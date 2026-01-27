scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली-NCR में बारिश से बढ़ी ठंड, बिना हीटर शरीर रहेगा गर्म! तुरंत बनाकर पिएं ये 5 गरमागरम सूप

दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद बढ़ी ठिठुरन से बचने के लिए केवल गर्म कपड़े काफी नहीं हैं. शरीर को अंदर से गर्म रखने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सूप बेहतरीन ऑप्शन हैं. ये न केवल सर्दी-जुकाम से बचाते हैं, बल्कि जोड़ों के दर्द और थकान में भी राहत देते हैं.

Advertisement
X
बीमारियों से दूर रहने के लिए इम्यूनिटी को मजबूत करना जरूरी है. (PHOTO:ITG)
बीमारियों से दूर रहने के लिए इम्यूनिटी को मजबूत करना जरूरी है. (PHOTO:ITG)

Winter Special Soups: दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में अचानक बारिश से ठंड बढ़ गई. कुछ दिनों से मौसम में गर्मी बढ़ गई थी, लेकिन अब बारिश के बाद कंपा देने वाली ठंड महसूस हो रही है और इस मौसम में शरीर को गर्म रखना सबसे जरूरी होता है. बारिश के होते ही घरों में लोग रूम हीटर और ब्लोअर के आगे बैठ जाते हैं, मगर इनका हमारी सेहत पर बुरा असर भी पड़ता है और इसके अलावा इन चीजों का असर भी कुछ समय तक ही रहता है, जब तक आप इनके सामने बैठे रहते हैं, मगर जैसे ही आप उठकर दूसरी जगह जाते हैं तो फिर से बॉडी ठंड से कांपने लगती है. 

ऐसे में बिना हीटर अपनी बॉडी को आंतरिक तौर पर गर्म रखना बहुत अहम होता है, सिर्फ गर्म कपड़े पहनना सर्दियों में वॉर्म हील करने के लिए जरूरी नहीं होता है. खासतौर पर ठंड में सूप लोगों का फेवरेट बन जाता है, लेकिन कॉर्न, टमाटर, ब्रोकली क्रीम जैसे सूप पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन भारतीय रसोई में मौजूद चीजों से मिलाकर बने देसी सूप ठंड में काफी असरदार होते हैं. 

मिक्स दाल सूप 

अगर आप बॉडी को गर्म रखना चाहते हैं तो मिक्स दाल सूप आपके लिए बेस्ट रहने वाला है. मूंग, मसूर, चना और अरहर जैसी दालों को मिलाकर सूप बनाया जाता है. इस सूप में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और जरूरी अमीनो एसिड होता है, जिसे पीने से हेल्थ को काफी फायदा मिलता है. इससे वेट कंट्रोल करने में तो मदद मिलती ही है, साथ ही ये सूप इम्यूनिटी मजबूत करता है और शरीर को तुरंत एनर्जी देता है. दाल में मौजूद आयरन और फोलेट से इस सूप को पीने से खून की कमी भी दूर होती है.

सम्बंधित ख़बरें

Mona (Photo: ITG)
'बॉर्डर 2' एक्ट्रेस ने महज 6 महीने में घटाया था 15 KG वजन, बस किए ये 2 काम
5 वेजिटेरियन फूड्स जो प्रोटीन का बेहतर सोर्स हैं (Photo- Getty image)
चिकन-मटन नहीं खाते! ये 5 वेजिटेरियन फूड्स देंगे भरपूर प्रोटीन और एनर्जी
How to get glowing skin in 20 minutes
बिना पैसे खर्च किए चांदी की तरह चमकेगा चेहरा, 90% लोग नहीं जानते ये सीक्रेट
How to make paneer Paratha
अब नहीं फटेगा पनीर का पराठा, रणवीर बरार की इस ट्रिक से फूलेगा गुब्बारे जैसा
how to make pure desi ghee at home
अब मलाई नहीं होगी बेकार! 10 मिनट में बनेगा असली दानेदार देसी घी
Advertisement

अदरक-लहसुन वेजिटेबल सूप 

अदरक और लहसुन दोनों में ही औषधीय गुण मौजूद होते हैं, इसलिए अदरक-लहसुन का वेजिटेबल सूप सेहत के लिए किसी घरेलू दवा से कम नहीं है. इसमें मौजूद अदरक सूजन कम करता है और डाइजेशन को भी सुधारता है,जबकि लहसुन इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है. इन दोनों के अलावा इसमें मौजूद मौसमी सब्जियां  विटामिन,मिनरल और फाइबर बढ़ती हैं. इस कारण यह सूप  सर्दी-खांसी में राहत देता है और शरीर को अंदर से गर्म रखता है.कम कैलोरी होने के कारण यह वजन घटाने वालों के लिए भी फायदेमंद है, अगर आप इस सूप को रोज पीते हैं तो इससे थकान कम होती है और में एनर्जी भी बनी रहती है.

टमाटर-तुलसी सूप

टमाटर-तुलसी सूप स्वाद और सेहत का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है.टमाटर में मौजूद लाइकोपीन दिल की सेहत के लिए फायदेमंद होता है, वहीं तुलसी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं.यह सूप इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और सर्दी-जुकाम में आराम देता है. डाइजेशन के लिए हल्का होने के कारण इसे आसानी से पचाया जा सकता है,टमाटर-तुलसी सूप त्वचा को निखारने में भी मदद करता है और शरीर को डिटॉक्स करने में भी काम आता है.

चिकन सूप

नॉन-वेज खाने वालों के लिए चिकन सूप एक बेस्ट ऑप्शन है. चिकन पीस को पानी में उबालें, साथ में अदरक, लहसुन और थोड़ी सी काली मिर्च डालें.आप चाहे तो इसमें चाहे तो स्प्रिंग ओनियन, धनिया और नीबू भी मिला सकते हैं. यह सूप खासकर रिकवरी और इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए फायदेमंद माना जाता है और इससे शरीर को गर्माहट देने के साथ सर्दी-जुकाम, गले की खराश और बंद नाक में भी आराम देता है. इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है और विटामिन और मिनरल्स इसमें भरपूर पाए जाते हैं, जो शरीर को एनर्जी भी देते हैं.

Advertisement

पाया सूप 

नॉनवेज खाने  वाले चिकन के अलावा ठंड में पाया सूप पी सकते हैं, जिसे बोन ब्रोथ सूप भी कहा जाता है. बकरी के पाया को उबालकर बनाए जाने वाले इस सूप को पीने से शरीर को मिनरल्स और कोलेजन भरपूर मात्रा में मिलता है. जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है, हड्डियां और इम्यूनिटी मजबूत होती है. खासकर सर्दी और रिकवरी के दौरान इस सूप को पीना बहुत फायदेमंद होता है, इससे शरीर को अंदरूनी गर्मी मिलती है.

Disclaimer: यह आर्टिकल सामान्य जानकारी के लिए है. किसी भी स्वास्थ्य समस्या या डाइट में किसी भी बदलाव से पहले हमेशा अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट या डायटीशियन से सलाह जरूर लें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement