How To Look Taller Without Heels: हील्स पहन-पहनकर थक गई हैं? ये 5 फैशन ट्रिक्स आपको बिना Heels दिखाएंगे लंबा

How To Look Taller Without Heels: कई लड़कियां सोचती हैं कि कम हाइट उनके स्टाइल पर असर डालती है. इसलिए वो अक्सर हील्स पहने नजर आती हैं. चाहे वो उनमें कंफर्टेबल रहें या ना रहें लेकिन वो हार बार हील्स पहनती हैं. अगर आप भी ऐसी ही लड़कियां में शामिल हैं और आपको लगता है कि हील्स पहनना आपकी मजबूरी बन गया है, तो ये खबर आपके लिए है.



सबसे पहली बात तो ये कि स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट दिखने के लिए हील्स जरूरी नहीं होतीं. अच्छी बात ये है कि सही कपड़े और थोड़ी सी स्मार्ट स्टाइलिंग सेंस हो, तो आप बिना हील्स भी लंबी और एलिगेंट लग सकती हैं. कई बार हाइट से ज्यादा फर्क आउटफिट के फिट और उसे कैरी करने के तरीके से पड़ता है. तो अब हील्स की टेंशन छोड़िए और जानिए वो 5 आसान स्टाइलिंग ट्रिक्स, जिनकी मदद से आप फ्लैट्स पहनकर भी लंबी नजर आ सकती हैं.

1. कपड़ों का सही रंग और डिजाइन चुनें

अगर आप लंबी दिखना चाहती हैं तो वर्टिकल लाइंस वाले कपड़े पहनना आपके लिए बेस्ट होगा. स्ट्राइप्स वाले कुर्ते, पैंट या ड्रेसेज बॉडी को लंबा लुक देते हैं. इसके अलावा एक ही रंग का आउटफिट (मोनोक्रोम लुक) पहनने से भी आप लंबा दिखने में मदद मिलती है. अगर आपकी हाइट कम है तो बहुत ज्यादा कलर ब्लॉकिंग से बचना चाहिए.

2. फिटिंग से कभी समझौता न करें

कम हाइट के लोगों को फिटिंग से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए. उन्हें बहुत ढीले या बहुत टाइट कपड़े पहनने से बचना चाहिए. इन कपड़ों से हाइट और कम दिख सकती है. ऐसे कपड़े चुनें जो ना ज्यादा ढीले हों, ना ही टाइट हों. हाई-वेस्ट पैंट, स्कर्ट या प्लाजो पैरों को लंबा दिखाते हैं, जिससे पूरा लुक लंबा लगता है.

3. बहुत छोटे टॉप्स से रखें दूरी

कम हाइट वाली लड़कियों को क्रॉप टॉप्स या बहुत छोटी कुर्तियां पहनने से बचना चाहिए. ये आपकी हाइट को और कम दिखा सकती हैं.

इससे अच्छा है कि ऐसे टॉप्स पहनें जो कमर से थोड़े नीचे तक हों. वहीं बहुत ज्यादा लंबे कुर्ते या ट्यूनिक्स भी आपकी हाइट को दबा सकते हैं, इसलिए बैलेंस जरूरी है.

4. पहने लाइट एक्सेसरीज

अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए बहुत बड़े बैग या भारी जूलरी ना पहनें क्योंकि ये शरीर का बैलेंस और शेप बिगाड़ देते हैं. छोटे बैग, पतली बेल्ट और स्लीक जूलरी आपके लुक को क्लीन और एलिगेंट बनाती हैं. अगर आप लंबे इयररिंग्स पहनते हैं तो वो आपके चेहरे को लंबा दिखाने में मदद करते हैं.

5. पोस्चर और कॉन्फिडेंस है सबसे बड़ा गेमचेंजर

लंबा दिखाने में आपका पोस्चर भी आपकी बहुत मदद करता है. सीधे खड़े रहना, कंधे झुके हुए ना रखना और कॉन्फिडेंस के साथ चलना आपको लंबा और स्मार्ट दिखाता है. आपको अपने दिमाग में ये बात रखनी जरूरी है कि असली स्टाइल कपड़ों से नहीं, आपके कॉनफिडेंस से आता है.

