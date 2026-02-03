scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How To Look Taller Without Heels: हील्स पहन-पहनकर थक गई हैं? ये 5 फैशन ट्रिक्स आपको बिना Heels दिखाएंगे लंबा

How To Look Taller Without Heels: अगर आप कम हाइट की वजह से हील्स पहनने को मजबूर रहती हैं, तो अब जरूरत नहीं। इस स्टोरी में जानिए बिना हील्स के लंबे दिखने के 5 आसान और स्मार्ट फैशन ट्रिक्स, जो आपके लुक के साथ-साथ आत्मविश्वास और पर्सनैलिटी को भी निखार देंगे।

Advertisement
X
बिना हील्स पहने भी दिखेंगे लंबे, अगर अपना लें ये टिप्स (Photo - ITG Image)
बिना हील्स पहने भी दिखेंगे लंबे, अगर अपना लें ये टिप्स (Photo - ITG Image)

How To Look Taller Without Heels: कई लड़कियां सोचती हैं कि कम हाइट उनके स्टाइल पर असर डालती है. इसलिए वो अक्सर हील्स पहने नजर आती हैं. चाहे वो उनमें कंफर्टेबल रहें या ना रहें लेकिन वो हार बार हील्स पहनती हैं. अगर आप भी ऐसी ही लड़कियां में शामिल हैं और आपको लगता है कि हील्स पहनना आपकी मजबूरी बन गया है, तो ये खबर आपके लिए है.

सबसे पहली बात तो ये कि स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट दिखने के लिए हील्स जरूरी नहीं होतीं. अच्छी बात ये है कि सही कपड़े और थोड़ी सी स्मार्ट स्टाइलिंग सेंस हो, तो आप बिना हील्स भी लंबी और एलिगेंट लग सकती हैं. कई बार हाइट से ज्यादा फर्क आउटफिट के फिट और उसे कैरी करने के तरीके से पड़ता है. तो अब हील्स की टेंशन छोड़िए और जानिए वो 5 आसान स्टाइलिंग ट्रिक्स, जिनकी मदद से आप फ्लैट्स पहनकर भी लंबी नजर आ सकती हैं.

1. कपड़ों का सही रंग और डिजाइन चुनें

अगर आप लंबी दिखना चाहती हैं तो वर्टिकल लाइंस वाले कपड़े पहनना आपके लिए बेस्ट होगा. स्ट्राइप्स वाले कुर्ते, पैंट या ड्रेसेज बॉडी को लंबा लुक देते हैं. इसके अलावा एक ही रंग का आउटफिट (मोनोक्रोम लुक) पहनने से भी आप लंबा दिखने में मदद मिलती है. अगर आपकी हाइट कम है तो बहुत ज्यादा कलर ब्लॉकिंग से बचना चाहिए.

2. फिटिंग से कभी समझौता न करें

कम हाइट के लोगों को फिटिंग से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए. उन्हें बहुत ढीले या बहुत टाइट कपड़े पहनने से बचना चाहिए. इन कपड़ों से हाइट और कम दिख सकती है. ऐसे कपड़े चुनें जो ना ज्यादा ढीले हों, ना ही टाइट हों. हाई-वेस्ट पैंट, स्कर्ट या प्लाजो पैरों को लंबा दिखाते हैं, जिससे पूरा लुक लंबा लगता है.

सम्बंधित ख़बरें

Sweet potato for skin
ना तेल, ना ज्यादा मसाला, नाश्ते में खाएं शकरकंद की हेल्दी चाट, चमकेगा चेहरा
White नहीं, Multigrain Bread भी खतरे में! एक्सपर्ट्स...
how twins are born
सुपरस्टार राम चरण के घर जुड़वां बच्चों का जन्म, जानें कैसे कोख में पलते हैं दो बच्चे और किन लोगों में होते हैं ज्यादा चांसेज
benefits of tax relaxation in cancer medicine
कैंसर की दवाएं सस्ती होने से मरीजों का कितना फायदा? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
कोरियन गर्ल्स जैसा ग्लोइंग स्किन पाने के लिए करें ये 5 उपाय (Photo- Pixabay)
कोरियन गर्ल्स जैसी ग्लोइंग स्किन चाहिए? अपनाएं ये 5 आसान टिप्स

3. बहुत छोटे टॉप्स से रखें दूरी

कम हाइट वाली लड़कियों को क्रॉप टॉप्स या बहुत छोटी कुर्तियां पहनने से बचना चाहिए. ये आपकी हाइट को और कम दिखा सकती हैं.
इससे अच्छा है कि ऐसे टॉप्स पहनें जो कमर से थोड़े नीचे तक हों. वहीं बहुत ज्यादा लंबे कुर्ते या ट्यूनिक्स भी आपकी हाइट को दबा सकते हैं, इसलिए बैलेंस जरूरी है.

Advertisement

4. पहने लाइट एक्सेसरीज 

अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए बहुत बड़े बैग या भारी जूलरी ना पहनें क्योंकि ये शरीर का बैलेंस और शेप बिगाड़ देते हैं. छोटे बैग, पतली बेल्ट और स्लीक जूलरी आपके लुक को क्लीन और एलिगेंट बनाती हैं. अगर आप लंबे इयररिंग्स पहनते हैं तो वो आपके चेहरे को लंबा दिखाने में मदद करते हैं.

5. पोस्चर और कॉन्फिडेंस है सबसे बड़ा गेमचेंजर

लंबा दिखाने में आपका पोस्चर भी आपकी बहुत मदद करता है. सीधे खड़े रहना, कंधे झुके हुए ना रखना और कॉन्फिडेंस के साथ चलना आपको लंबा और स्मार्ट दिखाता है. आपको अपने दिमाग में ये बात रखनी जरूरी है कि असली स्टाइल कपड़ों से नहीं, आपके कॉनफिडेंस से आता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    India US Trade Deal
    करियर राशिफल
    Advertisement