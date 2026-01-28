Viral Jokes: रामू ने पूछा- ये नया फोन कब खरीदा? रवि का जवाब सुनकर कंट्रोल नहीं हुई हंसी

> रामू ने रवि से पूछा- ये नया फोन कब खरीदा?
रवि - नया नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड का है.
रामू - गर्लफ्रेंड का फोन क्यों ले आया?
रवि- रोज कहती थी मेरा फोन नहीं उठाते, आज मौका मिला तो उठा लाया.
> टीचर : तुम परिंदो के बारे में सब जानते हो ??
संजू : हाँ टीचर : अच्छा ये बताओ कौन सा परिंदा उड़ नहीं सकता ??
संजू : मरा हुआ परिंदा.
>लड़का : पता है, बस में बैठते हुए मैं किसी लड़की को खड़ा नहीं देख सकता..
लड़की : तो फिर तुम क्या करते हो..?
लड़का : मैं अपनी आँखें बंद कर लेता हूँ..!!!
>एक अनपढ़ पत्नी रोते रोते बोली,
हाय यह क्या हो गया, पानी भी नहीं मांग सके
वॉटर वॉटर कहते हुए ही मर गए.
> मोहन की बीवी – सुनिए जी,
रात नींद में आप मुझे गालियाँ दे रहे थे,
मोहन – ओ नहीं सोणिये,
ये तुम्हारा वहम है,
मोहन – क्या वहम है?
संता- यही कि मैं नींद में था.
> मां- बेटा तू फेल कैसे हो गया?
बेटा- पापा पेपर में प्रश्न अच्छे नहीं थे.
मां- अच्छा…तो फिर तुमने उत्तर कैसे लिखे?
बेटा- मैंने भी उत्तर बेकार ही लिखें.
> राज- मीना कहां हो तुम?
मीना- होटल में खाना खा रही हूं,
मीना- आप कहां हो ?
राज- लंगर में... तुम्हारे पीछे लाइन में खड़ा हूं.
> लड़की- भैया एयरपोर्ट जाने के कितने पैसे लगेंगे?
ऑटो ड्राइवर- 400 रुपये
लड़की- एयरपोर्ट तो पास ही है.
ऑटो ड्राइवर- सर पर दुपट्टा रख लो मैडम,
फ्लाइट लैंडिंग में कहीं खूबसूरती न बिगड़ जाए!
> बच्चा-आपका बकरा क्यों चिल्ला रहा है?
कसाई- क्योंकि मैं इसे काटने ले जा रहा हूं.
बच्चा- मैंने सोचा स्कूल ले जा रहे होंगे !!
> डॉक्टर- चश्मा किसके लिए बनवाना है?
मोहन- डॉक्टर साहब! अपने टीचर के लिए.
डॉक्टर- क्यों??
मिंटू- क्योंकि, मैं हमेशा उन्हें गधा ही नजर आता हूं.
