बेहद काम आ सकते हैं.

1. गर्म कपड़े या ऊनी रुमाल का करें इस्तेमाल
अगर आप भी रोटियों को कैसरोल में रखते हैं तो यहां एक चीज का ध्यान रखें. आप रोटियों को कैलरोल में कपड़े से ढककर तो रखें ही साथ ही कैसरोल को भी किसी साफ गर्म कपड़े या तौलिए से लपेटकर रख सकते हैं. यह बाहर की ठंडक को अंदर जाने से रोकता है और खाना घंटों तक भाप छोड़ता रहता है.

2. खाना को ढककर रखें

खाना हमेशा तभी परोसें जब सब खाने के लिए तैयार हों और बर्तन का ढक्कन बार-बार न खोलें. ढक्कन खोलने से भाप निकल जाती है और खाना तुरंत ठंडा होने लगता है.

2. गर्म पानी का करें इस्तेमाल
अगर आपने दाल या सब्जी बना ली है और उसे परोसने में अभी समय है तो एक बड़े बर्तन में गर्म पानी भरें और सब्जी वाले बर्तन को उसके ऊपर रख दें. इस देसी 'वॉटर बाथ' तकनीक से खाना बिना जले और बिना दोबारा गर्म किए काफी देर तक अच्छा खासा गुनगुना बना रहता है.

3. मिट्टी के बर्तनों का करें यूज
मिट्टी के बर्तनों में ऊष्मा (Heat) को सोखने और उसे देर तक बनाए रखने की अद्भुत क्षमता होती है. अगर आप मिट्टी की हांडी या बर्तनों में खाना पकाते हैं या परोसते हैं तो वह धातु के बर्तनों की तुलना में बहुत धीरे-धीरे ठंडा होता है. मिट्टी की तासीर खाने की गर्माहट को बांधे रखती है. इसलिए ठंड में इनका इस्तेमाल करना भी काफी मददगार होता है.

4. हॉट स्टोन या तवे का इस्तेमाल
खाना परोसने से पहले आप अपनी थालियों को हल्का सा गर्म कर लें. इसके अलावा आप चाहें तो खाना बन जाने के बाद एक भारी तवे को गर्म करके उसके ऊपर अपना खाने का डिब्बा रख सकते हैं. इससे डिब्बे के नीचे का हिस्सा गर्म रहेगा और खाना अपनी प्राकृतिक नमी नहीं खोएगा. लेकिन प्लास्टिक का बर्तन इस गर्म तवे के ऊपर ना रखें. 

5. बंद अलमारी या ओवन 
खाना तैयार होते ही उसे खुले में रखने के बजाय किचन की किसी बंद अलमारी या बंद पड़े माइक्रोवेव/ओवन के अंदर रख दें. बंद जगह पर हवा का संचार कम होता है जिससे खाने की अपनी गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और वह लंबे समय तक गर्म बना रहता है.

---- समाप्त ----
