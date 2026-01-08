'धुरंधर' एक्टर अक्षय खन्ना नहीं करते ब्रेकफास्ट, जान लें नाश्ता न करने से शरीर पर क्या होता है असर?

Akshaye Khanna skips breakfast: फिल्म 'धुरंधर' में ‘रहमान डकैत’ के दमदार किरदर से एक्टर अक्षय खन्ना सुर्खियों में बने हुए हैं, उन्होंने विलेन के रोल में अपनी एक्टिंग से जान फूंक दी और लोग उनके अभिनय की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. अक्षय की एक्टिंग के साथ-साथ उनकी फिटनेस और लाइफस्टाइल को लेकर भी काफी बातें हो रही हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वे असल जिंदगी में ब्रेकफास्ट नहीं करते. उन्होंने बताया है कि वो सीधे लंच और फिर डिनर ही करते हैं, वो आज भी नाश्ता नहीं करते हैं. अक्षय की यह बात सुनकर हर कोई शॉक्ड है, क्योंकि ब्रेकफास्ट को हमेशा दिन का सबसे जरूरी और अहम मील कहा जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि ब्रेकफास्ट स्किप करने से हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है.

और पढ़ें

क्यों जरूरी माना जाता है ब्रेकफास्ट?

सबसे पहले तो यह जानते हैं कि आखिर नाश्ते को क्यों इतना जरूरी माना जाता है, ब्रेकफास्ट शरीर को रातभर के फास्ट के बाद एनर्जी देता है, इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव होता है और दिनभर काम करने की एनर्जी शरीर को मिलती है. इसलिए सुबह सवेरे एक हेल्दी और बैलेंस ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है और इससे फोकस और प्रोडक्टिविटी में भी मदद मिलती है.

हालांकि इन फायदों के बावजूद अक्षय नाश्ता नहीं करते हैं, ऐसे में यह जानना भी जरूरी है कि नाश्ता छोड़ने से हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है.

नाश्ता न करने से क्या हो सकता है नुकसान?

Association of Skipping Breakfast with Metabolic Syndrome and Its Components नाम की स्टडी के अनुसार, नाश्ता छोड़ने वालों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा 10 प्रतिशत अधिक होता है. इससे पेट की चर्बी, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और खराब कोलेस्ट्रॉल का जोखिम बढ़ता है.

Advertisement

एनर्जी की कमी

अगर हम ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं तो हमारे शरीर को जरूरी ग्लूकोज नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जल्दी थकान, कमजोरी और चक्कर आने की दिक्कत हो सकती है.

मेटाबॉलिज्म धीमा होना

नाश्ता न करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, जिससे वजन बढ़ने का खतरा रहता है. वजन घटने और बढ़ने में मेटाबॉलिज्म में बड़ा रोल होता है और इसी जब हम बैलेंस नाश्ता करते हैं तो इससे हमें हमें वजन कंट्रोल करने में भी मदद मिलती हैं. जब नाश्ता नहीं करते हैं तो इससे धीरे-धीरे वजन भी बढ़ने लगता है.

ओवरईटिंग की आदत

जब लोग सुबह ठीक से नाश्ता नहीं करते हैं तो वो दिन या रात में ज्यादा खाना खाते हैं, जिससे कैलोरी का बैलेंस बिगड़ जाता है. अक्सर कहा जाता है कि आप दिन में छोटी-छोटी मील लें, लेकिन एक बार फिर पेट भरकर नहीं खाना चाहिए.

फोकस और मूड पर असर

कुछ लोगों को चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस और फोकस की कमी होती है, जिसे वो समझ नहीं पाते हैं. लेकिन यह सभी नाश्ता न करने की वजह से होता है. इसका सीधा असर आपकी परफॉर्मेंस पर भी पड़ता है, क्योंकि ऑफिस में पूरा दिन आपको आलस आता रहता है.

डाइजेशन में दिक्कत

Advertisement

लंबे समय तक खाली पेट रहने से एसिडिटी, गैस और पेट दर्द जैसी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए सुबह का नाश्ता सबसे अहम होता है.

क्या ब्रेकफास्ट छोड़ना कभी फायदेमंद हो सकता है?

कुछ लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करते हैं, जिसमें सुबह का खाना स्किप किया जाता है. सही तरीके और हेल्दी डाइट के साथ यह वजन कंट्रोल में मदद कर सकता है.लेकिन यह हर किसी के लिए भी सही नहीं होता है.

एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?

हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर आप नाश्ता नहीं करते, तो दिन की पहली मील पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए. सिर्फ चाय या कॉफी से काम नहीं चलता, प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स जरूरी होते हैं.

अक्षय ने बताया है कि वो लंच और डिनर में भी सिर्फ घर का बना खाना खाते हैं और इन दोनों के बीच में भी वो कुछ नहीं लेते हैं, एक बिस्कुट भी नहीं खाते हैं. वो बस शाम के समय सिर्फ एक कप चाय पीते हैं.

भले ही धुरंधर के ‘रहमान डकैत’ यानी अक्षय खन्ना ब्रेकफास्ट न करते हों, लेकिन आम लोगों के लिए सुबह का बैलेंस नाश्ता बेहद जरूरी है. यह न सिर्फ शरीर को एनर्जी देता है, बल्कि दिमाग और सेहत को भी बेहतर बनाए रखता है.



---- समाप्त ----