Red Meat Myth: क्या दिल के लिए खतरनाक है रेड मीट? Fortis के डॉक्टर से जानें सच

Red Meat Myth: हाल ही में फोर्टिस वसंत कुंज के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वत्स्य ने अपने इंस्टाग्राम पर रेड मीट से जुड़े कुछ मिथकों पर बात की है. डॉ. वत्स्य के अनुसार, अगर रेड मीट को सही मात्रा में और सही तरीके से खाया जाए तो यह कई मायनों में फायदेमंद हो सकता है.

रेड मीट से जुड़े कुछ मिथक और सच्चाई (Photo- Pixabay & Instagram@/Dr. Shubham Vatsya)
रेड मीट से जुड़े कुछ मिथक और सच्चाई (Photo- Pixabay & Instagram@/Dr. Shubham Vatsya)

रेड मीट को लेकर लोगों के बीच काफी कन्फ्यूजन रहता है. कुछ लोग इसे सेहत के लिए नुकसानदायक मानते हैं और दिल की बीमारी से जोड़ देते हैं, जबकि कुछ इसे पूरी तरह डाइट से हटा देते हैं. लेकिन क्या वाकई रेड मीट इतना नुकसानदेह है, या फिर इसके बारे में फैली बातें सिर्फ मिथक हैं? फोर्टिस वसंत कुंज के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वत्स्य ने हाल ही में रेड मीट से जुड़ें मिथकों पर बात की है. डॉ. वत्स्य के अनुसार, भारत में यह सबसे बड़ा मिथक है कि रेड मीट खाने से हार्ट अटैक होता है. उनका कहना है कि अगर रेड मीट को सही तरह से और सही तरीके से खाया जाए तो यह सेहत के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है.

 

रेड मीट खाने के फायदे

  • डॉ. वत्स्य कहते हैं कि रेड मीट पोषण से भरपूर होता है और इसमें हाई क्वालिटी वाला प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है.
  • इसमें हीम आयरन (जानवरों से मिलने वाला आयरन) जिंक और विटामिन B12 भी भरपूर मात्रा में होते हैं जो खासकर महिलाओं और एथलीट्स में खून की कमी यानी एनीमिया, थकान को दूर करने और मसल्स के नुकसान से बचाने में मदद करते हैं.
  • डॉ. वत्स्य कहते हैं, 'प्लांट-बेस्ड आयरन की तुलना में हीम आयरन हमारे शरीर में सबसे आसानी से एब्जॉर्ब होता है. इसलिए यह आयरन की कमी को दूर करने में बेहद फायदेमंद है.'

रेड मीट कैसे खाएं?
रेड मीट को छोड़ने की नहीं, बल्कि सही से खाने की जरूरत है. डॉ. वत्स्य चेतावनी देते हुए कहते हैं कि प्रॉसेस्ड रेड मीट जैसे सॉसेज, बेकन और सालामी खाने से हार्ट की बीमारी और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है. वे सलाह देते हुए कहते हैं कि हमेशा बिना प्रोसेस वाले, पतले (लीन) कट के लाल मांस को चुनें और इसे हफ्ते में एक-दो बार, हथेली जितने हिस्से तक ही लें. जब भी रेड मीट खाएं, उसके साथ फाइबर वाली चीजें डाइट में जरूर शामिल करें ताकि आपका खाना हेल्दी और बैलेंस में रहे. 

नोट: यह खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

---- समाप्त ----
