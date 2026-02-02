scorecardresearch
 
Valentine’s Day Special: सिर्फ 4 मिनट में बनाएं रेड वेलवेट केक, बिना अंडों के शेफ कुणाल कपूर ने बताई आसान रेसिपी

Valentine’s Day Special: वैलेंटाइन डे पर अपने पार्टनर को मीठा सरप्राइज देने का प्लान कर रहे हैं तो रेड वेलवेट केक परफेक्ट हो सकता है. मशहूर शेफ कुणाल कपूर ने इसे बनाने की आसान रेसिपी बताई है, जिसकी मदद से आप माइक्रोवेव में सिर्फ 4 मिनट में परफेक्ट रेड वेलवेट केक बना सकते हैं.

रेड वेलवेट केक का स्वाद क्रीमी होता है. (Photo: ITG)
वैलेंटाइन डे आने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. ये वो दिन होता है जब सभी लोग अपने पार्टनर्स को खुश करने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं.  अगर आप अपने पार्टनर को कुछ मीठा और खास सरप्राइज देना चाहते हैं, लेकिन मार्केट से खरीदना नहीं चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है. अब आप सोचेंगे कि खुद से कुछ भी बनाने के लिए घंंटों किचन में खड़ा होना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. दरअसल, शेफ कुणाल कपूर ने रेड वेलवेट केक की एक ऐसी रेसिपी बताई है, जिसमें ना लंबा प्रोसेस लगेगा और ना ही ढेर सारी मेहनत.

कुणाल कपूर की इस रेसिपी को आप बिना अंडों के माइक्रोवेव में सिर्फ 4 मिनट में तैयार कर सकते हैं. बस कुछ बेसिक इंग्रीडिएंट्स और आसान स्टेप्स के साथ आप परफेक्ट रेड वेलवेट केक बना सकते हैं. घर पर बना ये सॉफ्ट और टेस्टी रेड वेलवेट केक आपके पार्टनर का दिल जरूर जीत लेगा और आपका वैलेंटाइन डे और भी खास बना देगा.

रेड वेलवेट केक बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • मैदा
  • बटर (अनसॉल्टेड बेहतर रहेगा)
  • पिसी हुई चीनी
  • दूध या दही
  • कोको पाउडर (थोड़ी मात्रा में)
  • बेकिंग पाउडर
  • बेकिंग सोडा
  • रेड फूड कलर (जेल बेस्ड सबसे अच्छा)
  • बटर पेपर

कैसे तैयार करें केक का बैटर?

  1. रेड वेलवेट केक का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले बटर और चीनी को अच्छे से फेंट लें.
  2. अब इसमें दूध या दही डालकर मिक्स करें.
  3. इसके बाद मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा छानकर डालें.
  4. अब रेड फूड कलर डालकर हल्के हाथ से मिक्स करें, ताकि बैटर स्मूद रहे. अगर आप तेज-तेज हाथ से मिलाते हैं, तो बैटर की फ्लफिनेस खो सकती है.

माइक्रोवेव में कैसे पकाएं केक?

  1. अब केक को बनाने के लिए माइक्रोवेव-सेफ कंटेनर में बटर पेपर लगाएं और उसमें बैटर डालें.
  2. माइक्रोवेव को मीडियम पावर पर 4 मिनट के लिए सेट करें. जब केक को माइक्रोवेव में रखे 2 मिनट हो जाएं तब उसके बाद एक बार चेक कर सकते हैं.
  3. केक तैयार होने के बाद उसे ठंडा होने दें.

टिप: हर माइक्रोवेव की पावर अलग होती है, इसलिए जरूरत हो तो 30–40 सेकंड और दे सकते हैं.

अंदर से ब्राउन क्यों हो जाता है रेड वेलवेट केक?

शेफ कुणाल कपूर ने बताया कि कई बार केक अंदर से ब्राउन हो जाता है. अगर ऐसा हो तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है. इसके कई कारण हो सकते हैं. 
 

  • फूड कलर सही नहीं होना
  • कोको पाउडर ज्यादा डल जाना
  • माइक्रोवेव की पावर बहुत तेज होना
  • जेल बेस्ड रेड कलर इस्तेमाल करने से केक अंदर से भी ब्राइट रेड रहता है.

क्रीम चीज आईसिंग कैसे बनाएं?

अगर आपके पास क्रीम चीज है तो उसमें थोड़ा बटर और पिसी हुई चीनी मिलाकर फेंट लें. क्रीम चीज न मिले तो व्हिप्ड क्रीम से भी बढ़िया आईसिंग तैयार की जा सकती है.

ये रेड वेलवेट केक दिखने में भी खूबसूरत है और स्वाद में भी लाजवाब लगता है. आप इसे हार्ट शेप में सजाकर अपने पार्टनर को सरप्राइज दे सकते हैं. कम समय में बनने वाली यह रेसिपी वैलेंटाइन डे को और भी खास बना देगी.

