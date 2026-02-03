scorecardresearch
 
बचे हुए चावल फेंकना करें बंद! झटपट बनाएं ये 5 रेसिपीज, बच्चे हों या बड़े, नहीं रह पाएंगे खाए बिना

बचे हुए चावल को फेंकने के बजाय उनसे आप आसानी से हेल्दी और टेस्टी डिशेज जैसे लेमन राइस, राइस चीला, राइस कटलेट और फ्राइड बॉल्स बना सकते हैं. ये बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आएंगी.

बचे हुए चावलों से आप मजेदार रेसिपी बना सकते हैं. (Photo: ITG)
ज्यादातर घरों में रोजाना दाल-चावल बनता है, जिसमें से अक्सर चावल बच जाते हैं. अगर आपके घर पर भी ऐसा होता है तो सुबह होते-होते आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इन बचे हुए चावलों का क्या करें? कई लोग बासी चावलों को खराब समझकर सीधे कूड़े में डाल देते हैं, लेकिन ये सोच बिल्कुल भी सही नहीं है.

अगर सही तरीके से बचे हुए चावलों का इस्तेमाल किया जाए तो बासी भात सेहत और स्वाद, दोनों का खजाना बन सकता है. बासी चावल पेट को ठंडक देता है, गैस, जलन और कब्ज जैसी दिक्कतों में राहत पहुंचाता है. लेकिन अगर आपको सर्दी-जुकाम रहता है, तो आपको इसे सीधे खाने से बचना चाहिए. ऐसे में आप बासी चावल को फेंकने के बजाय कई तरह की मजेदार डिशेज बना सकते हैं, जो खाने में बेहद स्वादिष्ट होती हैं. ये डिशेज ना केवल बड़ों को बल्कि बच्चों को भी बहुत पसंद आती हैं. 

लेमन राइस

आप बचे हुए चावलों से खट्टे से, खुशबूदार और बनाने में बेहद आसान लेमन राइस बना सकते हैं. ये बच्चों को खूब पसंद आते हैं. इन्हें बनाने के लिए कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें. इसमें साबुत सरसों, करी पत्ता, मूंगफली और हल्दी डालकर भून लें. अब बासी चावल डालें और अच्छी तरह मिलाएं. गैस बंद करने से पहले ऊपर से नींबू का रस डाल दें.

राइस चीला 

अगर आप सुबह को कुछ जल्दी और झटपट बनाना चाहते हैं, तो राइस चीला आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है. इसे बनाने के लिए बचे हुए चावल को मिक्सी में पीस लें. इसमें बेसन, अदरक-लहसुन, हरी मिर्च, काली मिर्च, नमक और थोड़ा धनिया पाउडर डालें. इनमें थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा घोल बना लें. अब इसे तवे पर फैलाएं और धीमी आंच पर दोनों तरफ से गोल्डन होने तक सेंक लें. 

राइस कटलेट 

शाम को चाय के साथ आप मजे से राइस कटलेट बनाकर खा सकते हैं. ये बनाने के लिए बासी चावल में उबले आलू, बारीक कटी प्याज, हरी मिर्च, नमक और थोड़ा गरम मसाला मिलाना होता है. अब छोटे कटलेट बनाएं और हल्का तेल लगाकर तवे पर सेंक लें. स्वादिष्ट कटलेट तैयार हैं. 

राइस नमक पैनकेक 

ये डिश बच्चों को टिफिन में देने के लिए भी बढ़िया रहती है. इसे बनाने के लिए एक कटोरी बचे हुए चावल में आधा कप मैदा और आधा कप दही मिलाएं. इसमें कलौंजी, अजवाइन और नमक डालें. अब पैन पर फैलाकर दोनों तरफ से सेंक लें. इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें. 

राइस वेज फ्राइड बॉल्स 

ये बॉल्स बच्चों को खास तौर पर बहुत पसंद आती हैं. इसे बनाने के लिए बासी चावल में गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, नमक और थोड़ा कॉर्न फ्लोर मिलाएं. छोटे-छोटे बॉल बनाकर धीमी आंच पर सुनहरा होने तक तल लें. सॉस के साथ नाश्ते में सर्व करें.

---- समाप्त ----
Advertisement
Advertisement

