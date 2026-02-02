scorecardresearch
 
Homemade Protein Recipe: ‘बॉर्डर 2’ की एक्ट्रेस ने घर के बने प्रोटीन पाउडर की मदद से घटाया 15 किलो वजन, आसान है रेसिपी

‘बॉर्डर 2’ में अहम रोल निभा रहीं मोना सिंह ने अपने फिट और फ्रेश लुक का राज रिवील किया है. शोल्डर इंजरी के बाद योगा और घर के बने प्रोटीन ड्रिंक की मदद से उन्होंने 6 महीने में 15 किलो वजन घटाया. इसके साथ ही उन्होंने डाइट पर भी कंट्रोल किया. जानिए उनकी आसान और नेचुरल प्रोटीन रेसिपी.

फिट रहने के लिए किसी भी तरह के महंगे सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं होती है. (Photo: ITG)

'बॉर्डर 2' का नाम सबकी जुबान पर है. फिल्म को मिलती तारीफों के चलते लोग इसे देखने के लिए थिएटर्स तक खिंचे चले जा रहे हैं. फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी चर्चा में हैं. इसके बीच 'बॉर्डर 2' से जुड़े कलाकार भी लगातार सुर्खियों में हैं. फिल्म में लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर (सनी देओल) की पत्नी के रोल में नजर आ रहीं एक्ट्रेस मोना सिंह को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है.

22 साल पहले ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ से घर-घर पहचान बनाने वाली मोना आज भी उतनी ही फ्रेश और फिट नजर आती हैं. कुछ समय पहले एक बातचीत के दौरान उन्होंने अपने फिटनेस और डाइट सीक्रेट का खुलासा किया था.

शोल्डर इंजरी के बाद शुरू हुआ फिटनेस का सफर
मोना सिंह ने बताया कि ‘काला पानी’ की शूटिंग के दौरान उन्हें शोल्डर इंजरी हो गई थी. इसके बाद डॉक्टर्स और दोस्तों की सलाह पर उन्होंने योगा और स्ट्रेचिंग शुरू की. धीरे-धीरे प्राणायाम, लाइट योगा और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज से उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती गई और वजन भी कम हुआ. जैसे-जैसे उनका वजन कम हुआ उन्हें इंस्पिरेशन मिली और उन्हें महज 6 महीने में अपना 15 किलो वजन घटा लिया.

घर का बना प्रोटीन बना गेमचेंजर
मोना का कहना है कि फिट रहने के लिए लोगों को महंगे सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं होती. उन्होंने एक्सरसाइज के दौरान बाजार से प्रोटीन खरीदने की बजाय घर पर बना नेचुरल प्रोटीन ड्रिंक अपनी डाइट में शामिल किया, जिसने उन्हें वजन घटाने में मदद की और उन्हें एनर्जेटिक रखने में भी मददगार साबित हुआ.

मोना सिंह की होममेड प्रोटीन रेसिपी
मोना ने बताया कि उन्हें बाजार में मिलने वाला प्रोटीन बिल्कुल भी पसंद नहीं था. ऐसे में उन्होंने घर पर खुद ड्राई फ्रूट्स और सीड्स से प्रोटीन बनाया. उन्होंने अपनी आसान और टेस्टी रेसिपी भी शेयर की, जो खासतौर पर महिलाओं के लिए फायदेमंद है.

इंग्रेडिएंट्स

  • सभी तरह के ड्राई फ्रूट्स (बादाम, काजू, अखरोट)
  • पंपकिन सीड्स
  • फ्लैक्स सीड्स
  • बाकी सभी तरह के सीड्स (सब 250-250 ग्राम)

बनाने का तरीका:

1. घर का बना प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए सभी ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को हल्का सा रोस्ट करें.

2. अब इन रोस्टेड ड्राई-फ्रूट्स को ठंडा होने दें. जब ये ठंडे हो जाएं तब इन्हें मिक्सी में अच्छे से पीस लें.

3. आपका प्रोटीन पाउडर बनकर तैयार है. इसे रोज 1 चम्मच दूध में डालकर पिएं.

4. अगर कोई लैक्टोज इनटॉलेरेंट है तो इसे कोकोनट मिल्क, बादाम मिल्क या सोया मिल्क के साथ पिएं.

क्यों खास है ये प्रोटीन ड्रिंक?

  • ये प्रोटीन पाउडर बिल्कुल नेचुरल और केमिकल-फ्री है.
  • इसमें डाले जाने वाले सभी ड्राई-फ्रूट्स और सीड्स महिलाओं के लिए फायदेमंद हैं.
  • इसे पीने से मसल्स स्ट्रेंथ और एनर्जी बढ़ती है.
  • इसे रोजाना पीने का असर स्किन और बालों पर भी दिखता है.
