Egg Shell Uses: क्या आप भी अंडे खाकर छिलके फेंके देते हैं? फेस पर लगाएं, मिलेगी हीरे जैसी चमक

Egg Shell Uses and Benefits/Ande ke Chilke: अंडा प्रोटीन के सबसे अच्छे सोर्स में गिना जाता है. इसके शौकीन लोग इसे खूब चाव से खाते हैं लेकिन हर कोई अंडे का पीला और सफेद भाग को खाकर छिलका फेंक देता है. ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि अंडे का छिलका भी आपके लिए कई तरह से मददगार हो सकता है.

अमेरिका ही हेल्थ वेबसाइट 'हेल्थलाइन डॉट कॉम' के अनुसार, अंडे का छिलका कैल्शियम के सबसे सस्ते और सबसे असरदार सोर्स में से एक हैं. आप घर पर खुद अंडे के छिलके के सप्लीमेंट्स बना सकते हैं या हेल्थ फूड शॉप से ​​पहले से बना हुआ अंडे के छिलके का पाउडर खरीद सकते हैं. इसे गार्डनिंग और घर की सफाई जैसे कई काम में भी यूज किया जा सकता है.

अंडे के छिलके में क्या है?

अंडे के छिलके में कैल्शियम कार्बोनेट होता है. साथ ही थोड़ी मात्रा में प्रोटीन और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं. इसलिए अंडे के छिलके के पाउडर से एक असरदार कैल्शियम सप्लीमेंट बन सकता है. कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम का सबसे कॉमन फॉर्म होता है जिससे सीप, मूंगा चट्टानें और चूना पत्थर बनते हैं. यह सप्लीमेंट्स में कैल्शियम का सबसे सस्ता और सबसे आसानी से मिलने वाला रूप भी है.

चूहों और छोटे सूअरों पर की गई स्टडीज से पता चलता है कि अंडे के छिलके कैल्शियम का एक रिच सोर्स होता है. इसके अलावा वो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट की तरह ही असरदार तरीके से शरीर में एब्जॉर्ब भी होता है. कैल्शियम की कमी वाले लोगों के लिए अंडे के छिलके जैसे कैल्शियम के सस्ते सोर्स फायदेमंद हो सकते हैं.

1- ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा होता है कम

ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है. बुढ़ापा ऑस्टियोपोरोसिस के सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स में से एक है लेकिन कैल्शियम की कमी भी समय के साथ हड्डियों के नुकसान और ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क को बढ़ा सकती है.

2- कैल्शियम सप्लिमेंट का करेगा काम

अगर आपकी डाइट में कैल्शियम की कमी है तो सप्लीमेंट्स लेने से आपको अपनी रोजाना की जरूरतें पूरी करने में मदद मिल सकती है. अंडे के छिलके का पाउडर सप्लिमेंट के तौर पर एक सस्ता ऑप्शन है.

3- गार्डनिंग में कर सकते हैं यूज

अंडे के छिलके कैल्शियम से भरपूर होते हैं. इन्हें सुखाकर और पीसकर पौधों की मिट्टी में मिलाने से पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है. खासतौर पर टमाटर, मिर्च और बैंगन के पौधों में कई बीमारियों को भी रोकता है.

4-स्किन के लिए भी बेहतरीन

अंडे के छिलके के पाउडर को शहद या एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर फेस पैक की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. यह एक प्राकृतिक एक्सफोलिएटर का काम करता है जो डेड स्किन सेल्स को हटाकर चेहरे पर चमक लाता है.

5- बर्तन होंगे चकाचक साफ

जले हुए बर्तन या चाय के दाग वाले कप साफ करने के लिए पिसे हुए छिलके बहुत असरदार हैं. ये एक प्राकृतिक एब्रेसिव की तरह काम करते हैं और जिद्दी गंदगी को खुरच कर साफ कर देते हैं.

ध्यान रखें ये रिस्क फैक्टर्स

1- अंडे के छिलके का पाउडर अगर सही तरीके से तैयार किया जाता है तो सुरक्षित माना जाता है. लेकिन गलत तरीके से बनाने पर यह नुकसान कर सकता है. सबसे पहले अंडे के छिलके के बड़े टुकड़ों को निगलने की कोशिश न करें क्योंकि वो आपके गले और फूड पाइप को चोट पहुंचा सकते हैं.

2- अंडे के छिलके में बैक्टीरिया जैसे साल्मोनेला एंटरिटिडिस हो सकते हैं. फूड पॉइजनिंग के खतरे से बचने के लिए अंडे के छिलके खाने से पहले उन्हें उबालें.

बिना डॉक्टर की सलाह के सेवन करना खतरनाक

अंडे के छिलके में लेड एल्यूमीनियम, कैडमियम और मरकरी जैसी जहरीली धातुओं की मात्रा हो सकती है. इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन ना करें.

