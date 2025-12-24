High Cholesterol Tips: Heart के डॉक्टर की सलाह- रोज खाएं ये 5 फूड्स, बैड कोलेस्ट्रॉल होगा छूमंतर

हाई कोलेस्ट्रॉल जिसे बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, आज के समय में अनहेल्दी लाइफस्टाइल, गलत खान-पान और स्ट्रेस की वजह से तेजी से बढ़ रहा है. अगर वक्त रहते ध्यान न दिया जाए तो यह हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को कारण बन सकता है. अच्छी बात यह है कि दवा के साथ अगर लाइफस्टाइल और खान-पान का ध्यान रखा जाए तो यह जल्दी ठीक हो जाता है.

सर एच. एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन डॉ. बिपिनचंद्र भामरे ने एक इंटरव्यू में कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताया हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं.

ओट्स

ओट्स में बीटा-ग्लूकन नामक सॉल्युबल फाइबर होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद करता है. इसके अलावा, ओट्स में एवेनैंथ्रामाइड्स नामक एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं. ये सूजन कम करने और प्लाक बनने वाले प्रोटीन को रोकने में मदद करते हैं. रोजाना ओट्स खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और धमनियों में प्लाक बनने का खतरा घटाता है.

फैटी फिश

सैल्मन, सार्डिन और मैकेरल जैसी मछलियां ओमेगा-3 फैटी एसिड का अच्छा सोर्स होती हैं. ये सूजन से लड़ते हैं और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाए रखते हैं. रिसर्च के अनुसार, ओमेगा-3 ब्लड क्लॉट, ट्राइग्लिसराइड्स, ब्लड प्रेशर और धमनियों की कठोरता को कम करने में मदद करते हैं. डॉ. भामरे बेहतर हार्ट हेल्थ के लिए हफ्ते में कम से कम दो बार फैटी फिश खाने की सलाह देते हैं.

नट्स और सीड्स

बादाम, अखरोट, चिया सीड और फ्लैक्ससीड में ल्दी फैट्स, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ये गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं. रिसर्च बताती है कि नट्स और सीड्स ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है.

लहसुन

लहसुन में नेचुरल एंटी-इंफ्लेमेटरी और कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले गुण होते हैं. इसे करी, सूप या चटनी में शामिल करने से प्लाक बनने से रोका जा सकता है और ब्लड वेसल्स (रक्त वाहिकाएं) की फ्लेक्सिबलिटी बढ़ती है. डॉ. भामरे के अनुसार, रोजाना लहसुन खाने से आर्टरी (धमनियां) सही से काम करती हैं.

बेरीज

ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी और ब्लैकबेरी में फ्लेवोनॉयड और पॉलीफेनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं. रिसर्च में पाया गया है कि बेरीज बैड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कम करने में मदद करती हैं. इनके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण धमनियों में प्लाक बनने से रोक सकते हैं और धमनियों को सही तरह से काम करने में मदद कर सकते हैं.

नोट: यह खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

