Kidney Health: रोज की ये आदतें आपकी किडनी कर सकती हैं डैमेज, तुरंत रोकें वरना हो जाएगी देर

Kidney Health: किडनी हमारे शरीर के लिए 24 घंटे काम करती है. लेकिन हमारी रोज कुछ आदतें इसे डैमेज कर सकती हैं. यहां हम आपको उन्ही आदतों की जानकारी दे रहे हैं.

किडनी डैमेज करने वाली आदतें (Photo: AI generated)
किडनी हमारे शरीर के लिए कई अहम काम करती है. ये लगातार खून को साफ करती है, शरीर में पानी और खनिजों के संतुलन को बनाए रखती है, वेस्ट मटीरियल और टॉक्सिंस को बाहर निकालती है. यह कई हार्मोन्स को भी रिलीज करती है जिससे रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, हड्डियां स्वस्थ रहती हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रहता है.

रोजमर्रा की कई ऐसी आदतें हैं, जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते लेकिन वो धीरे-धीरे हमारी किडनी यानी गुर्दों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं. यहां हम आपको कुछ सबसे छोटी और सामान्य आदतें बता रहे हैं जो आपकी किडनी को डैमेज कर सकती हैं. 

1. खाने में ज्यादा नमक किडनी के लिए हानिकारक
नमक में सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है. बहुत ज्यादा सोडियम खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. ब्लड प्रेशर बढ़ने पर किडनी की ब्लड वेसल्स पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और इससे उन्हें टॉक्सिंस को फिल्टर करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जिससे धीरे-धीरे उनकी क्षमता कम होती जाती है.

इसलिए हर किसी को डॉक्टर की बताई मात्रा के अनुसार ही नमक का सेवन करना चाहिए. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के अनुसार वयस्कों को रोज 5 ग्राम से कम नमक (यानी लगभग 1 चम्मच) का सेवन करना चाहिए. अगर किसी को किडनी की बीमारी है तो फिर उसे डॉक्टर की सलाह पर ही नमक का सेवन करना चाहिए.

2. प्रोसेस्ड फूड्स का ज्यादा सेवन खतरनाक
प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन भी किडनी के लिए खतरनाक है क्योंकि इसमें तेल, नमक, चीनी, अनहेल्दी फैट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है. ये चीजें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का रिस्क बढ़ाती हैं जो दोनों ही किडनी के लिए घातक कंडीशन हैं. डिब्बाबंद फूड्स, फल, डिब्बाबंद टूना या बीन्स, बेक्ड सामान जैसे ब्रेड, केक, बिस्कुट, पेस्ट्री नमकीन चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स जैसी चीजें प्रॉसेस्ड फूड्स में गिनी जाती हैं. 

3. स्मोकिंग और शराब का अत्यधिक सेवन
स्मोकिंग और शराब दोनों ही चीजें किडनी में ब्लड फ्लो को कम करती हैं जिससे ब्लड प्रेशर बिगड़ता है और किडनी को नुकसान पहुंचता है. अत्यधिक शराब शरीर में डिहाइड्रेशन पैदा करती है.

4. जरूरत से कम पानी पीना
किडनी शरीर से खून और जहरीले पदार्थों को बाहर निकालती है जिसके लिए उसे पर्याप्त पानी पीने की जरूरत होती है.कम पानी पीने से यूरीन का रंग पीला हो जाता है और वो गाढ़ी भी हो जाती है. इसलिए शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए.

