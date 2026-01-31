Homemade Moisturizer: ग्लोइंग और रिंकल-फ्री स्किन के लिए केमिकल क्रीम छोड़ें, देसी घी से बनाएं Face Cream, चमक उठेगा चेहरा

Homemade Face Cream: 5 मिनट में ग्लो पाएं..., चेहरे से दाग-धब्बे सब होंगे गायब, ये क्रीम लगाकर खिल उठेगा आपका चेहरा...इस तरह की पंच लाइन वाले विज्ञापन आपने टीवी, अखबारों और सोशल मीडिया पर खूब देखे होंगे. इन विज्ञापनों को जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता उसे देखकर लोग बाजारों में तरह-तरह की महंगी फेस क्रीम्स लेने पहुंच भी जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन क्रीम्स में केमिकल्स की भरमार होती है. इसे लगाने से तुरंत तो असर दिख सकता है, लेकिन ये आपकी स्किन के लिए हमेशा हेल्दी नहीं होती.



अब सवाल ये उठता है कि अगर ये क्रीम्स ना लगाई जाएं तो चेहरे की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए? तो बता दें कि आपकी दादी-नानी अपने चेहरे को ग्लोइंग बनाने, झुर्रियां हटाने और मॉइश्चराइज करने के लिए एक देसी क्रीम का इस्तेमाल करती थीं. देसी घी से बनी ये क्रीन बिल्कुल सेफ और स्किन के लिए बेहतरीन होती थी. इसे लगाकर आप अपने चेहरे को ना हेल्दी, चमकदार और सॉफ्ट बना सकते हैं बल्कि पैसा भी बचा सकते हैं. ऐसे में मार्केट की महंगी क्रीम्स के बजाय देसी घी की क्रीम घर पर बनाकर उसे लगाना शुरू करें.



क्या होती है देसी घी फेस क्रीम?

देसी घी फेस क्रीम एक नेचुरल मॉइस्चराइजर होती है, जो शुद्ध गाय के घी से बनाई जाती है. पुराने समय में महिलाएं इसे खासतौर पर रात को सोने से पहले लगाती थीं, ताकि स्किन रातभर अच्छे से रिपेयर होती रहे. ये क्रीम खासकर ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है.



घर पर कैसे बनाएं देसी घी फेस क्रीम?

इस क्रीम को बनाना बेहद आसान है और इसके लिए ज्यादा सामान भी नहीं चाहिए होता है.

बनाने का तरीका:

1. इसे बनाने के लिए 2 चम्मच शुद्ध देसी घी लें. फिर इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल और गुलाब जल मिलाएं.



2. अब इसे चम्मच से एक ही दिशा में अच्छे से घुमाएं.

3. मिलाते समय जो पानी निकले, उसे निकालते रहें.

4. लगातार मिलाते रहने के कुछ देर बाद घी हल्का, क्रीमी और मुलायम हो जाएगा (बिल्कुल विप्ड क्रीम की तरह).

5. जब घी का टेक्शचर ऐसा हो जाए तब आप इस क्रीम को किसी साफ और सूखे डिब्बे में भरकर रख लें.

स्किन के लिए क्यों फायदेमंद है ये क्रीम?

देसी घी फेस क्रीम स्किन को कई तरह से फायदा पहुंचाती है.

इसे लगाने से स्किन को गहराई से पोषण मिलता है.

अगर आप इसे रोजाना इस्तेमाल करते हैं तो रूखी और बेजान स्किन मुलायम हो जाती है.

ये चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाने में मदद करती है.

देसी घी की क्रीम की खासियत ये है कि इसे सेंसिटिव स्किन वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ये उनके चेहरे पर जलन नहीं करती है.

झुर्रियों और फाइन लाइंस को कम करने में मददगार होती है.

कब और कैसे करें इस्तेमाल?

देसी घी की क्रीम को रात में सोने से पहले चेहरे पर हल्के हाथों से लगाना सबसे बेस्ट माना जाता है. रात में लगाकर सोने के बाद जब आप सुबह उठें तो चेहरा सिंपल पानी से धो लें. हफ्ते में 3–4 बार इस क्रीम का इस्तेमाल करना काफी है.

इन बातों का रखें ध्यान

यूं तो ये पूरी तरह नेचुरल है, फिर भी हर किसी की स्किन अलग होती है. इसलिए पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. अगर किसी तरह की जलन या एलर्जी हो, तो इसका इस्तेमाल न करें.

