Moong Dal Chilla Recipe: नाश्ते में चाहिए कुछ हेल्दी और टेस्टी? ट्राई करें मूंग दाल चीला, मिनटों में होगा तैयार

Moong Dal Chilla Recipe: अगर आप नाश्ते में हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं तो मूंग दाल चीला से बेहतर शायद ही कुछ होगा. मूंग दाल से बना चीला प्रोटीन से भरपूर होता है और शरीर को लंबे समय तक एनर्जी देता है. मूंग दाल में प्रोटीन, विटामिन B-6, विटामिन C, फाइबर, कॉपर, फोलेट और राइबोफ्लेविन पाए जाते हैं. इसके अलावा इसमें पोटैशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम और आयरन भी भरपूर मात्रा में होते हैं.

इसे रोजाना खाने से डाइजेशन बेहतर रहता है, वजन घटाने में मदद मिलती है और ओवरऑल हेल्थ बेहतर बनी रहती है. इसलिए अगर आप अपने नाश्ते में कुछ हल्का, हेल्दी और टेस्टी शामिल करना चाहते हैं तो मूंग दाल चीला जरूर ट्राई करें. तो आइए जानते हैं इसे बनाने के लिए क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है और इसे आसानी से कैसे बनाया जा सकता है.

1 कप पीली मूंग दाल

पानी (जरूरत अनुसार)

1 हरी मिर्च

1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

½ छोटा चम्मच जीरा

¼ छोटा चम्मच हल्दी

नमक स्वाद अनुसार

1 बड़ा चम्मच कटा हुआ हरा धनिया

तेल (सेकने के लिए)

मूंग दाल चीला बनाएं कैसे?

सबसे पहले मूंग दाल को रात भर पानी में भिगो दें. सुबह इसे अच्छे से धो लें. अब भीगी हुई दाल को मिक्सर में डालें. इसमें हरी मिर्च, अदरक और जीरा डालकर थोड़ा पानी मिलाएं और स्मूद घोल बना लें. ध्यान रखें कि घोल न ज्यादा गाढ़ा हो और न पतला. इसके बाद इसमें नमक और हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लें. नॉन-स्टिक तवा गरम करें और थोड़ा सा तेल लगाएं. तवे पर घोल डालकर गोल आकार में फैलाएं. धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें. अब आपका गरम-गरम मूंग दाल चीला तैयार है जिसे आप हरी चटनी के साथ परोस सकते हैं.

---- समाप्त ----