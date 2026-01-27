scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Health Benefits Of Sattu: न सप्लीमेंट और न ही प्रोटीन शेक, एक्ट्रेस नीतू चंद्रा खुद को फिट रखने के लिए पीती हैं यह देसी ड्रिंक, जानें फायदे

Health Benefits Of Sattu: सत्तू पाउडर भुने हुए चने को पीसकर बनाया जाता है. यह प्लांट-बेस्ड प्रोटीन का बेहतर सोर्स है. वर्कआउट के बाद इसे लेने से मसल्स की रिपेयर और रिकवरी में मदद मिलती है. आज हम इस खबर में रोजाना सत्तू पीने से होने वाले फायदे के बारे में जानेंगे.

Advertisement
X
एक्ट्रेस नीतू चंद्रा प्रोटीन शेक की जगह पीती हैं सत्तू, जानें इसके फायदे (Photo- Pixabay & Neetu Chandra Srivastava)
एक्ट्रेस नीतू चंद्रा प्रोटीन शेक की जगह पीती हैं सत्तू, जानें इसके फायदे (Photo- Pixabay & Neetu Chandra Srivastava)

आजकल लोग हेल्दी और फिट रहने के लिए महंगे प्रोटीन शेक या सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं. लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो देसी और नेचुरल चीजों से ही खुद को हेल्दी और फिट रखते हैं. बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू चंद्रा भी उन्हीं में से एक हैं. हाल ही में उन्होंने लल्लनटॉप को दिए एक इंटरव्यू में अपनी फिटनेस का राज बताया, जिसमें नीतू ने कहा कि वो प्रोटीन शेक की जगह रोजाना सत्तू पीती हैं.

सत्तू भुने हुए चने को पीसकर बनाया जाता है और यह लंबे समय से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लोगों की डाइट का अहम हिस्सा रहा है, खासकर गर्मियों में. तो आइए जानते हैं रोजाना सत्तू पीने से होने वाले फायदों के बारे में. 

मसल्स बनाने में मदद करता है
सत्तू प्रोटीन से भरपूर होता है. यही वजह है कि यह वेजेटेरियन और वेगन लोगों के लिए प्रोटीन की जरूरत पूरी करने का बेहतरीन ऑप्शन है. सत्तू में मौजूद प्रोटीन मसल्स को रिपेयर करने और मजबूत बनाने में मदद करता है, साथ ही शरीर की कोशिकाओं के सही कामकाज के लिए भी जरूरी होता है.

सम्बंधित ख़बरें

5 वेजिटेरियन फूड्स जो प्रोटीन का बेहतर सोर्स हैं (Photo- Getty image)
चिकन-मटन नहीं खाते! ये 5 वेजिटेरियन फूड्स देंगे भरपूर प्रोटीन और एनर्जी
How to get glowing skin in 20 minutes
बिना पैसे खर्च किए चांदी की तरह चमकेगा चेहरा, 90% लोग नहीं जानते ये सीक्रेट
How to make paneer Paratha
अब नहीं फटेगा पनीर का पराठा, रणवीर बरार की इस ट्रिक से फूलेगा गुब्बारे जैसा
how to make pure desi ghee at home
अब मलाई नहीं होगी बेकार! 10 मिनट में बनेगा असली दानेदार देसी घी
should we wash new clothes before wearing
क्या बिना धोए नए कपड़े पहन सकते हैं? 99% लोग करते हैं ये गलती

ब्लड शुगर कंट्रोल रखता है
सत्तू ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करता है. इसमें फाइबर भरपूर होता है जो शरीर में शुगर को धीरे-धीरे अब्जॉर्ब होने देता है. यही वजह है कि यह डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा माना जाता है. हालांकि जो लोग पहले से शुगर की दवा ले रहे हैं, उन्हें सत्तू को डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

Advertisement

डाइजेशन को बेहतर करता है
सत्तू में मौजूद इंसोल्युबल फाइबर डाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद होता है. रोजाना सत्तू पीने से गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है और गट हेल्थ बेहतर रहती है.

वजन कंट्रोल करने में मदद करता है
सत्तू में प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है, इसे पीने के बाद पेट लंबे समय तक भरा रहता है जिससे आप ओवरईटिंग से बचते हैं जो वजन बढ़ने का एक बड़ा कारण है.

बॉडी को डिटॉक्स करता है
सत्तू शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है. जब शरीर अंदर से साफ रहता है तो एनर्जी लेवल और मूड दोनों बेहतर रहते हैं. 

हार्ट हेल्थ बेहतर रहती है
सत्तू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कम होता है, इसलिए यह सेहत के लिए अच्छा माना जाता है. यह ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने में मदद करता है, जिससे हार्ट हेल्थ भी बेहतर रहती है. 

स्किन और बालों के लिए फायदेमंद
सत्तू सिर्फ हेल्दी रहने में मदद नहीं करता, स्किन और बालों के लिए भी बेहद फायदेमंद है. इसमें मौजूद पोषक तत्व त्वचा को नमी देते हैं और बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं. इसमें मौजूद आयरन स्किन को नेचुरल ग्लो देता है और बालों की जड़ों को मजबूत करता है.

Advertisement

सत्तू ड्रिंक बनाएं कैसे?
सत्तू का शरबत बनाने के लिए एक गिलास पानी में 2 बड़े चम्मच सत्तू पाउडर डालें और अच्छी तरह घोल लें. इसके बाद इसमें भुना हुआ जीरा, काला नमक और थोड़ा सा नींबू का रस डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिला लें. अब आपका सत्तू का शरबत तैयार है.

नोट: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement