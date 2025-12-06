Soaked VS Dry Raisins: भिगोकर या सूखी: किस तरह से किशमिश खाना होता है ज्यादा फायदेमंद

किशमिश अंगूर को सुखाकर बनाई जाती है. इसमें फाइबर, आयरन, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसे रोजाना खाने से डाइजेशन बेहतर रहता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है और ओवरऑल हेल्थ बेहतर रहती है. कुछ लोग किशमिश को भिगोकर खाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सूखा ही खाते हैं. ऐसे में आज हम जानेंगे कि किशमिश को किस तरह से खाना ज्यादा हेल्दी है और क्यों.

भीगी किशमिश के फायदे

किशमिश को कुछ घंटों या रातभर पानी में भिगोने से वह सॉफ्ट हो जाती है. इससे इसे पचाना आसान हो जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें कब्ज या एसिडिटी की समस्या रहती है. किशमिश भिगोने से उसमें मौजूद फाइटिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है जो आयरन, जिंक और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में रुकावट डालता है. फाइटिक एसिड कम होने से शरीर इन मिनरल्स को आसानी से एब्जॉर्ब कर पाता है.

खाली पेट भीगी किशमिश खाने से पेट साफ रहता है और गट हेल्थ बेहतर होती है. इसमें मौजूद पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है और शरीर में एनर्जी भी बनाए रखता है.

सूखी किशमिश के फायदे

वहीं सूखी किशमिश में फाइबर ज्यादा होता है जिससे रोजाना आसानी से पेट साफ होता है. इसके अलावा इसे खाने के बाद पेट लंबे समय तक भरा रहता है जिससे आप ओवरईटिंग से बचते हैं जो वजन बढ़ने का एक बड़ा कारण है. हालांकि, खाने के बाद कम पानी पीने से कुछ लोगों को गैस या सूजन की समस्या हो सकती है.

सूखी किशमिश में नेचुरल शुगर ज्यादा मात्रा में होती है जिससे शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है. इसलिए यह वर्कआउट से पहले या थकान महसूस होने पर खाने का अच्छा ऑप्शन हो सकती है. अच्छी बात यह है कि किशमिश का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) मध्यम होता है जिससे ब्लड शुगर बहुत तेजी से नहीं बढ़ता.

फिर क्या खाना ज्यादा हेल्दी है?

सूखी किशमिश को आप आसानी से कहीं भी कभी भी खा सकते हैं. इसे दही, ओट्स या सलाद में आसानी से मिलाया जा सकता है. वहीं, भीगी किशमिश पहले से भिगोकर रखनी पड़ती है और इसे ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं किया जा सकता.

अगर डाइजेशन कमजोर है या कब्ज की समस्या रहती है तो भीगी किशमिश खाना ज्यादा बेहतर है. वहीं, अगर आपको जल्दी एनर्जी चाहिए या अचानक भूख लगने पर कुछ हेल्दी स्नैक्स चाहिए तो सूखी किशमिश सही है. बेहतर यही होगा कि सुबह के वक्त भीगी किशमिश खाएं और जब कहीं घर से बाहर हो तो सूखी किशमिश खाएं.

नोट: यह खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

---- समाप्त ----