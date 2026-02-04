scorecardresearch
 
चाय की गंदी छन्नी अब चमकेगी नए जैसी! आजमाएं मास्टरशेफ के बताए आसान तरीके, मिनटों में होगी साफ

चाय की गंदी और काली छन्नी को साफ करने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अब आपकी इस मुश्किल का आसान हल मिल गया है. मास्टरशेफ ने कुछ देसी जुगाड़ बता हैं, जिनके इस्तेमाल से आप स्टील और प्लास्टिक दोनों ही छन्नियं को मिनटों में चमका सकते हैं। प्लास्टिक और स्टील की छलनी के लिए ये असरदार घरेलू नुस्खे आपकी रसोई को हाइजीनिक रखेंगे.

विनेगर बर्तन साफ करने में भी मदद करता है.(PHOTO:ITG)
How To Clean Tea Strainer At Home: रसोई में इस्तेमाल होने वाली रोजाना की चीजें ज्यादा जल्दी गंदी होती है और खासतौर पर स्टील के बर्तनों पर लगातार इस्तेमाल करने से गंदगी जम जाती है, जिसे बहुत मुश्किल होता है. भारतीय सबसे ज्यादा चाय पीने के शौकीन होते हैं और चाय की छन्नी सबसे ज्यादा गंदगी होती है. इसे साफ करने मेंनिकालना मेहनत भी ज्यादा लगती है, जो देखने में भी खराब लगती है. 

चाय छन्नी अगर गंदी हो तो घर पर आने वाले मेहमान भी चाय पीने में मुंह बना लेते हैं, इसलिए चाय की छन्नी को हमेशा साफ रखना चाहिए. कुछ लोग तो चाय छन्नी को ही फेंक देते हैं और नई खरीद लेकर घर ले आते हैं. अगर भी चाय छन्नी साफ करने से परेशान रहते हैं तो आपके लिए मास्टरशेफ पकंज भदौरिया ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी वीडियो सीरीज 'पंकज के नुस्खे' में चाय की छन्नी को साफ करने का तरीका लोगों के साथ शेयर किया है. आइए जानते हैं कि काली छन्नी को साफ करने का आसान और असरदार तरीका क्या है. 

चाय छन्नी साफ करने का घरेलू तरीका

चाय की स्टील वाली छन्नी रोजाना के इस्तेमाल के बाद काली पड़ने लगती है और कई बार तो उसका रंग पूरा ही बदल जाता है. इसे साफ करने के लिए महिलाएं घंटों तक इसके रगड़ती रहती हैं, लेकिन इसे आप आसानी से साफ कर सकती हैं. मास्टरशेफ पंकज ने अनुसार, काली पड़ी चाय की छन्नी को गैस की आंच के ऊपर रखें, जब तक इसमें जमा कचड़ा जल नहीं जाता है, छन्नी को गैस पर ही रखें.

उसके बाद आप इसे स्क्रब या टूथब्रश से डिशवॉश लगाकर साफ करके पानी से धो लें. पानी से धोने के बाद आप देखेंगे कि आपनी पुरानी छन्नी एकदम नई जैसी चमकने लगेगी.

आप चाहे तो चाय की छन्नी को बेकिंग सोडा के पानी में भी छोड़ सकते हैं. इसके लिए आपको पहले एक कटोरे में गर्म पानी लेना है, जिसमें 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाएं है और इसमें करीबन 3 से 4 घंटे के लिए छिन्नी को डिबोकर रखना है. समय पूरा होने के बाद आप से साबुन लगाकर ब्रश से साफ कर लें. 

चाय की छलनी
चाय की छन्नी

प्लास्टिक की चाय छन्नी को कैसे करें साफ? 

अगर आपके घर में स्टील की जगह प्लास्टिक की छन्नी है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. प्लास्टिक की छन्नी को साफ करने के लिए आपको सफेद विनेगर की जरूरत है.  सफेद सिरके की कटोरी में 3-4 घंटे के लिए चाय की छलनी को भिगो दें. अगर आपके घर की चाय छन्नी बहुत ज्यादा गंदी है, तो इसे रात भर के लिए सिरका में रखकर छोड़ दीजिए, फिर,  अगली सुबह छिन्नी को अच्छी तरह से इसे स्क्रब से धो लें.

प्लास्टिक वाली चाय छन्नी को साफ करने का दूसरा तरीका भी आसान है, इसके लिए एक कप पानी में ¼ कप ब्लीच डालें और अच्छी तरह मिला दें. अब इस पानी में आप छलनी को कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, उसके बाद अच्छी तरह से डिशवॉश लगाकर साफ कीजिए, इस पर जमी गंदगी मिनटों में छूट जाएगी.

---- समाप्त ----
