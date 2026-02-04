कथावाचक जया किशोरी ने राजस्थान के CM से की मुलाकात: संस्कारों ने जीता दिल, अनारकली पर शॉल ओढ़ लगीं खूबसूरत

Jaya Kishori Anarkali Look: कथावाचक जया किशोरी अपनी मीठी आवाज के अलावा अपने पहनावे के लिए भी काफी मशहूर हैं. इतनी कम उम्र में जया किशोरी भजन और कृष्ण की कथाएं लोगों तक पहुंचा रही हैं. उनकी कथा सुनने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं और उनसे जुड़ी हर बात चर्चा का विषय बन जाती है. एक बार फिर जया किशोरी ने संस्कारों और पहनावे से सबका दिल जीत लिया है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से जया किशोरी की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, इन फोटोज को इंस्टाग्राम पर खुद कथावाचक ने भी शेयर किया है. सामने आई तस्वीरों में एक फोटो में सीएम को हाथ जोड़कर सम्मान देते हुए जया किशोरी नजर आ रही हैं, जिसे देखने के बाद लोग उनके संस्कारों की तारीफ कर रहे हैं. जिस तरह से वो हमेशा खुद से बड़े लोगों से मिलती हैं, वो हर किसी को इंप्रेस कर देता है. इन दिनों कथावाचक अपने पहले डिवाइन कॉन्सर्ट की तैयारी में जुटी हुई हैं,जो अलग- अलग शहरों में होने वाला है. इसी सिलसिले में उन्होंने राजस्थान के सीएम से खास मुलाकात की.

अनारकली पहन ग्रेसफुल अंदाज में आईं नजर

जया किशोरी अक्सर ही अनारकली सूट पहने दिखाई देती हैं, जिसमें वो बेहद ग्रेसफुल लगती हैं. इस बार उन्होंने पीच कलर का लॉन्ग अनारकली पहन रखा है, जिस पर किसी तरह का कोई हैवी वर्क या डिजाइन नहीं है. सूट के स्कर्ट पोर्शन में प्लीट्स दे रखी हैं, जिससे फ्लोइ टच लुक बहुत एलीगेंट लग रहा है.

सूट पर प्रिंटेड शॉल ओढ़कर दिखीं क्लासी

कथावाचक का सूट भले ही सिंपल था, लेकिन उन्होंने उसके साथ में पिंक कलर का प्रिंटेड शॉल ओढ़ रखा था. जो उनके सिंपल लुक की खूबसूरती बढ़ा रहा था. शॉल पर पीच, ऑरेंज, ग्रे, ब्लू और येलो कलर से सॉफ्ट कलर के फ्लॉवर पैटर्न के डिजाइन बने हुए थे. वैसे भी सूट के साथ प्रिंटेड शॉल काफी क्लासी लुक देते हैं.

जया किशोरी का सिंपल लुक

कथावाचक ने सीएम से मिलकर जताई खुशी

जया किशोरी ने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर कर कैप्शन में अपनी खुशी जताते हुए लिखा, 'आज मेरी भेंट राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी से हुई.

देश को प्रगति की दिशा में आगे ले जाने तथा आध्यात्मिक विषयों पर हुई चर्चा अत्यंत सार्थक रही. जिस प्रकार वे देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए सच्चे मन एवं लगन से कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हम सभी उनके बहुत आभारी हैं. मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वे इसी प्रकार सत्यनिष्ठा और पूर्ण समर्पण के साथ जनसेवा करते रहें.'

