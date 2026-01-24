Idli vs Poha For Weight Loss: इडली या पोहा, नाश्ते में क्या खाएं कि वजन रहेगा कंट्रोल और डाइजेशन होगा बेहतर?

इडली और पोहा भारत में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले नाश्तों में से हैं. दोनों ही हल्के, टेस्टी और जल्दी बनने वाले होते हैं इसलिए घर-घर में पसंद किए जाते हैं. लेकिन जब बात वजन घटाने, बेहतर डाइजेशन और दिनभर की एनर्जी की आती है तो लोग अक्सर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इडली खाएं या पोहा. ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इन दोनों में ज्यादा हेल्दी कौन है और क्यों.

न्यूट्रिशन के मामले में

इडली चावल और उड़द दाल को फर्मेंट करके बनाई जाती है. इसमें प्रोटीन, बी-विटामिन और हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं. वहीं पोहा चपटे चावल से बनता है और इसमें सब्जियां, मूंगफली और हल्के मसाले डाले जाते हैं. इससे शरीर को आयरन, हल्के कार्बोहाइड्रेट और फाइबर मिलता है.

कैलोरी और वजन घटाने के लिए

एक मीडियम इडली में लगभग 39 कैलोरी होती है और इसमें फैट भी बहुत कम होता है इसलिए यह वजन कम करने वालों के लिए हेल्दी ऑप्शन है. दूसरी ओर एक कटोरी पोहा में लगभग 180–200 कैलोरी हो सकती है जो बनाने के तरीके पर निर्भर करता है. हालांकि कैलोरी ज्यादा होने के बावजूद पोहा पेट को देर तक भरा रखता है और कम तेल में बनाया जाए तो ओवरईटिंग से बचाने में मदद करता है जो वजन बढ़ने का एक बड़ा कारण है.

डाइजेशन और गट हेल्थ

इडली फर्मेंटेशन से बनती है, इसलिए इसमें हेल्दी बैक्टीरिया (प्रोबायोटिक्स) होते हैं जो डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं और पोषक तत्वों को अच्छे से एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं. इडली सॉफ्ट, हल्की और आसानी से पचने वाली होती है, इसलिए बच्चे और बुजुर्ग भी इसे आराम से खा सकते हैं.

वहीं पोहा भी पेट के लिए हल्का होता है लेकिन इसमें प्रोबायोटिक्स नहीं होते. इसमें जल्दी पचने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो तुरंत एनर्जी देते हैं लेकिन लंबे समय तक गट हेल्थ के लिए यह इडली जितना फायदेमंद नहीं है.

फिर सुबह नाश्ते के लिए क्या बेहतर होगा?

दोनों ही हेल्दी हैं. अगर आपको वजन कम करना है और डाइजेशन व गट हेल्थ को बेहतर बनाए रखना है तो इडली आपके लिए बेहतर ऑप्शन है. वहीं, अगर आपको सुबह जल्दी एनर्जी चाहिए या शरीर में आयरन की कमी है तो पोहा ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. बेहतर यही होगा कि आप दोनों को बदल-बदलकर अपनी डाइट में शामिल करें.

