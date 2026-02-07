High Protein Seeds: नॉनवेज नहीं खाते कोई बात नहीं, खाना शुरू कर दें ये 3 सीड्स, मिलेगा अंडे के बराबर प्रोटीन

High Protein Seeds: प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है. यह अमीनो एसिड से बना होता है जो शरीर की कोशिकाओं और टिश्यूज को बनाने और रिपेयर करने में मदद करता है. प्रोटीन हड्डियों को मजबूत रखता है और जरूरत पड़ने पर शरीर को एनर्जी भी देता है. अक्सर लोग मानते हैं कि प्रोटीन सिर्फ मांस, अंडे या दूध जैसी चीजों से ही मिलता है लेकिन ऐसा नहीं है.

हमारे घरों में पाए जाने वाले छोटे-छोटे बीज भी प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स होते हैं. इनमें से कुछ बीज इतने प्रोटीन-रिच होते हैं कि उनका प्रोटीन कंटेंट अंडे के बराबर माना जाता है. एक अंडे में लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन होता है. आज हम आपको इस खबर में प्रोटीन से भरपूर ऐसे ही कुछ सीड्स के बारे में बताएंगे, जिन्हें आप आसानी से अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं.

हेम्प सीड्स

हेम्प सीड्स यानी भांग के बीज दिखने में भले ही छोटे होते हैं लेकिन ये पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं. सिर्फ 3 चम्मच हेंप सीड्स से लगभग 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है. इनमें सभी 9 जरूरी अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कम्प्लीट प्रोटीन माना जाता है. इसके अलावा, इनमें ओमेगा-3 फैटी एसिड और मैग्नीशियम भी होता है. हेम्प सीड्स को आप सलाद, सूप, स्मूदी या दलिया पर छिड़ककर आसानी से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

पंपकिन सीड्स

पंपकिन सीड्स को कद्दू का बीज भी कहा जाता है प्लांट-बेस्ड प्रोटीन का एक बेहतरीन सोर्स हैं. 28 ग्राम पंपकिन सीड्स में लगभग 7 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. इसके अलावा ये मैग्नीशियम और जिंक का भी बेहतर सोर्स हैं. इन्हें आप स्नैक्स की तरह खा सकते हैं या सलाद और सूप में डाल कर भी ले सकते हैं.

सनफ्लावर सीड्स

सनफ्लावर सीड्स, जिन्हें सूरजमुखी के बीज भी कहा जाता है एक हेल्दी स्नैक हैं. 28 ग्राम सनफ्लावर सीड्स में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है. इसके अलावा इनमें विटामिन E और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होते हैं जो कोशिकाओं की सुरक्षा करने में मदद करते हैं. इन्हें आप कच्चा या हल्का भूनकर खा सकते हैं.

अगल आप भी अपनी डाइट में प्रोटीन बढ़ाना चाहते हैं और मांस या अंडा नहीं खाते हैं तो बिना देर किए इन सीड्स को अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाना न भूलें.

डिस्क्लेमर: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

