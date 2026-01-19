'वक्त हर सवाल का जवाब देता है...', सत्ता के सवाल पर बोले डीके शिवकुमार, कल दावोस के लिए होंगे रवाना

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार कल यानी मंगलवार को दावोस (स्विस) में आयोजित होने वाले विश्व आर्थिक मंच (WEF) में हिस्सा लेने के लिए रवाना होंगे. वे बेंगलुरु से ज्यूरिख के लिए सुबह 4:45 बजे एमिरेट्स की की डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ेंगे. विदेश दौरे पर जाने से पहले शिवकुमार ने मुख्यमंत्री पद के हस्तांतरण और हाईकमान के साथ हुई चर्चा पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

शिवकुमार ने कहा, "मुख्यमंत्री सहित सभी 140 विधायकों का समर्थन उनके साथ है. राहुल गांधी और हाईकमान की मौजूदगी में जो फैसले लिए गए, उन्हें मीडिया के सामने सार्वजनिक नहीं किया जा सकता."

जब डीके शिवकुमार से अप्रैल में 'बड़ी खुशखबरी' मिलने की चर्चा पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "हर चीज का एक वक्त होता है और वक्त ही सारे सवाल का जवाब देगा." फिलहाल वह राज्य में निवेश लाने के मकसद से इस महत्वपूर्ण वैश्विक शिखर सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं.

हाईकमान के साथ गुप्त चर्चा और विधायकों का समर्थन

सत्ता हस्तांतरण की चर्चाओं के बीच डीके शिवकुमार ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं. उन्होंने कहा, "करीब 140 विधायक मेरा समर्थन करते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री का समर्थन भी शामिल है." हाईकमान के साथ हुई बैठकों के बारे में उन्होंने कहा कि जो बातें बंद कमरों में और राहुल गांधी की उपस्थिति में तय हुई हैं, उन्हें वह सबके सामने साझा नहीं कर सकते. उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि राजनीति में हर फैसले का एक सही समय होता है.

अप्रैल में 'अच्छी खबर' पर सस्पेंस

सियासी गलियारों में चर्चा है कि अप्रैल के महीने में कर्नाटक की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. जब पत्रकारों ने उनसे इस बारे में पूछा कि क्या अप्रैल में कोई 'गुड न्यूज' आने वाली है, तो शिवकुमार ने सधा हुआ जवाब दिया. उन्होंने कहा, "देखते हैं, अभी इस बारे में बात क्यों करनी?"

