20 की उम्र वाले सावधान! जानलेवा बीमारी के करीब धकेल रहीं ये 5 'बुरी' आदतें, डॉक्टर ने दी चेतावनी

फैटी लिवर, किडनी डैमेज, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां काफी आम हो चुकी हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह खराब लाइफस्टाइल को माना जाता है. कम उम्र में हमारी खराब आदतें ही हमें बुढ़ापे में बीमारियों के नजदीक ले जाती हैं. 20 की उम्र को लोग अक्सर बेफिक्र और ताकत से भरा समय मानते हैं. इस उम्र में करियर बनाना, सपने पूरे करना और जिंदगी को खुलकर जीना आम बात है.

लेकिन यही उम्र ऐसी होती है जब हमारी रोजमर्रा की आदतें आगे चलकर सेहत को प्रभावित करती हैं. इसलिए अगर आप भी बीमारियों से खुद को बचाना चाहते हैं और एक हेल्दी और लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको इन आदतों को अभी से अपनी लाइफ से बाहर का रास्ता दिखाना होगा.



हैदराबाद के आरेते हॉस्पिटल के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ.साद्विक रघुराम वाई ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि 20 की उम्र में की गई कुछ गलत आदतें आगे चलकर कैंसर का खतरा बढ़ा सकती हैं.उनका कहना है, 'आपको लगता है कि आप अभी मजबूत हैं, लेकिन शरीर की सेल्स सब कुछ याद रखती हैं.'

इन 5 आदतों को आज ही छोड़ दें

पूरी नींद न लेना

अगर आप रोज देर रात तक जागते हैं और नींद पूरी नहीं करते, तो यह आदत नुकसानदायक हो सकती है.डॉ. रघुराम के अनुसार, नींद हमारे शरीर की बॉडी क्लॉक को कंट्रोल करती है. लंबे समय तक नींद की कमी से शरीर की कोशिकाएं खुद को ठीक नहीं कर पातीं, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है.

रोजाना जंक और प्रोसेस्ड फूड खाना

पैकेट वाले, ज्यादा तले-भुने और फास्ट फूड में पोषण कम और केमिकल ज्यादा होते हैं.ऐसे खाने से शरीर में सूजन बढ़ती है और पेट की सेहत खराब होती है, जो लंबे समय में कैंसर से जुड़ी हो सकती है. इसलिए जंक फूड को बिल्कुल खाना बंद करना ही आपका हेल्दी लाइफ की तरफ पहला कदम हो सकता है.

ज्यादा देर तक बैठे रहना

अगर आप दिनभर कुर्सी पर बैठे रहते हैं और शरीर को हिलाते-डुलाते नहीं हैं, तो सावधान हो जाएं. लगातार 8–10 घंटे बैठने से कोलन और ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. हर 1 घंटे में थोड़ा चलना-फिरना जरूरी है, यह खासतौर पर उन लोगों के लिए जो ऑफिस में डेस्क जॉब करते हैं.

विटामिन D की कमी को नजरअंदाज करना

विटामिन D सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि कैंसर से बचाव में भी अहम भूमिका निभाता है. इसलिए बॉडी में विटामिन डी की कमी को दूर करना बहुत जरूरी होता है. डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि समय पर विटामिन डी की जांच कराएं, कमी हो तो पूरी करें और सही लेवल बनाए रखें.

कभी-कभार स्मोकिंग या वेपिंग करना

अक्सर लोग सोचते हैं कि कभी-कभी या सिर्फ वीकेंड पर सिगरेट पीने से कुछ नहीं होगा.लेकिन डॉ. रघुराम चेतावनी देते हैं कि थोड़ी-सी स्मोकिंग भी डीएनए को नुकसान पहुंचाती है, जो आगे चलकर कैंसर की वजह बन सकती है.

डॉ. रघुराम कहते हैं कि कैंसर अचानक नहीं होता, बल्कि यह कई सालों में धीरे-धीरे बनता है. अगर 20 की उम्र में ही सही लाइफस्टाइल अपना ली जाए, तो भविष्य में कैंसर का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है.

