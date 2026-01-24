चेहरे पर आएगा कुदरती निखार! सर्दियों में रोजाना खाएं एक कटोरी ये लाल सलाद, बनाना भी बेहद आसान

WINTER GLOWING RED SALAD: सर्दियों में स्किन ड्राई जल्दी होती है, लेकिन अगर आप समय पर अपनी त्वचा पर केयर करें तो आप उसे जल्दी रिपेयर भी कर सकते हैं. ठंड के मौसम में तमाम फल और सब्जियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, जो हमारी स्किन के लिए किसी जादूगर से कम नहीं हैं. इस मौसम में अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग और कुदरती गुलाबी बनाना चाहते हैं, तो अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट के साथ उन फूड्स को भी अपनी थाली में शुमार करें, जो आपकी स्किन के नेचुरल ग्लो दे सकती हैं.

अगर आप ग्लोइंग स्किन के लिए जूस पी-पीकर और देसी नुस्खे लगाकर थक चुके हैं, तो अब कुछ नया ट्राई करने का समय है. आप इस लाल सलाद को अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए. सलाद हमारी हर मील का जरूरी हिस्सा होता है. सर्दियों में खीरे-प्याज-टमाटर वाले आम सलाद की जगह इस खास लाल सलाद को अपनी प्लेट में शामिल करें. यह न सिर्फ टेस्टी है, बल्कि आपकी स्किन को अंदर से हेल्दी और चमकदार भी बनाता है.

क्यों खास है यह लाल सलाद?

इस सलाद में मौजूद गाजर, चुकंदर, अनार और अखरोट जैसे इंग्रीडिएंट्स स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन C और हेल्दी फैट्स त्वचा की रंगत सुधारने, ड्राइनेस कम करने और नेचुरल ग्लो बढ़ाने में मदद करते हैं. इनके साथ ही, यह सलाद पाचन को भी दुरुस्त रखता है, जिससे चेहरे पर पिंपल्स और डलनेस की समस्या कम होती है.

सलाद के लिए इंग्रेडिएंट्स

1 मिडियम गाजर (कद्दूकस की हुई)

1 छोटा चुकंदर (कद्दूकस किया हुआ)

½ कप अनार के दाने

थोड़ी-सी हरी धनिया (बारीक कटी हुई)

2 टेबलस्पून भुने हुए अखरोट (हल्के कटे हुए)

सलाद की ड्रेसिंग के लिए

नींबू का रस

स्वादानुसार नमक

ताजी पिसी काली मिर्च

1 बारीक कटी हरी मिर्च

1 से 1½ चम्मच ऑलिव ऑयल

सलाद बनाने का तरीका

एक बड़े बाउल में गाजर और चुकंदर डालें.

इसमें अनार, हरी धनिया और अखरोट मिलाएं.

एक अलग कटोरी में नींबू का रस, नमक, काली मिर्च, हरी मिर्च और ऑलिव ऑयल अच्छे से मिलाएं.

इस ड्रेसिंग को सलाद पर डालकर हल्के हाथ से मिक्स करें.

लाल सलाद को खाने से मिलेंगे ये फायदे

स्किन होगी नेचुरली गुलाबी और चमकदार

ड्राइनेस और डलनेस होगी कम

डाइजेशन रहेगा मजबूत

चेहरे पर आएगा हेल्दी ब्राइडल ग्लो

