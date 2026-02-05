हर तीसरा भारतीय फैटी लिवर का मरीज! Liver को खराब होने से बचाने के लिए खाएं ये चीजें, डॉक्टर ने गिनाए नाम

Foods Good For Liver Health: लिवर हमारे शरीर का एक ऐसा 'मल्टी-टास्किंग' ऑर्गन है जिसके बिना लाइफ के बारे में सोचना भी नामुमकिन है. इसे शरीर का 'केमिकल प्लांट' भी कहा जाता है क्योंकि यह एक साथ 500 से अधिक काम करता है. मगर भारत में लिवर के खराब होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, खासतौर पर भारतीयों में फैटी लिवर की समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है.
जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन (JAMA) में पब्लिश हुई स्टडी के मुताबिक, नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर रोग दुनिया का सबसे आम क्रॉनिक लिवर डिसऑर्डर बन चुका है. यह दुनिया की करीब 30-40 प्रतिशत आबादी को प्रभावित करता है और पेट का मोटापा इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है.
भारत में फैटी लिवर महामारी का रूप ले चुका है. रिसर्च के अनुसार, देश में करीब हर तीसरा वयस्क इस बीमारी से जूझ रहा है. शहरी इलाकों और डायबिटीज या मोटापा से ग्रस्त लोगों में यह आंकड़ा 50 प्रतिशत से भी ज्यादा है.
लिवर को हेल्दी रखने के लिए लाइफस्टाइल और डाइट दोनों ही अहम होते हैं. दिल्ली स्थित BLK-मैक्स हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन और HOD- HPB सर्जरी और लिवर ट्रांसप्लांटेशन डॉ. अभिदीप चौधरी ने लिवर के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि लिवर खराब होने के कोई शुरुआती संकेत नहीं देता है. इसलिए अपने लिवर को हेल्दी रखने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना सबसे अहम है.
डॉ. अभिदीप चौधरी के मुताबिक, लिवर को हेल्दी रखने के लिए हमें बैलेंस डाइट पर फोकस करना चाहिए. खाने में फल, सब्जियां और रॉ सब्जियों को सलाद के तौर खाना हमारे लिवर की हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन होता है.
फलों और सब्जियों की मात्रा में डाइट में बढ़ाने के साथ ही लिवर की सुरक्षा के लिए ऑयल की मात्रा को कम करना बहुत जरूरी है. तेल के अलावा शराब का सेवन भी बंद कर दें. शराब की वजह से फैटी लिवर की समस्या बढ़ती है, इसलिए जितना हो शराब को अपनी लाइफ से बाहर का रास्ता दिखाना सही होता है.
फैटी लिवर की समस्या भारतीयों जिस स्पीड से बढ़ रही है, उसे देखते हुए उनको सबसे पहले फैट कम करने की जरूरत है. तेजी से फैट बर्न करने वाली एक्सरसाइज को लाइफ का हिस्सा बनाएं. रोजाना एक्सरसाइज करें, ताकि तेजी से कैलोरी बर्न हो.
लिवर को इंफेक्शन से बचाने के लिए दो वैक्सीन मौजूद हैं, जिनके जरिए आप अपने लिवर को इंफेक्शन से बचा सकते हैं.
अगर आप भी कम उम्र में फैटी लिवर की समस्या से पीड़ित नहीं होना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में इन फलों और सब्जियों को शामिल कर लीजिए. ताकि समय रहते आप लिवर की सेहत को सुधार लें.