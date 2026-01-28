Desi Jokes: टीचर: कौन सा परिंदा उड़ नहीं सकता? संजू का जवाब कर देगा लोटपोट

> भिखारी – ऐ भाई एक रुपया दे दो, तीन दिन से भूखा हूं.

राहगीर – तीन दिन से भूखा है तो एक रुपए का क्या करेगा..?

भिखारी – वजन तोलूंगा कितना घटा है..!!

> रामू ने शेविंग की दुकान खोली.

एक ग्राहक शेव कराने आया.

रामू: मूंछ रखनी है?

ग्राहक: हां

रामू ने ग्राहक की मूंछ काट कर उसके हाथ में देते हुए कहा

लो रख लो, जहां रखनी है.

> पत्नी:- आपको मेरी सुंदरता ज़्यादा अच्छी लगती है या मेरे संस्कार…?

पति:- मुझे तो तेरी ये मज़ाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है.

> एक लड़का एक सुंदर लड़की को बड़ी देर से घूर रहा था..

लड़की (गुस्से में): क्या देख रहे हो?

लड़का (हड़बड़ी में): देख रहा हूँ कि अगर तुम मेरी अम्मा होती तो मैं भी सुन्दर होता..!

> टीचर : तुम परिंदो के बारे में सब जानते हो ??

संजू : हाँ

टीचर : अच्छा ये बताओ कौन सा परिंदा उड़ नहीं सकता ??

संजू : मरा हुआ परिंदा

>लड़का : पता है, बस में बैठते हुए मैं किसी लड़की को खड़ा नहीं देख सकता..

लड़की : तो फिर तुम क्या करते हो..?

लड़का : मैं अपनी आँखें बंद कर लेता हूँ..!!!

>एक अनपढ़ पत्नी रोते रोते बोली,

हाय यह क्या हो गया, पानी भी नहीं मांग सके

वॉटर वॉटर कहते हुए ही मर गए.

> मोहन की बीवी – सुनिए जी,

रात नींद में आप मुझे गालियाँ दे रहे थे,

मोहन – ओ नहीं सोणिये,

ये तुम्हारा वहम है,

मोहन – क्या वहम है?

संता- यही कि मैं नींद में था.

