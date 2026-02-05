scorecardresearch
 
हर तीसरा भारतीय फैटी लिवर का मरीज! Liver को खराब होने से बचाने के लिए खाएं ये चीजें, डॉक्टर ने गिनाए नाम

शरीर के 'केमिकल प्लांट' यानी लिवर को सुरक्षित रखने के लिए सही डाइट और लाइफस्टाइल जरूरी है, फैटी लिवर भारत में तेजी से बढ़ती समस्या बन चुकी है. लिवर क से बचने के लिए फलों और हरी सब्जियों को डाइट में शामिल करें, साथ ही, शराब से दूरी, नियमित एक्सरसाइज और हेपेटाइटिस की वैक्सीन लिवर की लंबी उम्र के लिए जरूरी है.

लिवर चुपचाप डैमेज होता है. (PHOTO:ITG)
Foods Good For Liver Health: लिवर हमारे शरीर का एक ऐसा 'मल्टी-टास्किंग' ऑर्गन है जिसके बिना लाइफ के बारे में सोचना भी नामुमकिन है. इसे शरीर का 'केमिकल प्लांट' भी कहा जाता है क्योंकि यह एक साथ 500 से अधिक काम करता है. मगर भारत में लिवर के खराब होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, खासतौर पर भारतीयों में फैटी लिवर की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है. 

जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (JAMA) में पब्लिश हुई स्टडी के मुताबिक, नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग दुनिया का सबसे आम क्रॉनिक लिवर डिसऑर्डर बन चुका है. यह दुनिया की करीब 30-40 प्रतिशत आबादी को प्रभावित करता है और पेट का मोटापा इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है. 

भारत में फैटी लिवर महामारी का रूप ले चुका है. रिसर्च के अनुसार, देश में करीब हर तीसरा वयस्क इस बीमारी से जूझ रहा है. शहरी इलाकों और डायबिटीज या मोटापा से ग्रस्त लोगों में यह आंकड़ा 50 प्रतिशत से भी ज्यादा है. 

लिवर को हेल्दी रखने के लिए लाइफस्टाइल और डाइट दोनों ही अहम होते हैं. दिल्ली स्थित BLK-मैक्स हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन और HOD- HPB सर्जरी और लिवर ट्रांसप्लांटेशन डॉ. अभिदीप चौधरी ने लिवर के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि लिवर खराब होने के कोई शुरुआती संकेत नहीं देता है. इसलिए अपने लिवर को हेल्दी रखने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना सबसे अहम है.

लिवर हेल्दी रखने के लिए क्या खाएं? 

डॉ. अभिदीप चौधरी के मुताबिक, लिवर को हेल्दी रखने के लिए हमें बैलेंस डाइट पर फोकस करना चाहिए. खाने में फल, सब्जियां और रॉ सब्जियों को सलाद के तौर खाना हमारे लिवर की हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन होता है. 

हेल्दी लिवर के लिए खाएं ये फल 

  • सेब 
  • पपीता
  • अमरूद

यह सब्जियां हैं लिवर के लिए अच्छी

  • टमाटर 
  • पत्तागोभी 
  • लेटस
  • खीरा

इन चीजों को डाइट से कम करें

फलों और सब्जियों की मात्रा में डाइट में बढ़ाने के साथ ही लिवर की सुरक्षा के लिए ऑयल की मात्रा को कम करना बहुत जरूरी है. तेल के अलावा शराब का सेवन भी बंद कर दें. शराब की वजह से फैटी लिवर की समस्या बढ़ती है, इसलिए जितना हो शराब को अपनी लाइफ से बाहर का रास्ता दिखाना सही होता है.

फैट बर्न करने के लिए करें रोजाना एक्सरसाइज

फैटी लिवर की समस्या भारतीयों जिस स्पीड से बढ़ रही है, उसे देखते हुए उनको सबसे पहले फैट कम करने की जरूरत है. तेजी से फैट बर्न करने वाली एक्सरसाइज को लाइफ का हिस्सा बनाएं. रोजाना एक्सरसाइज करें, ताकि तेजी से कैलोरी बर्न हो. 

लिवर को इंफेक्शन से बनाने के लिए लगाएं ये 2 वैक्सीन

  • हेपेटाइटिस ए
  • हेपेटाइटिस बी

लिवर को इंफेक्शन से बचाने के लिए दो वैक्सीन मौजूद हैं, जिनके जरिए आप अपने लिवर को इंफेक्शन से बचा सकते हैं.

अगर आप भी कम उम्र में फैटी लिवर की समस्या से पीड़ित नहीं होना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में इन फलों और सब्जियों को शामिल कर लीजिए. ताकि समय रहते आप लिवर की सेहत को सुधार लें. 


 

