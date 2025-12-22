अंडे और फल नहीं, ये सस्ते फूड्स शरीर को अंदर से बनाते हैं मजबूत, दूर भाग जाती हैं बीमारियां

आपका शरीर खुद को ठीक करने की जबरदस्त ताकत रखता है, बस जरूरत होती है उसे सही खाना देने की. लेकिन आज कल क्या देखा जा रहा है कि लोगों ने अपने शरीर की बागडोर खुद के बजाय दवाओं और सप्लीमेंट्स को दे दी है. जी हां, अक्सर लोग दवाओं और सप्लीमेंट्स पर भरोसा करने लगते हैं, जबकि कुछ बेहद साधारण से फूड्स रोज खाने से ही शरीर की हीलिंग पावर मजबूत हो सकती है.



चौंकिए मत. आपको अपने शरीर को अंदर तक से ठीक करने के लिए किसी महंगे सप्लीमेंट की नहीं बल्कि सही तरह के खाने की जरूरत होती है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अदरक, पकी हुई सब्जियां, ओटमील जैसे कुछ फूड्स ना केवल आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं, बल्कि शरीर की सूजन कम करने और पाचन सुधारने में भी मददगार हैं. खास बात ये है कि ये सभी चीजें हमारी रोजमर्रा की रसोई का हिस्सा हैं. चलिए जानते हैं कैसे ये फूड्स आपकी बॉडी की हीलिंग पावर को मजबूत करते हैं.

अदरक

अदरक सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होता, बल्कि यह एक नेचुरल दवा की तरह काम करता है. इसमें मौजूद जिंजरॉल नाम का तत्व शरीर में सूजन को कम करता है और फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करता है. रोजाना अदरक खाने से पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, उलटी, मतली और अपच में राहत मिलती है.

अदरक मसल्स और जोड़ों के दर्द को भी कम कर सकता है, खासकर गठिया के मरीजों के लिए ये फायदेमंद माना जाता है. इसके साथ ही ये बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाने और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी मदद करता है, जिससे दिल की सेहत बेहतर रहती है. रोज 3 से 4 ग्राम अदरक चाय या खाने में डालकर लिया जा सकता है.

पकी हुई सब्जियां

सब्जियां सेहत के लिए जरूरी हैं, लेकिन जब इन्हें पकाकर खाया जाता है तो शरीर इन्हें और बेहतर तरीके से पचा पाता है. गाजर, पालक, ब्रोकली और टमाटर जैसी सब्जियों को पकाने से उनके पोषक तत्व आसानी से शरीर में अब्सॉर्ब हो जाते हैं.

पकी हुई सब्जियों से विटामिन A, C, K, आयरन, पोटैशियम और फाइबर अच्छी मात्रा में मिलता है. ये दिल को हेल्दी रखने, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने और पाचन सुधारने में मदद करती हैं. इनमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर को डायबिटीज, कैंसर और हार्ट डिजीज जैसी बीमारियों से बचाने में सहायक होते हैं. उबली या स्टीम की हुई सब्जियां पेट के लिए भी हल्की होती हैं.

ओटमील

ओटमील एक ऐसा अनाज है, जो रोज खाने से शरीर को कई फायदे मिलते हैं. इसमें मौजूद बीटा-ग्लूकन नाम का फाइबर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिल की बीमारियों का खतरा घटाता है. ओटमील धीरे-धीरे पचता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है.



यही वजह है कि यह डायबिटीज के मरीजों और वजन कम करने वालों के लिए अच्छा माना जाता है. ओटमील पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती. इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स सूजन कम करने और ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखने में मदद करते हैं. सेहत के लिए इंस्टेंट ओट्स की बजाय रोल्ड या स्टील-कट ओट्स बेहतर माने जाते हैं.

उबला हुआ चावल

उबला हुआ चावल शरीर को तुरंत और लंबे समय तक एनर्जी देने का काम करता है. खासकर पारबॉइल्ड चावल में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए फायदेमंद है.

ये आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को बूस्ट करता है, जिससे पाचन और इम्यूनिटी दोनों मजबूत होती हैं. रिसर्च बताती है कि उबला हुआ चावल ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाता, इसलिए यह डायबिटीज के मरीजों के लिए भी बेहतर ऑप्शन हो सकता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स किडनी को भी नुकसान से बचाने में मदद करते हैं.

साथ में खाने से बढ़ता है फायदा

अदरक, पकी हुई सब्जियां, ओटमील और उबला हुआ चावल जब रोज की डाइट का हिस्सा बनते हैं, तो मिलकर शरीर पर ज्यादा असर दिखाते हैं. ये कोलेस्ट्रॉल कम करने, ब्लड शुगर कंट्रोल रखने, इम्यून सिस्टम मजबूत करने और शरीर के जरूरी अंगों को सुरक्षित रखने में मदद करते हैं.

ये फूड्स खासतौर पर हार्ट पेशेंट्स और डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद हैं, लेकिन जो लोग लंबी उम्र और बेहतर सेहत चाहते हैं, उनके लिए भी ये किसी वरदान से कम नहीं हैं. महंगे सप्लीमेंट्स की जगह अगर रोज की थाली में ये चीजें शामिल कर ली जाएं, तो शरीर खुद ही बेहतर तरीके से काम करने लगता है.

