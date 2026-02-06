Pink Upma for Breakfast: सफेद-पीला छोड़िए, नाश्ते में तैयार करें ये लाजवाब गुलाबी उपमा, बच्चे भी हो जाएंगे खुश

Pink Upma for Breakfast: लंबी और हेल्दी जिंदगी के लिए सुबह नाश्ता करना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने से ही हमारे शरीर में ताकत आती है. मगर रोजाना एक जैसा नाश्ता भी लोगों को बोरिंग लगने लगता है, अधिकतर घरों में अब हेल्दी नाश्ते के चक्कर में सबसे ज्यादा पोहा और उपमा ही बनता है. यह दोनों ही डिश सबसे जल्दी भी बन जाती हैं, लेकिन अगर आप पीले और सफेद उपमा को खा-खाकर उब गए हैं तो अब आपकी यह टेंशन खत्म हो सकती है.

पीले और सफेद उपमा को छोड़ अब आप घर पर आसानी से गुलाबी उपमा बना सकते हैं, जो खाने में टेस्टी होता है और हेल्थ के लिए भी बेहतरीन है. नाश्ते में पिंक उपमा खाने के बाद आपके घरवाले बार-बार इसकी डिमांड करेंगे. आइए जानते हैं कि इस गुलाबी उपमा को घर पर आसानी से कैसे बनाते हैं.

गुलाबी उपमा के लिए इंग्रेडिएंट्स

कैसे बनाएं गुलाबी उपमा

सबसे पहले मिक्सर में बटरमिल्क में चुकंदर नमक और हरी मिर्च डालकर पीस लें.

एक पैन में एक चम्मच देसी घी डालें और फिर उसमें सूजी को भूनकर साइड निकाल लें.

दूसरे पैन में देसी घी डालें और उसमें हींग, सरसों के दाने, उड़द दाल,चना दाल, काजू,अदरक,साबुत लाल मिर्च, कड़ी पत्ता और बारीक कटा प्याज डालकर भून लें.

जब यह सब अच्छी तरह से भून जाए, तो आप इसमें पिसा हुआ चुकंदर-बटरमिल्क डाल दीजिए.

उसके बाद भूनी हुई सूजी को इसमें डालें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें, इस दौरान ध्यान रखें कि सूजी डालते समय आपको हिलाते रहना है.

आखिर में आप अपने इस गुलाबी उपमा के ऊपर देसी घी डालकर सभी को परोसे.

चुकंदर खाने के फायदे

चुकंदर (Beetroot) को आयरन, फोलेट, फाइबर, और पोटैशियम का बेहतरीन सोर्स कहते हैं, जो ब्लड प्रेशर कम करने, हीमोग्लोबिन बढ़ाने, और डाइजेशन सुधारने में मदद करता है.अगर आप इसे लगातार अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे नाइट्रेट्स के कारण बेहतर ब्लड फ्लो, स्टैमिना बढ़ना, लिवर को डिटॉक्स करने और स्किन को चमकदार बनाने में मदद मिलती है.

