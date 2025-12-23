scorecardresearch
 
Gajar Ka Halwa: घर पर आसानी से बनाएं शादियों वाला गाजर का हलवा, हलवाई की खास ट्रिक से हर बाइट लगेगी लाजवाब

Gajar Ka Halwa: सर्दियों में अगर शादी जैसा गाजर का हलवा खाने का मन है, तो आपको किसी शादी में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. आप घर पर कुछ आसान टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके आसानी से बिल्कुल शादियों जैसा गाजर का हलवा बना सकते हैं. जानिए कैसे हलवाई की छोटी-छोटी ट्रिक्स से घर पर बनेगा शाही स्वाद वाला परफेक्ट गाजर का हलवा.

गाजर के हलवे में ड्राई फ्रूूट्स को हमेशा भूनकर डालना चाहिए. (Photo: ITG)

Gajar Ka Halwa: सर्दियों का मौसम आते ही अगर किसी एक मिठाई का नाम सबसे पहले सबकी जुबान पर आता है, तो वो है गाजर का हलवा. घी, दूध की मलाई और इलायची की हल्की-सी खुशबू से लबरेज एक कटोरी हलवा खाते ही ठंड का मजा दोगुना हो जाता है. खास बात ये है कि इसे बनाना मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा धैर्य और ढेर सारा प्यार चाहिए.

और अगर बात शादियों वाले गाजर के हलवे की हो, तो उसका स्वाद तो अलग ही लेवल का होता है. न ज्यादा मीठा, न ज्यादा सूखा, ऊपर से घी की हल्की-सी परत और हर बाइट में भरपूर शाही स्वाद. यही वजह है कि शादी में परोसा गया हलवा हमेशा याद रह जाता है. असल में इसका राज किसी महंगे सामान में नहीं, बल्कि हलवाई की छोटी-छोटी खास ट्रिक्स में छुपा होता है. अच्छी बात ये है कि वही शादी वाला स्वाद आप घर पर भी आसानी से बना सकते हैं बस तरीका सही होना चाहिए. चलिए जानते हैं कैसे घर पर बनाया जाए एकदम हलवाई जैसा शादी में मिलने वाला गाजर का हलवा.

चुनें सही गाजर 
हलवा बनाने के लिए 4 किलो ताजी गाजर लें. उन्हें अच्छी तरह धोकर छील लें और फिर कद्दूकस कर लें. गाजर जितनी बारीक कद्दूकस होंगी, हलवा उतना ही मुलायम बनेगा.

घी में गाजर भूनने का सही तरीका
अब गैस पर एक बड़ी कड़ाही या पैन रखें और उसमें एक सर्विंग स्पून घी डालें. घी गर्म होते ही उसमें कद्दूकस की हुई गाजर डाल दें. मध्यम आंच पर गाजर को अच्छी तरह भूनें और लगातार चलाते रहें, ताकि गाजर जले नहीं और अच्छे से पक जाए.

दूध डालकर पकाएं गाजर
जब गाजर थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं, तब उसमें आधा लीटर फुल क्रीम दूध डाल दें. अच्छे से मिला लें और फिर मध्यम आंच पर पकाते रहें. दूध धीरे-धीरे गाजर में अब्सॉर्ब हो जाएगा और हलवे को क्रीमी टेक्सचर देगा.

चीनी और इलायची से आएगा असली स्वाद
अब इसमें 4 कप चीनी डालें. चीनी डालते ही हलवा थोड़ा लूज हो जाएगा, इसलिए आंच तेज कर दें और चलाते हुए पकाएं. साथ ही इसमें इलायची पाउडर डाल दें, जिससे हलवे में खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ जाएंगे.

मावा डालकर बनाएं हलवा और भी रिच
अब 1 किलो मावा लें और उसे कद्दूकस कर लें. इसका आधा हिस्सा हलवे में डालकर अच्छी तरह मिला दें. हलवे को थोड़ा और भूनें ताकि मावा अच्छे से मिक्स हो जाए. अब 2–3 सर्विंग स्पून और घी डालें और हलवे को तब तक पकाएं जब तक वह गाढ़ा और चमकदार न हो जाए.

ड्राई फ्रूट्स से मिलेगा क्रंची स्वाद
अब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लें. एक अलग पैन में पहले खरबूजे के बीज सूखा भून लें. उसी पैन में थोड़ा घी डालकर बाकी ड्राई फ्रूट्स भी भून लें. इन्हें हल्का सा कूटकर हलवे में डाल दें और अच्छे से मिला लें.

धीमी आंच पर दें फाइनल टच
अब गैस की आंच धीमी कर दें और हलवे को कुछ देर और पकने दें. इससे सारे फ्लेवर अच्छे से एक-दूसरे में घुल जाते हैं. हलवा तैयार हो जाए तो उसे एक ट्रे में निकाल लें और ऊपर से बचा हुआ कद्दूकस किया मावा डाल दें. हल्के हाथ से मसलकर मिक्स करें.

गरमा-गरम परोसें और मजा लें
तैयार गाजर का हलवा गरमा-गरम कटोरियों में परोसें और परिवार के साथ इसका मजा लें. सर्दियों में इससे बेहतर मिठाई शायद ही कोई हो.  

