Egg Recipes For Weight Loss: बिना एक बूंद तेल के बनाएं अंडे की ये 3 हेल्दी रेसिपी, वजन घटाने में मिलेगी मदद

Egg Recipes For Weight Loss: अंडा एक ऐसा फूड है जो आसानी से मिल जाता है और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद माना जाता है. इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है जो मसल्स को मजबूत बनाता है और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद करता है. अंडे में विटामिन B12 और कोलीन जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को बेहतर करते हैं और शरीर को एनर्जी देते हैं.
बिना तेल अंडा पकाने से कैलोरी कम रहती है लेकिन इसका नेचुरल स्वाद बना रहता है. इससे यह वजन घटाने में काफी मदद करता है. इसलिए आप घर पर बिना तेल और घी से बनने वाली अंडे की कुछ आसान और हेल्दी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं.
1. स्टीम्ड मसाला अंडा
अंडे को भाप में पकाने से तेल की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे यह शरीर के लिए हल्का और हेल्दी बनता है. हल्के मसालों के साथ बना यह स्टीम्ड अंडा हेल्दी और टेस्टी नाश्ता का सबसे बढ़िया ऑप्शन है.
इंग्रेडिएंट्स (2 लोगों के लिए)
बनाने का तरीका
अंडों को एक कटोरे में तोड़कर उसमें नमक और मसाले मिलाएं. फिर प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब तैयार मिक्सचर को स्टील के कटोरे या सिलिकॉन मोल्ड में डालें. इसे स्टीमर में रखकर 10–12 मिनट तक पकाएं. पकने के बाद इसे थोड़ी देर ठंडा होने दें फिर काटकर परोसें.
2. उबले अंडे की चाट
अंडे की चाट खाने में मजेदार होती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है. इसमें प्रोटीन के साथ स्वाद भी मिलता है और इसे बनाने में तेल की जरूरत भी नहीं होती है.
इंग्रेडिएंट्स (1 इंसान के लिए)
बनाने का तरीका
उबले अंडों को छीलकर आधा काट लें. एक बाउल में अंडे, प्याज, मसाले, नमक और नींबू का रस डालें. सबको हल्के हाथ से अच्छी तरह मिलाएं और तुरंत परोसें.
3. बिना तेल का एग व्हाइट वेज स्क्रैम्बल
अंडे का सफेद हिस्सा प्रोटीन से भरपूर होता है. सब्जियों के साथ बिना तेल पकाने से यह कम कैलोरी वाला हेल्दी मील बन जाता है.
इंग्रेडिएंट्स (1 इंसान के लिए)
बनाने का तरीका
नॉन-स्टिक पैन को कम गैस पर रखें, उसमें प्याज और थोड़ा पानी डालकर नरम होने तक पकाएं. अब शिमला मिर्च और टमाटर डालें, इसके बाद अंडे का सफेद भाग डालकर धीरे-धीरे चलाएं. आखिर में नमक और काली मिर्च डालें और अंडे के पकने तक पकने दें.