Winter Special Gud Ki Chai: 99% लोग कर देते हैं ये गलती, इसलिए फटती है गुड़ की चाय, जान लें सही तरीका

Gud Ki Chai: सर्दियों में चाय पीने का अपना अलग ही मजा होता है. आपने सर्दियों में अदरक, लौंग, तेज पत्ते वाली चाय तो बहुत पी होंगी, लेकिन क्या आपने ठंड के मौसम में गुड़ की चाय का मजा लिया? अगर नहीं तो इस बार गुड़ की चाय बनाकर जरूर पीजिएगा क्योंकि ये चाय ना केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी होती है.



गुड़ की चाय न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन लगती है बल्कि सेहत के लिहाज से भी इसे काफी फायदेमंद माना जाता है. हालांकि, 99% गुड़ की चाय बनाते समय एक ही परेशानी से जूझते हैं और वो है चाय का फट जाना. आमतौर पर लोग इसके लिए गुड़ को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन असल में चाय फटने की वजह गुड़ नहीं बल्कि बनाने का गलत तरीका होता है. यूट्यूबर मिस्टर सिंह ने गुड़ की चाय से जुड़ी इसी समस्या के बारे में बताया और एक ऐसी आसान रेसिपी बताई है, जिससे चाय कभी नहीं फटती और स्वाद भी एकदम कड़क मिलता है.



क्यों फट जाती है गुड़ की चाय?

गुड़ की चाय फटने के पीछे दो बड़ी गलतियां होती हैं. इनमें:



1. गलत किस्म का गुड़ इस्तेमाल करना

2. गुड़ को ठीक से पकने से पहले दूध डाल देना

और पढ़ें

अगर इन दोनों बातों का ध्यान रख लिया जाए, तो चाय कभी खराब नहीं होगी.



गुड़ की परफेक्ट चाय के लिए जरूरी चीजें

1 चम्मच गुड़

1 चम्मच चाय पत्ती

2 तुलसी के पत्ते

3 काली मिर्च

2 हरी इलायची

अदरक का छोटा टुकड़ा

1 कप पानी

1 कप दूध

किस तरह के गुड़ का करें इस्तेमाल?

सबसे पहले बात करते हैं सही गुड़ के चुनाव की. मिस्टर सिंह के मुताबिक, गुड़ की चाय के लिए लड्डू गुड़ सबसे अच्छा रहता है. हालांकि आप कोई भी गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कि वह केमिकल वाला न हो. बाजार में मिलने वाला कुछ गुड़ केमिकल से तैयार किया जाता है, जो दूध के साथ मिलते ही रिएक्शन करने लगता है और चाय फट जाती है. इसलिए अगर चाय का स्वाद और टेक्सचर दोनों परफेक्ट चाहिए, तो शुद्ध गुड़ का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है.



इस तरह उबालें पानी

गुड़ की चाय बनाने की शुरुआत पानी उबालने से होती है. एक बर्तन में एक कप पानी डालकर उसे गैस पर उबलने के लिए रख दें. इसी दौरान चाय का मसाला तैयार किया जा सकता है. तुलसी के पत्ते, काली मिर्च, हरी इलायची और अदरक का छोटा टुकड़ा ओखली में डालकर अच्छे से कूट लें. ये मसाला चाय को न सिर्फ गर्माहट देता है बल्कि उसकी खुशबू और स्वाद भी कई गुना बढ़ा देता है.



कब डालें मसाला?

जब पानी में अच्छी तरह उबाल आ जाए, तब उसमें गुड़, चाय पत्ती और तैयार किया हुआ मसाला डाल दें. यहीं पर अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं. बहुत से लोग इन चीजों को डालते ही तुरंत दूध डाल देते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. गुड़ को पानी में अच्छी तरह घुलने देना और उसमें उबाल आना बेहद जरूरी होता है. जब तक गुड़ पूरी तरह मेल्ट न हो जाए, तब तक दूध डालने से चाय फटने का खतरा बना रहता है.

Advertisement

किस तरह डालें दूध?

दूध डालने का तरीका भी उतना ही अहम है. ठंडा दूध सीधे चाय में डालने से तापमान अचानक गिर जाता है, जिससे चाय खराब हो सकती है. इसका सही तरीका यह है कि दूध को अलग बर्तन में पहले अच्छे से गर्म कर लिया जाए. जब दूध में उबाल आ जाए, तब उसे चाय में मिलाएं. गर्म दूध डालने से चाय में तुरंत उबाल आ जाता है और चाय फटती नहीं है.

कितनी देर उबालें गुड़ की चाय?

दूध डालने के बाद चाय को दो मिनट तक उबलने दें. अगर आपको ज्यादा कड़क चाय पसंद है, तो तीन से चार मिनट तक उबाल सकते हैं. खास बात ये है कि इतनी देर उबालने के बाद भी चाय नहीं फटेगी और उसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही रहेगा, जैसा सर्दियों में लोग पसंद करते हैं. अब चाय को छान लें और गरम-गरम गुड़ की कड़क चाय का मजा लें.

---- समाप्त ----