Chia vs Halim Seeds: चिया या हलीम सीड्स! दोनों में सेहत के लिए क्या है बेहतर

Chia VS Halim seeds: चिया और हलीम सीड्स दोनों ही हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद हैं. अगर हेल्दी डाइट के साथ इन्हें रोजाना खाया जाए तो इससे डाइजेशन बेहतर रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है और मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है.

चिया या हलीम सीड्स (Photo- Pixabay & Getty image)
फिटनेस फ्रीक लोगों के बीच सीड्स काफी पॉपुलर हैं. इनमें मौजूद प्रोटीन, विटामिन, हेल्दी फैट्स और फाइबर ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करते हैं. वैसे तो सभी सीड्स हेल्दी होते हैं लेकिन आज हम जानेंगे कि चिया सीड्स और हलीम सीड्स में से कौन ज्यादा बेहतर है और क्यों. 

चिया सीड्स कैसे बेहतर हैं?

चिया में सॉल्युबल फाइबर होता है जो पानी के साथ मिलकर जेल जैसा बन जाता है. यह जेल डाइजेशन को स्लो करता है और शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को दोबारा बनने से रोकने में मदद करता है. इसमें ALA (अल्फा-लिनोलेनिक एसिड) नाम का प्लांट-बेस्ड ओमेगा-3 होता है जो ट्राइग्लिसराइड्स कम करने और लिपिड मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करता है.

हलीम सीड्स कैसे बेहतर हैं?

हलीम सीड्स में सॉल्युबल फाइबर, प्लांट स्टेरॉल और पॉलीफेनॉल्स होते हैं. ये तीनों शरीर में कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब होने से रोकने में मदद कर सकते हैं, लिवर में फैट जमा नहीं होने देते और लिवर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं.

कौन बेहतर है?

चिया और हलीम दोनों ही सीड्स हेल्दी हैं. सबसे अच्छा होगा कि आप दोनों को अपनी डाइट में शामिल करें. अगर इन दोनों में से किसी एक को चुनना है तो चिया सीड्स चुनें क्योंकि हलीम सीड्स को लेकर इंसानों पर अभी डिप्ली रिसर्च नहीं हुई है.  

नोट: यह खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

