Desi Jokes: टीचर: कौन सा परिंदा उड़ नहीं सकता? संजू का जवाब कर देगा लोटपोट

> भिखारी – ऐ भाई एक रुपया दे दो, तीन दिन से भूखा हूं.
राहगीर – तीन दिन से भूखा है तो एक रुपए का क्या करेगा..?
भिखारी – वजन तोलूंगा कितना घटा है..!!
> रामू ने शेविंग की दुकान खोली.
एक ग्राहक शेव कराने आया.
रामू: मूंछ रखनी है?
ग्राहक: हां
रामू ने ग्राहक की मूंछ काट कर उसके हाथ में देते हुए कहा
लो रख लो, जहां रखनी है.
> पत्नी:- आपको मेरी सुंदरता ज़्यादा अच्छी लगती है या मेरे संस्कार…?
पति:- मुझे तो तेरी ये मज़ाक करने की आदत बहुत अच्छी लगती है.
> एक लड़का एक सुंदर लड़की को बड़ी देर से घूर रहा था..
लड़की (गुस्से में): क्या देख रहे हो?
लड़का (हड़बड़ी में): देख रहा हूँ कि अगर तुम मेरी अम्मा होती तो मैं भी सुन्दर होता..!
> टीचर : तुम परिंदो के बारे में सब जानते हो ??
संजू : हाँ
टीचर : अच्छा ये बताओ कौन सा परिंदा उड़ नहीं सकता ??
संजू : मरा हुआ परिंदा
>लड़का : पता है, बस में बैठते हुए मैं किसी लड़की को खड़ा नहीं देख सकता..
लड़की : तो फिर तुम क्या करते हो..?
लड़का : मैं अपनी आँखें बंद कर लेता हूँ..!!!
>एक अनपढ़ पत्नी रोते रोते बोली,
हाय यह क्या हो गया, पानी भी नहीं मांग सके
वॉटर वॉटर कहते हुए ही मर गए.
> मोहन की बीवी – सुनिए जी,
रात नींद में आप मुझे गालियाँ दे रहे थे,
मोहन – ओ नहीं सोणिये,
ये तुम्हारा वहम है,
मोहन – क्या वहम है?
संता- यही कि मैं नींद में था.
(डिस्क्लेमर इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)