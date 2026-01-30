scorecardresearch
 
Jokes: गार्ड की नौकरी के लिए इंटरव्यू में पूछा ऐसा सवाल, जवाब सुनकर हंस पड़ेंगे आप

जब आप खुश और टेंशन फ्री होते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. हल्की सी मुस्कुराहट किसी की खूबसूरती में चार-चांद लगा देती है. इसलिए हंसना हर लिहाज से जरूरी और फायदेमंद है.

> सोनू अपनी बीवी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेकर गया
सोनू  ने नर्स से बोला- बच्चा होने के बाद सीधे मत बताना 
नर्स- मतलब?
सोनू - लड़का हो तो टमाटर बोलना और लड़की हो तो कहना प्याज
इत्तेफाक से गोलू की बीवी के जुड़वा बच्चे हुए एक लड़का एक लड़की.
नर्स कन्फ्यूज होकर बोली- बधाई हो सलाद हुआ है.


> गोलू- मां मेरे सारे खिलौने जल्दी से बिस्तर के नीचे छिपो दो... 
गोलू की मां- ऐसा क्यों? 
गोलू- क्योंकि मेरा दोस्त चिंकू आने वाला है. 
गोलू की मां- क्या वो तेरे सारे खिलौने चुरा लेगा?
गोलू- नहीं मां, वह अपने सारे खिलौने पहचान लेगा.

 

> शिक्षक- भारत के एक महान वैज्ञानिक का नाम बताओ? 
छात्र- सर, आलिया भट्ट, 
शिक्षक- छड़ी हाथ में लिए बोले, नालायक यही सीखा है? 
तभी दूसरे छात्र ने कहा- मास्टर साहब, यह तोतला है, आर्यभट्ट बोल रहा है.

> पिंटू चिंटू से कह रहा था- चिंटू, लोहा लोहे को काटता है और हीरा हीरे को काटता है... 
तभी एक कुत्ते ने पिंटू को पीछे से आकर जोर से काट लिया... 
अब बेचारा पिंटू हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है.

 

> गार्ड की नौकरी के लिए इंटरव्यू चल रहा था. इंटरव्‍यू में एक कैंडिडेट से सवाल पूछा गया- तुम्‍हें अंग्रेजी आती है ना? 
गार्ड का जवाब- क्यों, चोर इंग्लैंड से आएंगे क्या?

> परीक्षा शुरू होने से पहले चिंटू अपने दोस्त बंटी को ज्ञान दे रहा था...
अगर परीक्षा में सवाल बहुत कठिन हो तो आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना और जोर से बोलना- ये सब्जेक्ट बहुत मजेदार है, इसलिए इसे अगले साल फिर पढ़ूंगा.

 

> पिंटू- मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, सोच रहा हूं दारू छोड़ दूं…
गप्पू- यह तो बहुत अच्छी बात है, इसमें सोचने की क्या जरूरत…?
पिंटू- पर मेरे सारे दोस्त कमीने हैं…किसके पास छोडूं…!!!

 

> पत्नी (गुस्से में)– मैं घर छोड़कर जा रही हूं…
पति (गुस्से में)– हां ‘जान’ छोड़ो अब…
पत्नी- बस आपकी यही ‘जान’ कहने की आदत न मुझे हमेशा रोक लेती है…!!!

 

> पति- तुम हर बात पर हमेशा मेरा- मेरा करती रहती हो, तुम्हें हमारा कहना चाहिए…
पत्नी कुछ ढूंढ रही होती है अलमारी में…
पति- क्या ढूंढ रही हो…?
पत्नी- हमारी साड़ी…!!!

 

>पत्नी- आज मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिश बनाई है…खाते ही गर्मी गायब…!
पति- ऐसा क्या बना दिया तुमने यार..?
पत्नी- नवरत्न तेल के पकौड़े…!!!

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

