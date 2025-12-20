scorecardresearch
 
Liver Health: कोने-कोने से साफ होगी गंदगी और फैट, ये फूड्स Liver डैमेज का खतरा रखेंगे दूर

Liver Health: आजकल के दौर में हमारे खानपान में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा शामिल हो गई हैं जो लिवर पर फैट को बढ़ाती हैं. लंबे समय तक लिवर पर फैट जमने से कई खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं. ऐसे में हम आपको कुछ फूड्स की जानकारी दे रहे हैं जो लिवर पर जमे फैट को दूर करने में मदद करते हैं.

लिवर को हेल्दी रखते हैं ये फूड्स (Photo: ITG)
Liver Health: लिवर हमारे शरीर के उन अंग में एक है जिस पर पूरे शरीर को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी होती है. यह हमारे लिए कई अहम काम करता है. लेकिन हमारी खानपान की खराब आदतें और लाइफस्टाइल लिवर पर फैट जमा देती हैं जिसकी वजह से लिवर बीमार होने लगता है.

लिवर को हेल्दी रखने के लिए खाएं ये चीजें
लिवर में जमी जिद्दी चर्बी को पिघलाने और उसे खतरनाक रोगों से बचाने के लिए रसोई में मौजूद ये चीजें किसी वरदान से कम नहीं हैं. इनके नियमित सेवन से न केवल शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं बल्कि लिवर खराब के खराब होने का खतरा भी दूर होता है.

हल्दी का जादू 

हल्दी में करक्यूमिन नामक शक्तिशाली कंपाउंड होता है जो लिवर की कोशिकाओं की मरम्मत करने में सबसे आगे है. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जिससे शरीर की सूजन दूर होती है. हल्दी खून को साफ करके जमी हुई चर्बी को पिघलाने में मदद करती है जिससे आपका लिवर हेल्दी रहता है.

आंवले का सेवन

विटामिन-सी से भरपूर आंवला लिवर के लिए कवच का काम करता है. यह शरीर की गंदगी को बाहर निकालकर पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और नई ऊर्जा देता है.

लहसुन की शक्ति

लहसुन में ऐसे तत्व होते हैं जो लिवर के उन एंजाइमों को सक्रिय करते हैं जो शरीर की सफाई करते हैं. यह नसों में जमा होने वाली गंदगी को भी रोकता है.

चुकंदर का रस

चुकंदर का सेवन करने से ब्लड फ्लो बढ़ाता है और लिवर की कार्यक्षमता दोगुनी हो जाती है. यह चर्बी को शरीर में टिकने नहीं देता.

नींबू और गुनगुना पानी

सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू निचोड़कर पीना शरीर की अंदरूनी सफाई का सबसे सरल तरीका है. यह आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है.

हरी पत्तेदार सब्जियां

पालक और मेथी जैसी सब्जियां लिवर में जमा होने वाले विषैले तत्वों को सोख लेती हैं और उन्हें शरीर से बाहर निकालने में मदद करती हैं.

इन गलतियों से बचें
अधिक मीठा और नमक खाना आपके लिवर के लिए खतरनाक होता है. इससे लिवर के चारों ओर फैट की परत जमा हो जाती है और लिवर डैमेज का खतरा बढ़ता है.

मैदा और तली हुई चीजें लिवर पर बोझ को बढ़ाती हैं और पाचन को धीमा कर देती हैं. इससे लिवर का फंक्शन प्रभावित होता है.

पर्याप्त मात्रा में पानी न पीने से भी शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती और लिवर में गड़बड़ी होने लगती है.

---- समाप्त ----
