बिना क्रीम-सप्लीमेंट चेहरे से झुर्रियों का नाम ओ निशान मिटा देंगे ये 5 फूड्स! बस रोज खाएं और बढ़ाएं कोलेजन

हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन जवां, टाइट और चमकदार रहे. लेकिन उम्र बढ़ने के साथ स्किन अपनी नेचुरल चमक और इलास्टिसिटी खोने लगती है. इसका नतीजा ये होता है कि महिलाओं से लेकर पुरुषों तक के चेहरे पर झुर्रियां और झाईयां जल्दी दिखने लगती हैं. लेकिन सवाल ये है कि इसके पीछे कारण क्या है?



असल में इसका सबसे बड़ा कारण कोलेजन है. ये एक प्रोटीन है जो स्किन को सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल और टेंडर बनाए रखता है. लेकिन 25 साल की उम्र के बाद हर साल हमारे शरीर में कोलेजन की मात्रा कम होने लगती है, जिससे स्किन समय से पहले बूढ़ी दिखने लगती है. लोग अपनी स्किन से झुर्रियां मिटाने और उसे पहले की तरह जवां बनाने के लिए महंगी क्रीम या सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है. सही फूड्स खाने से शरीर खुद कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ा सकता है और आपकी स्किन को जवां रखने में मदद कर सकता है. चलिए जानते हैं 5 ऐसे फूड्स जो झुर्रियों और डल स्किन से लड़ते हैं.

1. खट्टे फल: संतरे, नींबू जैसे खट्टे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं. विटामिन सी कोलेजन बनाने में मदद करता है और स्किन को डैमेज से बचाता है. रोजाना खट्टे फल खाने से आपकी स्किन अंदर से मजबूत और जवां रहती है.

2. बोन ब्रोथ: बोन ब्रोथ में कोलेजन, जिलेटिन और अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं. ये स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ाता है, नाखून मजबूत करता है और बालों को शाइनी बनाता है.

3. बेरीज: स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और रास्पबेरी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. ये कोलेजन की सुरक्षा करती हैं और उसकी मात्रा बढ़ाने में मदद करती हैं. साथ ही, स्किन को शुगर से होने वाले डैमेज से भी बचाती हैं.

4. ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स: बादाम, अखरोट, चिया और अलसी के बीज शरीर को विटामिन ई, जिंक और हेल्दी फैट्स प्रदान करते हैं. ये कोलेजन को प्रोटेक्ट करता है और स्किन को हाइड्रेटेड और सॉफ्ट बनाए रखता है.

5. पत्तेदार सब्जियां: पालक, केल और लेट्यूस जैसी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन सी, क्लोरोफिल और प्लांट कंपाउंड्स होते हैं. ये स्किन को सूरज की UV किरणों से बचाते हैं और डल स्किन को सुधारते हैं.

इन 5 फूड्स को रोजाना अपनी डाइट में शामिल करें. धीरे-धीरे आप देखेंगे कि स्किन की झुर्रियां कम होगी, चेहरे की चमक बढ़ेगी और ओवरऑल स्किन हेल्दी और जवां दिखने लगेगी.

