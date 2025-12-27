scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Health Benefits of Bathua: चांद जैसा चमकेगा चेहरा! इम्यूनिटी भी होगी बूस्ट,रोजाना खाएं सर्दियों का सुपरफूड बथुआ

सर्दियों में बथुआ एक पौष्टिक और औषधीय हरी सब्जी है जो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंचाती है. इसमें फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन A, C, K भरपूर मात्रा में होते हैं जो पाचन तंत्र को सुधारते हैं, त्वचा की समस्याओं को कम करते हैं और एनीमिया जैसी बीमारियों से बचाव करते हैं.

Advertisement
X
बथुआ का रायता काफी टेस्टी होता है. (Photo: ITG)
बथुआ का रायता काफी टेस्टी होता है. (Photo: ITG)

Winter Health Benefits Of Bathua: सर्दियों के मौसम में कई हरी सब्जियां बाजार में मिलना शुरू हो जाती है, जिनमें से एक बथुआ भी है. बथुआ सिर्फ हरी सब्जी नहीं है, सर्दियों के लिए वो किसी दवा से कम नहीं है. बथुआ खाने से हमारे शरीर को कई फायदे मिलते हैं, इसलिए इसकी गितनी सर्दियों के सुपरफूड में होती है. इसे आयुर्वेद में औषधीय पौधा माना गया है, यह हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत गुणकारी होता है. 

सर्दियों में बथुआ को अपनी थाली का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि खाने में टेस्टी होने के साथ यह बॉडी को बीमारियों से लड़ने में भी मदद करता है. सर्दियों में अगर आप बथुआ खाते हैं तो आपके शरीर को अनगिनत फायदे मिलेंगे,आइए इस आर्टिकल के जरिए उन फायदों के बारे में जानते हैं. बथुआ की सिर्फ सब्जी नहीं बनाई जाती है, बल्कि इसे अलग-अलग तरीके से लोग खाना पसंद करते हैं. 

सर्दियों की औषधि बथुआ

 फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन A, C और K भरपूर मात्रा में बथुआ के अंदर पाया जाता है. इसे खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर हो जाता है. सर्दियों के मौसम में इसे खाने से कब्ज, गैस और अपच की समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में बथुआ का साग या सूप पेट को साफ रखने में मदद करता है और आंतों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Premananda Maharaj Teachings
क्या आपको भी हारने से डर लगता है? प्रेमानंद महाराज की सलाह बदल देगी जीवन
Health Benefits of Coffee
झुर्रियां रहेंगी दूर, बस रोज पिएं बुढ़ापा रोकने वाली ये काली ड्रिंक
6 magical foods for hairfall baldness
बुढ़ापे तक नहीं गिरेंगे बाल... रोज खाएं ये 6 चीजें, हेयर डॉक्टर ने बताया
वजन कम करने के लिए चिया सीड्स पानी में लें या दूध में? (Photo- Pixabay))
वजन घटाने के लिए चिया सीड्स पानी में लें या दूध में? जानिए सही तरीका
vitamin c prevents kidney damage
किडनी को सड़ने से बचाता है ये विटामिन, लेवल कम होने पर घेर लेंगी बीमारियां
Advertisement

ठंडा बथुआ स्किन के लिए सुपरफूड

आयुर्वेद के अनुसार, इसकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन पकाने के बाद यह शरीर को बैलेंस करने लगता है. यह पित्त दोष को शांत करता है और खून को साफ करने में मदद करता है. जिन लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं जैसे फुंसी, खुजली या एलर्जी होती है, उनके लिए बथुआ बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसे नियमित सेवन से त्वचा साफ और निखरी रहती है.

एनीमिया के मरीजों के लिए बेहतर

बथुआ आयरन का अच्छा सोर्स है, इसलिए यह एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छा होता है. महिलाओं में कमजोरी और थकान दूर करने में भी यह मदद करता है और इसमें मौजूद कैल्शियम हड्डियों को मजबूती देता है, जो सर्दियों में जोड़ों के दर्द और अकड़न से राहत दिलाने में मदद करता है. 

बथुआ खाने से शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है. इसमें मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मज़बूत करते हैं, जिससे सर्दी-खांसी और मौसमी इंफेक्शन से बचाव होता है,बदलते मौसम में यह शरीर को अंदर से सुरक्षा देता है.

कैसे खाएं बथुआ

बथुआ को कई तरीके से खाया जाता है, बथुआ का साग, पराठा, सूप, रायता या इसे गेहूं के आटे में मिलाकर रोटी के रूप में भी खाया जाता है. हालांकि ध्यान रखें कि इसे हमेशा अच्छी तरह साफ करके और पकाकर ही खाना चाहिए. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement