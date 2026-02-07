scorecardresearch
 
Korean Glass Skin Secrets: कोरियन ग्लास स्किन पाने के लिए डाइट में शामिल करें ये चीजें, शीशे जैसा चमकेगा चेहरा

Diet For Korean Glass Skin: अक्सर लोग कोरियन महिलाओं के 10-स्टेप स्किनकेयर रूटीन की बात करते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी स्किन की असली खूबसूरती उनके खान-पान में छुपी होती है. वहां की महिलाएं कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करतीं, बल्कि सादा, हेल्दी और बैलेंस खाना खाती हैं जो उनकी स्किन को अंदर से ग्लोइंग बनाए रखने में मदद करता है.

कोरियन डाइट जो ग्लोइंग स्किन पाने में करेगी मदद (Photo- Getty Image)
कोरियन डाइट जो ग्लोइंग स्किन पाने में करेगी मदद (Photo- Getty Image)

Diet For Korean Glass Skin: अगर आप भी कोरियन गर्ल्स जैसी साफ, ग्लोइंग और यंग स्किन चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ स्किन केयर ही काफी नहीं है. इसका असली राज उनकी डाइट में छुपा है. वो कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करतीं, बल्कि उनकी रोजाना की खाने-पीने की आदतें ही ऐसी होती हैं जो उनकी स्किन को अंदर से हेल्दी और ग्लोइंग बनाए रखती हैं.

डायटीशियन सोनिया नारंग के मुताबिक, कोरियन लोगों की ग्लोइंग और यंग स्किन का राज सिर्फ के-ब्यूटी प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि उनकी डाइट भी है. वे जो खाते हैं, वही उनकी स्किन पर साफ नजर आता है. ऐसे में आज हम इस खबर में जानेंगे कि कोरियन डाइट में ऐसी कौन-सी चीजें शामिल होती हैं जो उनकी स्किन को हेल्दी, फ्रेश और नेचुरली ग्लोइंग बनाए रखती हैं.

हाइड्रेशन का रखते हैं पूरा ध्यान
कोरियन लोग सिर्फ पानी पीने पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि पानी से भरपूर चीजें भी खाते हैं. खीरा, तरबूज और ऐसे फूड्स जिनमें ज्यादा पानी होता है, उनकी डाइट का अहम हिस्सा होते हैं. इससे शरीर और स्किन दोनों अंदर से हाइड्रेट रहते हैं. जब स्किन अच्छी तरह हाइड्रेट रहती है तो वह हेल्दी दिखती है और नेचुरली ग्लो करती है.

हर मील में फर्मेंटेड फूड्स
कोरियन खाने में किमची बहुत जरूरी माना जाता है और इसे नाश्ता, लंच और डिनर हर वक्त खाया जाता है. फर्मेंटेड फूड्स में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो गट हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं. जब गट हेल्थ बेहतर रहता है तो उसका असर स्किन पर भी साफ दिखता है. हेल्दी गट से स्किन साफ, ग्लोइंग और यंग नजर आती है वो भी बिना महंगे ट्रीटमेंट के.

मछली और टोफू है डाइट का अहम हिस्सा
कोरियन लोग मछली और टोफू खूब खाते हैं. इससे शरीर को ओमेगा-3 फैटी एसिड और कोलेजन मिलता है जो स्किन की इलास्टिसिटी बनाए रखता है, एजिंग के असर को कम करता है और स्किन को नेचुरल ग्लो देता है. सही और बैलेंस डाइट किसी भी क्रीम या सीरम से कहीं ज्यादा असरदार होती है.

ढेर सारी सब्जियां
कोरियन खाने में सब्जियों की भरपूर मात्रा होती है. सब्जियों से फाइबर, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स और जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं. ये सूजन कम करते हैं, स्किन को हेल्दी रखते हैं और उम्र बढ़ने के असर को नेचुरली स्लो करते हैं.

कोरियन डाइट से साफ पता चलता है कि जितनी बेहतर गट हेल्थ होगी, उतनी ही बेहतर स्किन होगी. किमची जैसे फर्मेंटेड फूड्स से प्रोबायोटिक्स मिलते हैं, मछली से ओमेगा-3 मिलता है और खूब पानी व सब्जियों से शरीर को भरपूर पोषण मिलता है. जब पेट हेल्दी रहता है तो उसका असर चेहरे पर साफ दिखाई देता है.

डिस्क्लेमर: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

---- समाप्त ----
