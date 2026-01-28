Viral Jokes: रामू ने पूछा- ये नया फोन कब खरीदा? रवि का जवाब सुनकर कंट्रोल नहीं हुई हंसी

> रामू ने रवि से पूछा- ये नया फोन कब खरीदा?

रवि - नया नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड का है.

रामू - गर्लफ्रेंड का फोन क्यों ले आया?

रवि- रोज कहती थी मेरा फोन नहीं उठाते, आज मौका मिला तो उठा लाया.

> टीचर : तुम परिंदो के बारे में सब जानते हो ??

संजू : हाँ टीचर : अच्छा ये बताओ कौन सा परिंदा उड़ नहीं सकता ??

संजू : मरा हुआ परिंदा.

>लड़का : पता है, बस में बैठते हुए मैं किसी लड़की को खड़ा नहीं देख सकता..

लड़की : तो फिर तुम क्या करते हो..?

लड़का : मैं अपनी आँखें बंद कर लेता हूँ..!!!

>एक अनपढ़ पत्नी रोते रोते बोली,

हाय यह क्या हो गया, पानी भी नहीं मांग सके

वॉटर वॉटर कहते हुए ही मर गए.

> मोहन की बीवी – सुनिए जी,

रात नींद में आप मुझे गालियाँ दे रहे थे,

मोहन – ओ नहीं सोणिये,

ये तुम्हारा वहम है,

मोहन – क्या वहम है?

संता- यही कि मैं नींद में था.

> मां- बेटा तू फेल कैसे हो गया?

बेटा- पापा पेपर में प्रश्न अच्छे नहीं थे.

मां- अच्छा…तो फिर तुमने उत्तर कैसे लिखे?

बेटा- मैंने भी उत्तर बेकार ही लिखें.





> राज- मीना कहां हो तुम?

मीना- होटल में खाना खा रही हूं,

मीना- आप कहां हो ?

राज- लंगर में... तुम्हारे पीछे लाइन में खड़ा हूं.





> लड़की- भैया एयरपोर्ट जाने के कितने पैसे लगेंगे?

ऑटो ड्राइवर- 400 रुपये

लड़की- एयरपोर्ट तो पास ही है.

ऑटो ड्राइवर- सर पर दुपट्टा रख लो मैडम,

फ्लाइट लैंडिंग में कहीं खूबसूरती न बिगड़ जाए!

> बच्चा-आपका बकरा क्यों चिल्ला रहा है?

कसाई- क्योंकि मैं इसे काटने ले जा रहा हूं.

बच्चा- मैंने सोचा स्कूल ले जा रहे होंगे !!

> डॉक्टर- चश्मा किसके लिए बनवाना है?

मोहन- डॉक्टर साहब! अपने टीचर के लिए.

डॉक्टर- क्यों??

मिंटू- क्योंकि, मैं हमेशा उन्हें गधा ही नजर आता हूं.

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

---- समाप्त ----