Avocado vs Guava: अमरूद या एवोकाडो: वजन घटाने और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना ज्यादा बेहतर है?

एवोकाडो और अमरूद दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर फल हैं और इनके अपने-अपने फायदे हैं. अमरूद एक ट्रॉपिकल फल है जिसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन C पाया जाता है. वहीं एवोकाडो में हेल्दी फैट, पोटैशियम, मैग्नीशियम और विटामिन E मौजूद होते हैं. एक तरफ एवोकाडो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड में है और महंगा भी है. वहीं दूसरी तरफ अमरूद आसानी से और कम दाम में बाजार में मिल जाता है. ऐसे में लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि इन दोनों में से ज्यादा हेल्दी फल कौन सा है.

और पढ़ें

वहीं 100 ग्राम एवोकाडो में लगभग 160 कैलोरी होती हैं. इसमें मौजूद हेल्दी फैट सूजन कम करने और हार्ट हेल्थ को बेहतर रखने में मदद करता है. एवोकाडो एक पोषक तत्वों से भरपूर सुपरफूड है, जो पोटैशियम, मैग्नीशियम और विटामिन K, E, B-कॉम्प्लेक्स के साथ ही हेल्दी फैट्स और फाइबर का बेहतरीन सोर्स है.

वजन घटाने के लिए कौन सा फल फायदेमंद?

अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो अमरूद आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है. यह कम कैलोरी वाला और फाइबर से भरपूर होता है. इसे खाने से पेट लंबे समय तक भरा महसूस होता है जिससे आप ओवरईटिंग से बचते हैं जो वजन बढ़ने का एक बड़ा कारण है. इसका नेचुरल शुगर लेवल ब्लड शुगर को तेजी से नहीं बढ़ाता, इसलिए यह डायबिटीज वालों के लिए भी एक हेल्दी ऑप्शन माना जाता है. एवोकाडो हेल्दी जरूर है लेकिन इसमें अमरूद की तुलना में कैलोरी ज्यादा होती है.

Advertisement

बेहतर इम्यूनिटी और ग्लोइंग स्किन के लिए क्या खाएं?

अमरूद में भरपूर मात्रा में विटामिन C होता है जो इम्यूनिटी को मजबूत करने और कोलेजन बनाने में मदद करता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सूजन कम करते हैं और स्किन की उम्र बढ़ने की प्रोसेस को स्लो करते हैं.

वहीं एवोकाडो में मौजूद विटामिन E स्किन को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स से बचाता है. इसके हेल्दी फैट स्किन को अंदर से पोषण देते हैं, जिससे स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग बनी रहती है. एवोकाडो बालों की ड्राइनेस और टूटने की समस्या को कम करने में भी मदद करता है.

फिर रोजाना किसे खाना सही होगा?

अमरूद और एवोकाडो दोनों ही हेल्दी फल हैं और दोनों के अपने-अपने फायदे हैं. अगर आप वेट लॉस,इम्युनिटी बूस्ट, डाइजेशन में सुधार करना चाहते हैं तो आपके लिए विटामिन सी से भरपूर अमरूद एक बेहतरीन ऑप्शन है.

हार्ट हेल्थ, ग्लोइंग स्किन और हेल्दी फैट के लिए आप एवोकाडो को अपनी डाइट में शुमार कर सकते हैं.

अमरूद और एवाकाडो के अपने-अपने फायदे हैं, इसलिए आप इन दोनों को ही डेली डाइट का हिस्सा बना सकते हैं. सुबह या मिड-मॉर्निंग में अमरूद और लंच या स्नैक में एवोकाडो खा सकते हैं.

डिस्क्लेमर: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है अपनी डाइट में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह लेना न भूलें.

---- समाप्त ----