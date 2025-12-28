scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'संवेदनशीलता और सावधानी...', बेंगलुरु में बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार से की बात

बेंगलुरु के बाहरी इलाके में हुई तोड़फोड़ की कार्रवाई अब सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं रह गई है. इस मुद्दे ने कांग्रेस के भीतर ही असहज सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां एक ओर सरकार कार्रवाई को सही ठहरा रही है, वहीं पार्टी नेतृत्व मानवीय और राजनीतिक नुकसान को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दे रहा है.

Advertisement
X
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री शिवकुमार से बातचीत की.
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री शिवकुमार से बातचीत की.

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में चलाए गए डिमोलिशन ड्राइव ने कांग्रेस के भीतर मतभेद उजागर कर दिए हैं. विरोध प्रदर्शन, विपक्षी दलों की आलोचना और पार्टी के अंदरखाने उठ रही आवाजों के बीच कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक सरकार को संयम और संवेदनशीलता की नसीहत दी है.

यह पूरा मामला बेंगलुरु के बाहरी इलाके में येलहंका के पास कोगिलू गांव का है. यहां तोड़फोड़ की कार्रवाई ने कांग्रेस पार्टी के भीतर खलबली मचा दी है. इस कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं और विपक्ष के हमलों के साथ-साथ कांग्रेस के भीतर से भी असहज सवाल उठने लगे हैं, जिससे कर्नाटक सरकार बचाव के मोड में आ गई है.

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शनिवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से इस मुद्दे पर बात की. वेणुगोपाल ने कोगिलू गांव से लोगों को हटाने की कार्रवाई को लेकर गहरी चिंता जताई और कहा कि इस तरह के कदमों में कहीं ज्यादा सावधानी, संवेदनशीलता की जरूरत होती है. उन्होंने साफ कहा कि फैसलों में मानवीय कीमत को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए.

सम्बंधित ख़बरें

डीके शिवकुमार ने केरल के मुख्यमंत्री पर बेंगलुरु के अतिक्रमित भूमि में जबरन निकासी को लेकर जताई नाराजगी (Photo: PTI)
'कर्नाटक के मामलों में दखल न दें, यहां बुलडोजर कल्चर नहीं...', केरल के CM को DK शिवकुमार की दो टूक
दहेज प्रताड़ना और दो परिवारों के टूटने का दर्दनाक मामला. (Photo: ITG)
पत्नी के जान देने की कोशिश पर पति ने दी जान, दहेज प्रताड़ना का केस होने पर सास ने भी उठाया खौफनाक कदम
request to make parmeshwara a dalit chief minister in tumkur karnataka
परमेश्वर को कर्नाटक का CM बनाने की मांग
कर्नाटक में बुलडोजर एक्शन पर घिरी कांग्रेस सरकार. (Photo: ITG)
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का बुलडोजर एक्शन, 400 से ज्यादा मुस्लिमों के घरों को तोड़ा
अधिकारी बनकर ठग करते हैं लोगों को कॉल. (Photo: Representational)
फोन कॉल, एक्शन का डर और वसूली... बेंगलुरु में कस्टम्स को क्यों जारी करना पड़ा अलर्ट

केसी वेणुगोपाल के मुताबिक, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी इस पूरी कार्रवाई के तरीके को लेकर सहज नहीं है. उन्होंने बताया कि सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ने भरोसा दिलाया है कि वे खुद प्रभावित परिवारों से संवाद करेंगे, शिकायत निवारण तंत्र बनाएंगे और पुनर्वास व राहत सुनिश्चित करेंगे.

Advertisement

जमीन पर विरोध और आरोप

इस बीच सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने कमजोर और गरीब परिवारों को बिना पर्याप्त वैकल्पिक व्यवस्था के बेघर कर दिया. उन्होंने तुरंत पुनर्वास, अस्थायी आश्रय और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की.

SDPI के कर्नाटक महासचिव मुजाहिद पाशा ने सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस वही बेदखली की राजनीति अपना रही है, जिसकी वह पहले आलोचना करती रही है. मंत्रियों के इस दावे को भी उन्होंने खारिज किया कि यहां रहने वाले लोग अवैध प्रवासी थे या यह जमीन केवल ठोस कचरा प्रबंधन के लिए आरक्षित थी. उनका कहना था कि इस पूरे मामले में मानवीय पहलू को नजरअंदाज किया गया.

मुजाहिद पाशा ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की आलोचना का हवाला दिया और कहा कि यह मामला अब सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है.

सरकार ने बचाव में क्या कहा...

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि येलहंका के पास कोगिलू बदवाने क्षेत्र की जमीन कचरा डंपिंग साइट है, जो मानव निवास के लिए उपयुक्त नहीं है और उस पर अतिक्रमण किया गया था. उन्होंने कहा कि परिवारों को पहले ही कई बार नोटिस जारी कर वहां से हटने को कहा गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जिसके बाद बेदखली की कार्रवाई जरूरी हो गई.

Advertisement

सिद्धारमैया ने बताया कि उन्होंने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) के आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी आश्रय, भोजन और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि वहां रहने वाले अधिकतर लोग स्थानीय नहीं बल्कि प्रवासी मजदूर हैं, फिर भी मानवीय दृष्टिकोण से उनके लिए उचित आवास की व्यवस्था की जाएगी.

पिनराई विजयन पर डीके शिवकुमार का पलटवार

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की आलोचना पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि कर्नाटक से बाहर के नेताओं को बयान देने से पहले जमीनी हकीकत समझनी चाहिए.

डीके शिवकुमार ने कहा कि यह कार्रवाई सार्वजनिक भूमि की रक्षा के लिए की गई है और किसी भी समुदाय को निशाना बनाने का सवाल नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि भूमि माफिया के हित जुड़े लोग कचरा डंपिंग साइट पर अतिक्रमण कर उसे झुग्गी बस्ती में बदलना चाहते थे.

उन्होंने ‘बुलडोजर जस्टिस’ के आरोपों को खारिज किया और कहा कि सरकार किसी बल प्रयोग की राजनीति में नहीं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा कर रही है. उनका यह बयान पिनराई विजयन के उस फेसबुक पोस्ट के बाद आया, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु की फकीर कॉलोनी और वसीम लेआउट में हुई तोड़फोड़ को चौंकाने वाला और दर्दनाक बताया था और कांग्रेस सरकार पर उत्तर भारत जैसा बुलडोजर मॉडल अपनाने का आरोप लगाया था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    T20 World Cup 2026
    Advertisement