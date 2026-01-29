Tomato vs Chicken Soup: टमाटर या चिकन सूप, किसे पीने से बीमारियां रहेंगी दूर और स्किन करेगी ग्लो?

सर्दियों में सूप पीने का अपना अलग ही मजा है. ठंड के मौसम में सूप न सिर्फ शरीर को गर्म रखता है, बल्कि थकान भी दूर करता है और मन को सुकून भी देता है. किसी को दादी के हाथ का चिकन सूप पसंद होता है तो किसी को टमाटर सूप का खट्टा-मीठा स्वाद अच्छा लगता है. ऐसे में अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि टमाटर सूप ज्यादा फायदेमंद है या चिकन सूप.

चिकन सूप

लगभग एक कप चिकन नूडल सूप में 100–150 कैलोरी, 6–10 ग्राम प्रोटीन और 500 मिलीग्राम से 1500 मिलीग्राम से ज्यादा सोडियम हो सकता है. घर पर बना चिकन सूप लीन प्रोटीन, बी विटामिन और जिंक जैसे पोषक तत्व देता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने और ओरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है.

हालांकि, हर चिकन सूप एक जैसा नहीं होता. बाजार में मिलने वाले और कभी-कभी घर पर बने सूप में भी सोडियम की मात्रा ज्यादा हो सकती है जो ब्लड प्रेशर पर असर डाल सकती है. इसलिए जब भी बाजार से सूप खरीदें तो सोडियम की मात्रा जरूर चेक करें. इसके अलावा ज्यादा शुगर और फ्लेवरिंग वाले सूप पीने से भी बचें. वहीं, घर पर सूप बनाते समय लीन चिकन, ताजी सब्जियां और हल्का ब्रॉथ इस्तेमाल करें.

टमाटर सूप

एक कप टमाटर सूप में आमतौर पर 70–150 कैलोरी होती हैं. इसमें लाइकोपीन और विटामिन A और C पाए जाते हैं जो आंखों की सेहत और इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. हालांकि, चिकन सूप के मुकाबले टमाटर सूप में प्रोटीन की मात्रा कम होती है.

टमाटर सूप में विटामिन C और पोटैशियम भी भरपूर मात्रा में होता है जो हार्ट हेल्थ और इम्यून सिस्टम के लिए फायदेमंद है. चिकन सूप कि तरह टमाटर सूप में भी सोडियम और शुगर की मात्रा का ध्यान रखना जरूरी है.

फिर कौन बेहतर है?

दोनों ही हेल्दी हैं. चिकन सूप प्रोटीन और पेट भरा रखने के लिए अच्छा है. टमाटर सूप एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. हालांकि इसमें प्रोटीन कम होता है इसलिए इसे आप प्रोटीन वाले साइड डिश के साथ खा सकते हैं ताकि डाइट बैलेंस बनी रहे. अगर आपका गला खराब है, सर्दी-खांसी ज्यादा है या शरीर में कमजोरी है तो चिकन सूप चुनें.

वहीं, अगर आपको इम्यूनिटी मजबूत करनी है और सर्दियों में होने वाली ड्रायनेस से स्किन को बचाना है तो टमाटर सूप को अपनी डाइट में शामिल करें. आप चाहें तो दोनों सूप बारी-बारी से पी सकते हैं जिससे शरीर को प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स दोनों मिलेगा.

