प्रिंयका-जान्हवी को बेहद पसंद है हरी मिर्च-लहसुन से बना ठेचा, जानें क्या है ये और कैसे बनाते हैं

हर राज्य की अलग-अलग डिशेज होती हैं जिन्हे काफी पसंद किया जाता है. जैसे पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग, गुजरात का ढोकला, बिहार में लिट्टी-चोखा, राजस्थान का दाल-बाटी-चूरमा आदि. उसी तरह महाराष्ट्र में भी एक ठेचा नाम की डिश है जो काफी फेमस है. प्रियंका चोपड़ा, जेनेलिया डिसूजा, मलाइका अरोड़ा और जाह्नवी कपूर जैसी कई एक्ट्रेस की फेवरेट है. इस बारे में वे कई इंटरव्यूज में भी बता चुकी हैं. तो आइए ऐसे में हम आपको बताते हैं कि ये ठेचा क्या है, इसे कैसे बनाते हैं.

और पढ़ें

ठेचा क्या है?

ठेचा (Thecha) महाराष्ट्र में खाया जाने वाला व्यंजन है जो मुख्य रूप से मसालेदार और तीखी चटनी है. इसके मुख्य इंग्रेडिएंट लाल या हरी मिर्च, मूंगफली और लहसुन हैं. इसे काफी बेसिक तरीके से बनाया जाता है इसलिए इसे एक पारंपरिक व्यंजन के तौर पर गिना जाता है. इसमें लोग अपनी पसंद के मुताबिक, अलग-अलग चीजें मिलाते हैं ताकि इसके टेस्ट को और अधिक बढ़ाया जा सके.

ठेचा बनाने की सामग्री

हींग

लौंग

तेल

जीरा

तिल

धनिया

लहसुन

मूंगफली

धनिया की पत्ती

हरी या लाल मिर्च

कसा हुआ नारियल

ठेचा बनाने की विधि

संजीव कपूर ने अपने यूट्यूब चैनल पर ठेचा बनने की विधि शेयर की है. उन्होंने बताया है सबसे पहले 4-5 चम्मत तेल लें और उसे कढ़ाही में डालें. इसके बाद उसमें तीन चौथाई कप मूंगफली डालें और हल्की ब्राउन होने तक भूनें.

Advertisement

इसके बाद तेल में 1 कप लहसुन की कलियां डालें और उसके बाद साबुत हरी मिर्च डालें. स्वादानुसार नमक डालें और अच्छे से मिलाते हुए 2-3 मिनट पकने दें.

इसके बाद गैस बंद करें और उसे ओखली-मूसल की मदद से दरदरा पीस लें और उसे भाकरी या दूसरी चीजों के साथ खाएं.

हालांकि कुछ लोग इसमें अन्य इंग्रेडिएंट जैसे हींग, लौंग, जीरा, तिल, नारियल और धनिया की पत्ती भी जोड़ते हैं.

ठेचा को एक कटोरे में निकाल लें और ढककर फ्रिज में रख सकते हैं. इसे 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको साइड डिश के रूप में ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, पराठा, भाकरी या वड़ा पाव के साथ परोसें. इसमें लहसुन और मिर्ची अधिक मात्रा में होता है इसलिए खाने से पहले टेस्ट करें क्योंकि कई लोगों को ये पेट में समस्या पैदा कर सकती है.

---- समाप्त ----